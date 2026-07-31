Cuánto aumentarán las tarifas de luz y gas a partir de agosto

El Gobierno oficializó aumentos en las tarifas de electricidad y de gas a partir del 1° de agosto. Ambos servicios tendrán incrementos similares al mes anterior: la electricidad subirá 1,8%, mientras que el gas se elevará 2,99%.

A partir de las resoluciones 375/2026 y 374/2026, publicadas hoy en el Boletín Oficial, el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (Enrege) autorizó los nuevos valores en las tarifas de Edenor y Edesur que ambas distribuidoras en sus respectivas áreas de concesión a partir del próximo mes. Esta actualización del cuadro tarifario se aplica a los usuarios residenciales sin subsidio, comercios, alumbrado público, grandes demandas, clubes de barrio, entidades de bien público y usuarios generadores. Las medidas también mantienen el esquema de subsidios energéticos vigente para los hogares alcanzados por ese beneficio.

Para los usuarios residenciales sin subsidio de la categoría de menor consumo (R1), Edesur fijó un cargo variable de $157.371 por kWh, mientras que Edenor estableció un valor de $158.001 por kWh. En tanto, para los usuarios residenciales alcanzados por subsidios, los valores serán de $87.612 por kWh en Edesur y de $87.784 por kWh en Edenor para el bloque de consumo bonificado.

Así quedan las tarifas de la electricidad para agosto Shutterstock - Shutterstock

Los usuarios alcanzados por el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) continuarán recibiendo asistencia estatal sobre un bloque de consumo base de hasta 300 kWh mensuales durante agosto. Las resoluciones también incorporan una bonificación adicional extraordinaria del 16,59% para los beneficiarios del sistema, que se suma a los descuentos generales previstos por la normativa vigente. En tanto, el consumo que exceda los 300 kWh mensuales será facturado sin subsidio, utilizando los valores plenos correspondientes a cada categoría tarifaria.

En Edesur, el valor reconocido como subsidio estatal para los primeros 300 kWh mensuales es de $87.612 por kWh. En Edenor, el monto fijado para ese mismo concepto es de $87.784 por kWh. Ambos importes deberán figurar en las facturas bajo la identificación “Subsidio Estado Nacional”.

Las resoluciones también aprobaron tarifas específicas para clubes de barrio y entidades de bien público, además de los valores correspondientes a los usuarios generadores que inyectan energía a la red eléctrica y los parámetros vinculados con compensaciones por calidad del servicio.

Por otra parte, las normas actualizaron los componentes de distribución reconocidos a las empresas. En ese marco, el Costo Propio de Distribución (CPD) de Edesur alcanzará los $1703,22 por mes, mientras que el de Edenor se estableció en $1741,12, de acuerdo con los mecanismos de actualización previstos en las revisiones tarifarias quinquenales de ambas distribuidoras.

Los nuevos valores de las tarifas de gas desde agosto Ladanivskyy Oleksandr - Shutterstock

En cuanto al gas, el Enrege aprobó mediante las resoluciones 367/2026 y 366/2026 la actualización de los cuadros tarifarios que aplicarán Metrogas y Naturgy desde el 1° de agosto a los usuarios residenciales sin subsidios energéticos en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Además, se mantiene la aplicación del régimen de subsidios y se prorroga una bonificación adicional del 25% sobre el consumo alcanzado por el esquema.

Para los usuarios residenciales con bajo consumo (R1) y sin subsidios de la ciudad de Buenos Aires, Metrogas determinó un cargo fijo de $4350,12 por mes, mientras que aquellos que viven en el conurbano bonaerense de la misma categoría tendrán $5023,67 mensuales. A su vez, dispuso de $313,08 por metro cúbico como el monto variable en ambas jurisdicciones.

Por su parte, Naturgy estableció un cargo fijo de $3564,75 para los usuarios de la zona norte de la provincia de Buenos Aires que caen en el grupo R1. En tanto, el valor variable se fijó en $297,92 por metro cúbico.