Cuánto hay que ganar para ser de “clase media” en la Ciudad de Buenos Aires

La inflación se aceleró por segundo mes consecutivo en la Ciudad de Buenos Aires y marcó un avance del 1,9% mensual, un movimiento que volvió a presionar sobre el bolsillo de los porteños. Entre el pago de prepagas, transporte, educación y otros servicios básicos, además de los alimentos, una familia tipo tuvo que ganar al menos $2.740.206 en octubre para ser considerada “clase media”.

El cálculo corresponde a un hogar compuesto por una pareja de 35 años, ambos económicamente activos, y dos hijos varones de 9 y 6 años, de acuerdo con el informe que elabora el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (Idecba).

El piso de ese segmento había sido de $2.669.815 en septiembre, por lo que el ingreso necesario para pertenecer a esta categoría aumentó $70.391 en 30 días. Eso representa una suba del 2,6%. Es decir, subió 0,7 puntos porcentuales por encima de la inflación general.

Sin embargo, el cálculo oficial realiza las estimaciones sobre la base del supuesto de que el grupo familiar es propietario de su hogar y no realiza gastos de vivienda. En octubre, el alquiler de un departamento de tres ambientes en la Ciudad promedió $1.230.282, según los datos presentados en el último Zonaprop Index, que toma en cuenta los números de los avisos publicados en ese sitio de clasificados online.

Si se suma el monto de la vivienda a las estadísticas del Idecba, una familia tipo necesita $3.970.488 por mes para alcanzar el umbral de la clase media. Shutterstock

Es decir, si se suma ese monto al ingreso mínimo establecido por el Idecba, una familia tipo que alquila necesita de $3.970.488 por mes para alcanzar el umbral de la clase media.

El ejercicio se puede realizar con otros segmentos de la población. Por ejemplo, esa misma familia tipo necesitó ingresos de al menos $8.768.660 para estar un escalón más arriba y pertenecer a los “sectores acomodados”. En el extremo opuesto, el sector “medio frágil” comprende a aquellos grupos familiares que perciben ingresos de entre $2.192.165 y $2.740.206.

Línea de pobreza e indigencia, en las distintas familias porteñas

El informe también detalla el valor de la canasta básica total (CBT), el conjunto de bienes y servicios para satisfacer las necesidades comunes de la población, indicador que se utiliza para definir la línea de pobreza. Para esa familia tipo, se estableció un monto básico de $1.724.966 en octubre. En este caso, el umbral de pobreza aumentó $37.667 frente a septiembre, una suba del 2,2%

En cuanto a la canasta básica alimentaria (CBA), que establece el monto necesario para cubrir las necesidades nutricionales básicas y determina la línea de indigencia, su valor para esa misma familia tipo llegó a $949.701. En comparación con septiembre, aumentó $23.760 en un mes, un alza del 2,6%.

El relevamiento también contempla otras composiciones de hogares. Una persona adulta de 25 años, económicamente activa y propietaria de su vivienda, necesitó $630.549 para no ser pobre y $311.377 para no ser indigente. En el caso de una pareja de adultos mayores, ambos inactivos y propietarios, la línea de pobreza se ubicó en $867.520 y la canasta alimentaria, en $479.521.

Para una pareja de 25 años que alquila una vivienda, en tanto, el ingreso mínimo para no ser pobre ascendió a $1.196.940, mientras que la línea de indigencia alcanzó los $576.048.

A diferencia de la medición de pobreza, que toma como referencia el costo de la canasta básica total, la estratificación social del Idecba busca mostrar las diferencias entre los hogares que logran cubrir sus necesidades básicas y aquellos que, aun sin ser pobres, todavía no alcanzan el nivel de consumo asociado a los sectores medios.