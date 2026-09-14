Dan marcha atrás con una norma para que deje de caer la recaudación del impuesto al cheque

Conminada por el pobre desempeño de la recaudación impositiva, en una economía que exhibe niveles de consumo básico deprimidos, la Comisión Nacional de Valores (CNV) publicó hoy una resolución general que elimina al cheque como medio de cobro y pago a comitentes para los ALyC.

La medida, pedida desde el Ministerio de Economía, apunta a bloquear las operaciones realizadas mediante cheques electrónicos (eCheq), una modalidad que la CNV había habilitado meses atrás, quitando incluso los límites en la cantidad de endosos. Esto abrió la puerta a la elusión impositiva, toda vez que el endoso de cheques está exento del Impuesto sobre los Débitos y Créditos Bancarios (IDCB).

Los pagos con cheques electrónicos en la mira Shutterstock

El organismo regulador del mercado local de capitales aprobó la resolución general N° 1166, por la que establece que, a partir de ahora, los movimientos de dinero relacionados con este tipo de operaciones deberán canalizarse por transferencia bancaria, ya sea a una cuenta a la vista o a una CVU asociada al CUIT. “Se establece que la transferencia será la única modalidad habilitada para la recepción y entrega de fondos de y hacia los clientes, en los términos y condiciones allí definidos”, rezó el comunicado oficial.

La CNV incluso justificó la decisión en la necesidad de “asegurar la disponibilidad inmediata de los fondos, eliminar eventuales rechazos asociados al uso de cheques y, al mismo tiempo, fortalecer los mecanismos de control y prevención frente a posibles conductas disvaliosas”.

No viene muy bien últimamente la recaudación del "impuesto al cheque".



En Ago.-26 cayó 9% real YoY

Jul.-26 11.3% YoY https://t.co/eDDH28Hszw pic.twitter.com/FK4EnErd61 — Salvador Vitelli (@SalvadorVitell1) September 14, 2026

Sin embargo, en el mercado se sabe, según relevó este medio, que la marcha atrás apunta a reducir la elusión impositiva por esta vía.

La decisión tiene que ver con la contracción en términos reales de la recaudación del denominado genéricamente “impuesto al cheque”: cayó 11% en junio, 6,3% en julio y 9% en agosto.

En un principio, en el Gobierno vincularon el deterioro con los magros indicadores de actividad económica registrados durante esos meses. Luego, a partir de un informe de ARCA que alertó sobre el fenómeno y de datos que mostraron un aumento en el endoso de cheques con estos fines, comenzaron a relacionarlo con esta puerta abierta a la elusión.

“El 13 de mayo de este año, hace solo 4 meses, se habilitaba a depositar echeq con más de 1 endoso en las Alycs. La caída de la recaudación en el impuesto al cheque 11% y 9% en términos reales en julio y agosto respectivamente tiene sus consecuencias”. coincidió en leer el analista Christian Buteler.

Con el objetivo de dotar de mayor certeza a las modalidades de pago y procedimientos de control para la recepción y entrega de fondos de y hacia clientes en el ámbito del mercado de capitales, el Directorio de la @CNVArgentina aprobó la RG N° 1166.



A través de esta norma, se… pic.twitter.com/osWa1Uqn2a — CNV Argentina (@CNVArgentina) September 14, 2026

“Lo que venía pasando es que cada vez más empresas, que reciben muchos cobros por cheques, descubrieron que podían endosarlos a su cuenta de inversión sin necesidad de depositarlos previamente en su cuenta bancaria, porque ese endoso estaba exento del IDCB. Es decir, se ahorraban el 0,6%. En un contexto de ajuste en todos los costos, por caída de rentabilidad, era un atajo tentador sin caer en la ilegalidad”, explicó a LA NACION un contador que pidió mantener su nombre en reserva.

La medida generó fuertes reacciones entre operadores del mercado en las redes, que criticaron el ida y vuelta con este tipo de normas. “Es horrible, sumado a que los bancos ‘retienen por las dudas’ el impuesto a débitos y créditos aun cuando fondeás a un agente de mercado y después tenés que reclamarlo. No hay incentivos para que las pymes operen en el mercado mediante ALyC. Inentendible”, juzgó, por caso, el operador Franco Tealdi.

La CNV cortó la operatoria con e-cheq para entrar y salir de la cuenta comitente. Sin duda un paso hacia atrás, recordemos que hace 4 meses se había flexibilizado la misma normativa para permitir depositar cheques con endosos previos.

Parece que prioridad número 1 lo fiscal. https://t.co/rS5nbgeeeF — Inversiones Andinas (@Inverandinas) September 14, 2026

Para el asesor financiero y CEO de Quaestus Advisory, Nau Bernues, lo resuelto por la CNV “va en contra de la inclusión de Pymes en el mercado de capitales. Difícil estar a favor de una medida así, que parece más una medida para recaudar que para brindar transparencia y seguridad”, sostuvo.

“La única manera que había de ahorrarse el impuesto al débito y crédito se va nuevamente. Es una locura indignante todo esto”, criticó también por la red X el operador de Matba-Rofex Alejandro Pagliero.

“La CNV cortó la operatoria con e-cheq para entrar y salir de la cuenta comitente. Sin duda un paso hacia atrás, recordemos que hace 4 meses se había flexibilizado la misma normativa para permitir depositar cheques con endosos previos. Parece que prioridad número 1 es lo fiscal”, leyeron desde Inversiones Andinas repasando las idas y venidas.