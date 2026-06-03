Cuánto cobran los policías de la Argentina en junio 2026 con el aguinaldo

Los policías que realizan su tarea dentro de la PFA (Policía Federal Argentina) reciben en junio un salario similar al de los meses previos, dado que no hubo reajustes para esta fuerza. No obstante, se añade hacia el final del mes la entrega de la primera cuota del SAC (Sueldo Anual Complementario).

Las cifras de junio para los policías Tomás Cuesta

Por el momento sigue vigente la grilla salarial para las distintas categorías de trabajadores que se definió el año pasado; al menos, hasta que se emita una nueva resolución con escalas actualizadas.

Cuál es el salario de junio de los policías con el aguinaldo

Sumando el monto estimado de aguinaldo que se entrega a fines de junio, los salarios de los policías se ubican en los siguientes montos:

Grado Monto junio Aguinaldo estimado Comisario General $ 2.897.608,10 $ 1.448.804,05 Comisario Mayor $ 2.634.189,18 $ 1.317.094,59 Comisario Inspector $ 2.322.561,26 $ 1.161.280,63 Comisario $ 1.852.147,94 $ 926.073,97 Subcomisario $ 1.516.748,55 $ 758.374,28 Principal $ 1.271.055,55 $ 635.527,78 Inspector $ 1.157.355,97 $ 578.677,99 Subinspector $ 1.052.141,79 $ 526.070,90 Ayudante $ 956.492,54 $ 478.246,27 Suboficial Mayor $ 1.711.185,04 $ 855.592,52 Suboficial Auxiliar $ 1.555.622,76 $ 777.811,38 Suboficial Escribiente $ 1.414.202,51 $ 707.101,26 Sargento 1ro. $ 1.285.638,65 $ 642.819,33 Sargento $ 1.168.762,41 $ 584.381,21 Cabo 1ro. $ 1.062.511,28 $ 531.255,64 Cabo $ 965.919,34 $ 482.959,67 Agente $ 878.108,49 $ 439.054,25 Aspirante $ 671.416,69 $ 335.708,35 Cadete 3er Curso $ 658.913,04 $ 329.456,52 Cadete 2do y 1er Curso $ 630.979,75 $ 315.489,88 Capellán General $ 1.559.311,83 $ 779.655,92 Capellán Principal $ 1.187.155,72 $ 593.577,86 Capellán $ 1.059.756,66 $ 529.878,33 Auxiliar Superior de 1ra $ 1.349.385,07 $ 674.692,54 Auxiliar Superior de 2da $ 1.171.080,91 $ 585.540,46 Auxiliar Superior de 3ra $ 1.056.458,10 $ 528.229,05 Auxiliar Superior de 4ta $ 963.653,06 $ 481.826,53 Auxiliar Superior de 5ta $ 929.168,08 $ 464.584,04 Auxiliar Superior de 6ta $ 858.117,20 $ 429.058,60 Auxiliar Superior de 7ma $ 802.423,27 $ 401.211,64 Auxiliar de 1ra $ 1.066.435,57 $ 533.217,79 Auxiliar de 2da $ 998.537,87 $ 499.268,94 Auxiliar de 3ra $ 945.288,33 $ 472.644,17 Auxiliar de 4ta $ 883.851,45 $ 441.925,73 Auxiliar de 5ta $ 808.457,01 $ 404.228,51 Auxiliar de 6ta $ 768.056,42 $ 384.028,21 Auxiliar de 7ma $ 735.016,27 $ 367.508,14

Cuándo cobran el aguinaldo los policías

La normativa vigente, establecida por la ley 27.073, determina que la primera cuota del aguinaldo debe abonarse a más tardar el 30 de junio. En 2026, esta fecha límite cae martes. No obstante, las empresas y organismo oficiales cuentan con un margen adicional de cuatro días hábiles posteriores al vencimiento oficial, lo cual permite que el depósito llegue a las cuentas de algunos trabajadores hasta el lunes 6 de julio. Esta previsión legal busca garantizar el orden administrativo en la liquidación de haberes.

Cómo calcular el aguinaldo de junio

El cálculo del aguinaldo toma como referencia el 50% de la mayor remuneración mensual percibida por el trabajador durante el primer semestre del año, que abarca desde enero hasta junio.

En los casos donde el empleado no completó los seis meses de trabajo en la compañía, la liquidación es proporcional al tiempo trabajado. Para estos supuestos, la fórmula aplicada divide el salario máximo por 12 y multiplica el resultado por la cantidad de meses trabajados efectivamente.

La fecha de cobro del aguinaldo para los policías

Cuáles son los requisitos para ingresar a la Policía Federal Argentina

Tener nacionalidad argentina.

Tener entre 17 y 28 años.

Tener los estudios secundarios completos o estar cursando el último año.

Aprobar los exámenes de ingreso.

Aprobar las etapas del proceso de selección e ingreso.

El sitio oficial del Ministerio de Seguridad indica que el postulante debe ingresar al Sistema de Preinscripción, completar el formulario disponible en la página web oficial y presentarlo. En dicho formulario deberá indicar si presta o no su conformidad para ser convocado oportunamente a realizar los exámenes médicos y análisis toxicológicos requeridos para evaluar su aptitud para el servicio policial.

Actualmente se encuentra abierto el trámite de preinscripción al ciclo lectivo 2027. Allí se remarca que todas las instancias del proceso de ingreso son de carácter excluyente y eliminatorio. En caso de no aprobar alguna de ellas, el postulante no podrá continuar con las etapas siguientes del trámite.