Javier Milei seguramente, Axel Kicillof, Hernán Lacunza y Carlos Melconian posiblemente (¿cuán probable?) serán candidatos a la presidencia de la Nación, en la elección que se celebrará en octubre de 2027.

En la Argentina, que la primera magistratura sea ejercida por un ser humano de profesión economista es una novedad. Hemos tenido presidentes ingenieros, dentistas, médicos, abogados, nada, etcétera, además de militares.

En el resto del mundo no es una novedad. Con formación económica fueron presidentes, entre otros, Einaudi (Italia), Giscard d’Estaing y Poincaré (Francia), Toledo (Perú) y Zedillo (México), en tanto que en regímenes parlamentarios ejercieron la primera magistratura Erhard (Alemania), Fanfani (Italia), Takahashi (Japón, asesinado mientras ejercía el cargo) y Wilson (Gran Bretaña).

Como no quiero hacerle perder el tiempo a los lectores, no me meteré con la cuestión de cuál sería el resultado de la elección si se votara hoy. Tampoco con cuál es el resultado electoral implícito en el riesgo país, a partir de hipotéticos valores adjudicados a dicha variable, según gane el oficialismo o alguno de los candidatos de la oposición, porque sé diferenciar entre un ingenioso ejercicio numérico y un dato relevante.

En cambio, parece pertinente plantear la siguiente cuestión: ¿qué ventajas o inconvenientes tiene el hecho de que la presidencia de una nación sea ejercida por un economista?

La voy a responder de inmediato, pero antes quiero plantear otro interrogante: de los expresidentes argentinos que usted valora, ¿a cuántos les tenía fe antes de su mandato y cuántos resultaron sorpresas agradables? En lo personal, mi ejemplo favorito es Menem. Voté a Angeloz para que me salvara de Menem y resulta que -con el mayor de los respetos personales- Menem me salvó de Angeloz.

Más importante que la profesión es la claridad de diagnósticos, tanto internacionales como nacionales, y sobre todo, el coraje para enfrentar situaciones inevitablemente inciertas en contextos inevitablemente conflictivos.

Cualquiera que piense en postularse como candidato a presidente de la Nación tiene que formar un equipo, al que le tiene que dar la siguiente instrucción: “Para decir lo que corresponde en la campaña electoral estoy yo; ustedes dedíquense a darle contenido específico a las propuestas, por si tengo la MALA SUERTE de ganar”.