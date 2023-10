escuchar

Las cuotas de las prepagas subirán en diciembre un 11,51% y, así, el aumento de todo el año acumulará un 135,76%. El porcentaje del reajuste autorizado por el Gobierno para el último mes de 2023 fue publicado hoy en la página de la Superintendencia de Servicios de Salud. Es el dato que corresponde al incremento mensual que tuvo el Índice de Costos de Salud, un indicador elaborado por las autoridades del área, y se conoce al mismo tiempo que están llegando las facturas de noviembre que, para quienes no tienen congelada el precio, incluyen un aumento de 10,98% en relación con los valores de octubre.

Diciembre es el último mes del período de congelamiento de las cuotas, que había sido anunciado por el ministro de Economía y candidato a presidente por el oficialismo, Sergio Massa, en el marco del llamado “plan platita”. Esa suspensión de las subas, sin embargo, no es generalizada, sino que debe cumplirse con determinados requisitos y, además, debe realizarse un trámite de solicitud de manera digital.

Cuando reciban las facturas de enero, quienes tengan suspendida la aplicación de los aumentos y según lo aclarado desde la Unión Argentina de Salud (UAS), verán incorporada al precio del plan la suba autorizada para el período, que acumuló un 32,38%.

Para pedir que el reajuste de 11,51% de diciembre no sea aplicado ese mes, hay que completar una declaración jurada antes de la medianoche del próximo lunes 20 de noviembre. Los formularios que eventualmente se hayan hecho en los períodos previos sirvieron para no recibir los incrementos en octubre y noviembre, pero no influyen en el precio de diciembre. Según aclararon tanto en las empresas como en la Superintendencia de Servicios de Salud, el trámite para solicitar el congelamiento debe hacerse cada mes.

El plan de suspensión de las subas de los precios de la medicina privada es una decisión que se tomó en un contexto de alta y creciente inflación (se estima que 2023 cerrará con un índice de alrededor de 180%), y en los días en que comenzaron a sentirse con fuerza los efectos de la devaluación oficial del peso dispuesta por el Gobierno el día después de las PASO.

La medida se da en el contexto de una fuerte crisis en el sector de la salud, que incluye aspectos como el desfase entre la suba de los costos y el reajuste de los ingresos percibidos por las entidades prestadoras de servicios y por los médicos, y como las dificultades para importar insumos indispensables, dadas las trabas para acceder a los dólares y pagar las operaciones con proveedores del exterior. Las consecuencias de la problemática se evidencian, por ejemplo, en las demoras para conseguir turnos, en la postergación de prácticas, en la salida de profesionales de las cartillas y en el cobro de adicionales para la atención.

Cómo pedir el congelamiento

Para tramitar el congelamiento de la cuota de diciembre, la declaración jurada consiste en marcar la opción “sí” a las afirmaciones a través de las cuales se explicitan los requisitos, que son por grupo familiar incluido en el plan de salud. Esas condiciones son las siguientes:

No haber tenido en octubre ingresos brutos mensuales (laborales o de otras fuentes) iguales o superiores a $2.000.000.

No ser propietario de dos o más inmuebles.

No ser propietario de tres o más vehículos (excepto los hogares en los que haya alguien con Certificado Único de Discapacidad).

No ser propietario de aeronaves o embarcaciones de lujo.

No ser titular de activos societarios.

Luego, también se debe marcar “sí” a la afirmación: “Autorizo a la Superintendencia de Servicios de Salud a validar los datos ingresados con otros Organismos”, con lo cual se da el consentimiento para un cruce de información entre entes estatales.

¿Cómo se llega al formulario? Quienes no lo hayan hecho antes deberán ingresar, como primer paso, a la página de la AFIP con clave fiscal e ir, entre las opciones incluidas en “Mis Servicios”, a “Administrador de Relaciones de Clave Fiscal”. Allí se desplegará un listado de organismos; se debe clikear en el logo de la Superintendencia de Servicios de Salud y, entre los títulos que se despliegan, elegir Mi SSSalud.

Luego, confirmar la adhesión, desloguearse y volver a entrar a la página de la AFIP, para chequear que el servicio haya quedado incorporado (en tal caso, se lo visualiza tras clickear en “Ver todos” en la opción de “Mis Servicios”).

Una vez hecho esto, se podrá ingresar desde la página https://www.sssalud.gob.ar/misssalud/ (se pide clave fiscal) a los servicios interactivos de la Superintendencia, entre los que se debe elegir el correspondiente a la declaración jurada de ingresos. También se puede ingresar desde la propia página de la AFIP, clickeando “Mi SSSalud” que -si previamente se hizo el ya mencionado trámite de habilitación- aparecerá entre los títulos de “Mis servicios”.

En el formulario, el primer dato que se pide es el de la prepaga a la cual la persona está afiliada. Hay que seleccionar la opción correcta en un listado, ingresando el número de CUIT de la entidad o escribiendo las primeras letras de la denominación.

Qué pasará a partir del inicio de 2024

Cuando, en el primer mes de 2024, los afiliados a las prepagas deban abonar las cuotas de sus planes de salud y si es que las tuvieron congeladas en octubre, noviembre y diciembre, se encontrarán con una suba equivalente al incremento que haya acumulado el índice que mide los costos de salud en cuatro meses. Esto será así, según explicó a LA NACION el presidente de la UAS, Claudio Belocopitt, porque la medida implica una “suspensión” de la aplicación de las subas y no su anulación.

Es decir, no habrá un cobro retroactivo por la falta de actualización de las cuotas. Pero, al retomarse la dinámica de las alzas mensuales vigente desde inicios de este año, se acumularán los porcentajes de suba de costos del período y eso se incorporará a los precios (a la evolución del costo de los tres meses con congelamiento, se sumará la correspondiente al mes de referencia para el precio de enero).