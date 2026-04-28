El mito de la deuda que desaparece al borrar la app

Nazareno necesitaba plata, como la gran mayoría de los argentinos hoy. Se enteró de que había una app muy popular que prestaba casi sin condiciones (sin turno, sin papeles, sin garante) y se le ocurrió lo que le pareció una idea brillante: aceptar el préstamo, transferir el dinero a su cuenta bancaria y borrar la aplicación. “Si desaparece la app, desaparece la deuda”, razonó.

¿Suena a fantasía? Para nada. Cada vez más argentinos intentan esta maniobra, convencidos de que una obligación financiera puede desaparecer con el mismo gesto con que se elimina un juego del celular. Lo que le pasa después a Nazareno (y a quienes piensan como él) es lo que esta nota intenta explicar. Pero antes, un poco de contexto. Hace tres años, ocho de cada diez hogares argentinos cargaban con algún tipo de deuda no bancaria (fiado, financieras, créditos informales), mientras que apenas cuatro de cada diez operaban dentro del sistema bancario formal. En 2026, según un relevamiento de Focus Market con respaldo de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC y datos del Banco Central, la deuda bancaria alcanza al 55,1% de los hogares y la no bancaria al 59%. Más argentinos que nunca acceden al crédito formal; más argentinos que nunca no pueden pagarlo: la morosidad familiar llegó en febrero al 11,2%, el nivel más alto desde 2004, y en billeteras digitales trepó al 29,9%, según la consultora 1816 en base a datos del Banco Central. En ese paisaje de crédito fácil y pago difícil nació el mito de la app que se borra y la deuda que desaparece. Pero…sigamos la historia de Nazareno.

El crédito que cabe en el bolsillo

Las apps que le ofrecieron crédito a Nazareno en minutos no son una rareza: resolvieron un problema real para millones de argentinos sin acceso al sistema bancario formal. Cuesta caro, aunque ese costo no siempre aparezca en la pantalla de bienvenida.

Ualá, por ejemplo, publica en su sitio que los préstamos en cuotas operan con una Tasa Nominal Anual (TNA) de entre 103% y 142% según el perfil crediticio del usuario, lo que equivale a una Tasa Efectiva Anual (TEA) de entre 168% y 283%. Pero la variable que realmente importa es el Costo Financiero Total (CFT): incluye todos los cargos adicionales al interés puro (seguros, comisiones, gastos de evaluación) y es el indicador que el Banco Central recomienda priorizar. Un relevamiento de PHARO Consultora publicado en marzo de 2026 sobre 349 entidades no bancarias encontró que el CFT promedio de ese universo es de 1.427% anual. En los casos más extremos, supera el 29.000%.Ante semejante costo, podría creerse que Nazareno debería haberse mantenido alejado de esas apps. Pero Nazareno ya tenía deudas con su banco y no podía pedir más. Intentó en otra entidad y le pidieron recibos de sueldo, garante y tiempo que no tenía. Las apps, en cambio, le aprobaron el crédito en minutos con solo el DNI y una selfie. Y además razonó algo que le pareció lógico: si no era cliente de un banco sino usuario de una aplicación, ¿cómo lo iban a perseguir si no pagaba? No había firmado nada en papel, no había pisado ninguna sucursal. Y si borraba la app técnicamente dejaba de ser usuario. Las apps no son bancos, pensó, así que no pueden hacer lo mismo que los bancos. Lamentablemente para Naza, todos sus razonamientos estaban equivocados.

La deuda no se borra con el dedo

Las billeteras digitales no son bancos en el sentido tradicional, pero están reguladas por el Banco Central y deben reportar cada préstamo a la Central de Deudores del sistema financiero. Cuando Nazareno aceptó el crédito, firmó un contrato digital con la misma validez legal que uno en papel. La app era la interfaz, no el contrato. Desinstalarla elimina el acceso al software, no la obligación. Cerrar la cuenta tampoco resuelve nada: la mayoría de las plataformas bloquean el proceso de baja cuando hay cuotas impagas, y si el cierre se completara igual, la deuda sigue porque el contrato ya fue ejecutado.

Lo que le viene encima a Naza desde el primer día de atraso es una cadena que se retroalimenta sola: los intereses moratorios y punitorios engordan el capital, la billetera lo contacta por teléfono, mail y WhatsApp sin que importe si la app está o no instalada, y su situación queda registrada en la Central de Deudores del Banco Central, lo que le cierra el acceso a cualquier otro crédito del sistema formal. Si la deuda no se regulariza, el paso siguiente es un estudio de cobranza o una demanda judicial. La deuda de app no es informal: es tan ejecutable como cualquier préstamo bancario.

Conclusión: Lo que Nazareno todavía puede hacer

Naza no está en un callejón sin salida, aunque lo parezca. El problema tiene solución si se actúa antes de que los intereses punitorios conviertan una deuda manejable en una impagable.

Lo primero que necesita saber es cuánto debe en serio: no la cuota mensual, sino el saldo total con el CFT aplicado. Ese número define la urgencia. Una deuda con CFT del 300% anual se duplica en menos de cuatro meses si solo se pagan los mínimos, así que reducirla tiene que ser la prioridad antes que cualquier otro gasto postergable (suscripciones, salidas, compras no urgentes).Lo segundo es no caer en la trampa del endeudamiento circular: pedir a Ualá para pagarle a Mercado Pago, o refinanciar una tarjeta con otra. Cambiar de acreedor no resuelve nada y casi siempre empeora las condiciones. Si existe la posibilidad de acceder a un préstamo bancario a tasa menor, esa comparación debe hacerse siempre sobre el CFT, nunca sobre el valor de la cuota. Pero el consejo más importante (y el menos obvio) es llamar a la plataforma antes de entrar en mora, no después. Las billeteras digitales tienen instancias de refinanciación o extensión de plazo que solo se activan si el deudor las solicita y que no aparecen en ningún banner. Una vez en mora, esas puertas se cierran y los intereses punitorios se aceleran. Nazareno todavía está a tiempo de hacer esa llamada incómoda. Es infinitamente mejor que esperar a que lo llamen a él. Pero hay algo más profundo en la historia de Nazareno que conviene no pasar por alto. El mito de borrar la app no nació de la mala fe sino de una lógica que, en otro contexto, tendría sentido: si todo el vínculo con el acreedor es digital, borrar ese vínculo debería cancelar la relación. El problema es que las fintech construyeron una experiencia de usuario deliberadamente liviana (tres clics para pedir, ningún papel, ninguna sucursal) pero una estructura legal idéntica a la de cualquier banco. La interfaz es informal; el contrato, no. Esa brecha entre lo que la app comunica y lo que el contrato establece es, en buena medida, responsabilidad de las plataformas, que durante años crecieron sobre la base de usuarios que no terminaban de entender con qué estaban firmando. No es casual que hoy el Congreso debata dieciocho proyectos de ley para regular el sector y que desde Diputados se hable abiertamente de prácticas abusivas. Nazareno no es un irresponsable: es el producto de un sistema diseñado para que pedir sea fácil y entender las consecuencias, difícil. Salir de la deuda es posible y los pasos para hacerlo están arriba. Pero la pregunta más incómoda no es cómo sale Nazareno, sino cuántos Nazarenos más va a producir un mercado de crédito digital que todavía no rinde cuentas por la letra chica que nadie lee. La seguimos la próxima semana con más material de Finanzas Personales e Inversiones.