Cuánto cobran las niñeras y cuidadores de adultos en agosto de 2026

Las niñeras y cuidadores de adultos reciben en agosto un salario similar al mes previo, dado que se espera la concreción de un nuevo acuerdo paritario que actualice los haberes del sector.

Las niñeras reciben en agosto una cifra idéntica a la de julio Canva

El mes anterior las empleadas domésticas tuvieron el último tramo de aumentos del acuerdo paritario vigente y se espera que una nueva negociación próxima establezca las cifras para los meses siguientes.

De esta manera, en agosto, se repiten los valores para todas las categorías del sector, con y sin retiro.

Cuánto cobran las niñeras y cuidadores de adultos en agosto 2026

Los siguientes son los montos que corresponden a los salarios básicos mínimos establecidos en el acuerdo vigente.

Categoría Salarios básicos por hora TAREAS GENERALES con retiro $3996,45 sin retiro $4435,86

En tanto, para empleados con contratación mensual, los valores de referencia para agosto de 2026 son los siguientes:

Categoría Salario mensual TAREAS GENERALES con retiro $505.302,76 sin retiro $558.972,92

Cómo se registran los trabajadores de casas particulares en ARCA

La formalización del vínculo laboral es un aspecto fundamental. Todos los empleadores tienen la obligación de inscribir a su personal en el registro de ARCA (Administración Federal de Ingresos Públicos), sin importar horas de trabajo ni modalidad.

Personal de casas particulares: ¿cómo genero un recibo de sueldo?

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