¿Cuántas licitaciones ganó y perdió Techint en 2025?

“Desdramatizar” le aconsejaba Federico Pinedo al presidente Arturo Frondizi. Quien ocupara la cartera de economía en tres oportunidades era famoso por ser filoso en los debates y componedor en política. Me acordaba de esto a propósito del caso Techint.

La licitación para la provisión de caños para construir un gasoducto, convocada por empresas privadas (YPF actúa como una de ellas), fue ganada por la empresa india Welspun, ubicándose la propuesta de Techint en sexto lugar. ¿En cuántas licitaciones se habrán presentado en 2025 las empresas que integran el grupo, cuántas habrán ganado y cuántas no, y en estos últimos casos, porqué? Pregunto para poner la cuestión en perspectiva.

Techint fue fundada luego de la Segunda Guerra Mundial, encargándose de fabricar los caños para el gasoducto que unió Comodoro Rivadavia con Lomas de Zamora. Hasta fines de la década de 1980 vendió en el mercado local pero, con la apertura de la década de 1990, salió al mundo, como hizo el grupo Arcor. Hoy el grupo Techint tiene plantas en no sé cuántos países, así que experiencia le sobra.

¿Por qué las empresas privadas que están construyendo el gasoducto pagarían más por ser abastecidas por Techint? Las personas compran en los lugares donde se vende más barato. El librero de la vuelta de mi casa a veces vende y a veces no porque el comprador encontró el artículo más barato en otro lugar.

¿Por qué la oferta de Techint (T) fue 40% superior a la de Welspun (W)? 1) porque W utiliza maquinaria más moderna que T; 2) porque los trabajadores de W son más diestros, o más esforzados, que los de T; 3) porque los salarios que paga T son superiores a los que abona W; 4) porque el Estado de la India subsidia a W, mientras que el Estado de Argentina grava a T; y 5) porque se les fue la mano a quienes le pusieron el numerito a T y ahora W sufrirá “el síndrome del ganador”.

Las tres primeras razones atañen al ámbito privado, de manera que la consideración pública tiene que concentrarse en la cuarta. ¿Qué pudo haber descolocado a Techint, más allá de su microeconomía? Alternativas: el Estado nacional, los provinciales y/o los municipales, las regulaciones y desregulaciones internas, el dumping, los juicios laborales, etc.

Todo esto es para la historia y la política-política. Seguramente que los ejecutivos de Techint se están preparando para la próxima licitación. Deberían.