El vocero del gobierno nacional, Manuel Adorni, confirmó que el aumento en el boleto de colectivos del AMBA regirá a partir del 1° de enero del 2024. La medida había sido anunciada por el nuevo ministro de economía, Luis Caputo, para, según dijo, buscar el déficit cero.

En un mensaje grabado, el titular de la cartera indicó que “el incentivo va a estar puesto en el ahorro y el esquema se va a dar a conocer en los próximos días”.

En ese marco, el funcionario aseguró que “hoy el Estado sostiene artificialmente precios bajísimos en tarifas energéticas y en transporte a través de subsidios”. A su vez, destacó que “la política siempre lo ha hecho porque de esa forma engañan a la gente haciéndoles creer que les ponen plata en el bolsillo”.

“Pero como todos los argentinos ya se habrán dado cuenta, estos subsidios no son gratis, sino que se pagan con inflación. Lo que te regalan en el precio del boleto te lo cobran con los aumentos en el supermercado. Y con la inflación son los pobres los que terminan financiando a los ricos”, afirmó Caputo.

¿Cuándo empezará a funcionar el transporte público sin subsidio?

El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó este miércoles que la reducción de los subsidios al transporte y los servicios públicos, como agua, luz y gas, empezarán a regir el 1° de enero.

“Ese esquema se va a dar a conocer en los próximos días, hay algunas cuestiones que requieren algún tiempo más por las cuestiones operativas, pero entendemos que a partir del 1° de enero... Creo que este esquema de cambio va a ser a partir del 1° de enero en materia de subsidios”, indicó el vocero presidencial.

Cuánto costaría el boleto de colectivo y tren sin el subsidio

A pesar de que aún no se confirmaron los nuevos precios del transporte público sin subsidios, existen usuarios que ya pagan la tarifas sin subsidios luego de haber renunciado a ellos a través del formulario dispuesto por el gobierno anterior, para este fin el gobierno saliente:

Tarifa sin Subsidio Colectivo: hasta $700 (AMBA).

(AMBA). Tarifa sin Subsidio Tren: hasta $1100 (AMBA).

Actualmente, en el AMBA el valor del pasaje con subsidio de los colectivos es $ 52,96 de mínima y $72,61 de máxima. En tanto, los valores del pasaje actuales con subsidio para los trenes son entre $11,57 y $52,95.

Cómo renunciar a los subsidios en el transporte público

Aquellos usuarios que quieran renunciar a los subsidios,deberán seguir los siguientes pasos:

1- Para efectuar la renuncia al subsidio, debés tener registrada tu SUBE. Podés registrarla en este link.

2- Luego deberás completar el formulario de renuncia al subsidio, que tendrá carácter de declaración jurada y que está disponible desde el 20 de octubre en el sitio web de SUBE (argentina.gob.ar/SUBE)

En tanto, los precios de los pasajes no se modifican para aquellas personas que no renuncien a los subsidios, de forma tal que no tendrán que hacer el formulario y podrán viajar con la tarifa actual.

