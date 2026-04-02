“Gran remate”: el Banco Nación será sede de la subasta televisada de más de 25.000 animales

Con el impulso de Expoagro y bajo el martillo de la consignataria Colombo y Magliano, el viernes 10 de abril se hará en la sede del Banco Nación (BNA) en CABA el “Gran Remate” de hacienda televisado que contará con más de 25.000 animales. Tras la primera edición el año pasado, la segunda, que se realizará en el Salón de Actos del BNA, la entidad bancaria reafirma su rol como aliado estratégico del sector agropecuario, “acercando herramientas financieras, facilidades al cliente, innovaciones y promoviendo un vínculo con la producción y espacios que potencian el crecimiento del rubro”, según dijeron.

En tanto, desde la consignataria indicaron que todo el equipo de representantes de Colombo y Magliano (más de 75 sucursales en la Argentina) ya trabajan con gran expectativa para seguir sumando lotes de invernada a esta subasta histórica.

“Para la firma es un hecho innovador que busca seguir generando acciones comerciales que potencien a sus clientes, en este caso especial, generando una alianza estratégica con el Banco Nación, entidad que está celebrando sus 135 años y mantiene el objetivo claro de brindar herramientas de financiación para potenciar el negocio ganadero”, dijo Juan Pedro Colombo, director y martillero de la firma.

Juan Pedro Colombo Expoagro

Agregó: “Estamos agradecidos que el banco nos haya convocado nuevamente para dar este importante remate en su casa, para Colombo y Magliano es un orgullo y una gran responsabilidad honrar la confianza que día a día depositan los clientes en nosotros poniendo su esfuerzo y trabajo a disposición para que lo comercialicemos”. En tanto, Facundo Rivolta, integrante de la firma, remarcó: “La oferta será de calidad y cantidad con lotes de invernada de todo el país, con un estimado que rondará las 25.000 cabezas”.

Martín Schvartzman, CEO de Exponenciar, expresó: “Venimos de un gran remate de Colombo y Magliano en Expoagro, que marcó el pulso del sector, y creemos que esta segunda edición del remate junto al Banco Nación va a seguir en esa línea, con más productores aprovechando las herramientas financieras y generando buenos negocios en todo el país”.

El ejecutivo añadió: “Es un socio estratégico de Exponenciar, que nos acompaña en cada uno de nuestros eventos y con quien trabajamos de manera conjunta para impulsar el desarrollo y fortalecimiento del sector agroindustrial”.

Martín Schvartzman, CEO de Exponenciar Expoagro

El remate se iniciará a las 10, previa acreditación desde las 9 con un desayuno de bienvenida. El martillo estará a cargo de Juan Pedro Colombo, Carle Colombo, Hernán Vassallo, Juan Carlos Blasco y Martín Humarán. Dijeron que será transmitido en vivo por Canal Rural, vía streaming a través de colomboymagliano.com.ar y ElRural.com.