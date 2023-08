¿Cómo cargar la SUBE con el celular?

escuchar

La Tarjeta SUBE o Sistema Único de Boleto Electrónico es una credencial utilizada para los medios de transporte argentinos. Está vigente desde el año 2011 y permite acreditar dinero para luego usarlo en diferentes servicios como el tren, colectivo, subte, premetro e, incluso, en algunas lanchas ubicadas en el Delta de Tigre.

A partir del último incremento de las tarifas de los boletos, el Ministerio de Transporte de la Nación actualizó los límites de los montos positivo y negativo. De este modo, a partir del 1° de agosto, las personas pueden acreditar hasta $6000 y contar con un saldo negativo de hasta $211,84, que equivale a cuatro boletos mínimo.

Para “cargarle” dinero a la SUBE, existen muchos locales donde se puede realizar estos pagos que se aplican a la credencial de manera inmediata. Sin embargo, en los últimos años, el sistema sumó la posibilidad de que esta transacción se pueda efectuar también desde ciertos dispositivos móviles.

A continuación, formas de cargar la tarjeta SUBE desde el celular.

Cargar la SUBE con tecnología NFC

Los dispositivos con NFC permiten acreditar las cargas de la SUBE Fabián Marelli - LA NACIÓN

Conocido como “Near Field Communication” en inglés o “Comunicación de Campo Cercano”, el NFC es un sistema que emite datos de un celular a otro, siempre que cuenten con una distancia en específico. Este mecanismo permite enviar información mediante un campo electromagnético de manera instantánea y gratuita.

Muchos celulares cuentan con este sistema tecnológico, el cual solo requiere tener acceso a Internet móvil o bien estar conectado a una red Wifi. En los últimos años, la Tarjeta SUBE adoptó esta función para ejecutar acreditaciones en sus credenciales. Esto significó un gran cambio porque antes de ello, si se cargaba dinero desde alguna aplicación, debía validarse únicamente en los Puntos SUBE.

Para saber si un celular cuenta con esta función se debe consultar con el fabricante. De todos modos, cabe aclarar que, por el momento, los dispositivos pertenecientes a la empresa Apple o con sistema iOS no tienen esta tecnología disponible para este servicio.

Cómo funciona la app Carga SUBE

La aplicación Carga SUBE se encuentra disponible en Play Store para celulares con sistema operativo Android. Desde este programa, que funciona de manera gratuita, se puede consultar el saldo, los últimos viajes que se realizaron y hacer recargas de dinero de manera sencilla.

Para que el teléfono sea compatible con esta función debe contar con:

Tecnología NFC

Sistema Operativo Android 4.3 o posterior

Antena compatible con la tecnología SUBE

Acceso a datos móviles o WIFI

Una vez descargada la aplicación, se deben realizar los siguientes pasos para cargar la SUBE:

Seleccionar la opción “Cargar SUBE” y elegir la aplicación deseada para hacer el pago (billetera virtual o banco). Tras ello, se abrirá la app seleccionada para efectuar el pago.

Una vez hecha la transacción, es necesario abrir la app Carga SUBE de nuevo. Se puede acceder a ella con solo apoyar la credencial sobre la cámara que se ubica en la parte trasera del celular.

Seleccionar la opción “Acreditar carga”.

Apoyar la tarjeta SUBE detrás del teléfono hasta que aparezca en la pantalla un mensaje de confirmación que informa el saldo.

Es importante ar que su uso tiene un límite: se pueden hacer hasta 10 cargas por día en distintas tarjetas SUBE.

Cómo usar la aplicación Carga SUBE

Cargar la SUBE con Mercado Pago

Esta billetera virtual permite hacer una recarga de SUBE, la cual deberá ser acreditada en alguna terminal cercana. Este paso resulta útil para quienes no cuenten con celulares con sistema NFC y deseen acreditar dinero en esta tarjeta. Asimismo, resulta de gran ayuda para horarios no hábiles o situaciones en las cuales las personas no cuenten con comercios que brinden este servicio en su inmediación.

Para esto, se deben seguir los siguientes pasos:

Ingresar a la aplicación de Mercado Pago.

Seleccionar la opción “Cargar tarjeta de transporte”.

Quienes no cuenten con su credencial asociada, deben vincularla ingresando su número y nombre del titular.

Seleccionar el monto y forma de pago (tarjeta o dinero en cuenta).

Dirigirse a la terminal SUBE más cercana y posicionar la credencial para confirmar la carga.

Para consultar los puntos de acreditación se debe ingresar al sitio web de la tarjeta SUBE, donde se indica en qué lugares se puede comprar, cargar o acreditar el plástico.

LA NACION