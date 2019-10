Dante Sica en el Coloquio de Idea en Mar del Plata Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro V. Rizzi

Darío Palavecino SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de octubre de 2019 • 16:31

MAR DEL PLATA. El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, consideró que "cada uno pone el contenido que quiere" a lo que se denomina "reforma laboral" y prefirió alentar consensos que posibiliten discutir sobre la necesidad de actualizar convenios de trabajo. "Nos va a permitir adaptar el marco laboral a la nueva realidad", remarcó.

Al cabo de su exposición en la última jornada del 55° Coloquio de IDEA, insistió en revisar leyes que se aprobaron con argumentos de protección de empleo "y solo generaron la industria del juicio". Como consecuencia, aclaró, en particular el sector de Pymes afronta incertidumbre a la hora de definir nuevas incorporaciones a sus plantas de personal. "No es un problema de sindicatos, queremos que el sistema no sea obstáculo a la hora de contratar", detalló.

Dijo que el gobierno del que es parte tiene "capacidad, necesidad, voluntad y obligación" de sentar a todas las partes a una mesa de diálogo y se mostró mucho más reticente al formato de un pacto social que mencionó entre sus propuestas el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández.

"El peronismo gobernó muchos años y no hizo una reforma sustancial para resolver el problema", respondió cuando se le preguntó en conferencia de prensa si una mejor relación con los sindicatos -como la que tiene la principal fuerza opositora- puede allanar el camino hacia un acuerdo en esta cuestión.

Por el contrario, entiende que la historia demuestra que cada intento de pacto social ha fracasado y asegura que reponer el tema en la agenda, en este caso desde la principal oposición, empieza a generar consecuencias negativas: "tenemos empresas que hacen colchón de precios por miedo a futuros congelamientos y asesores que recomiendan hacer el ajuste laboral ahora porque si hay pacto se impedirán los despidos", describió Sica.

Por eso insistió que lo más propicio para la coyuntura actual es pensar en adecuar normativas para atender la demanda un mercado laboral con fuerte peso de la informalidad. Recordó que hay 4,5 millones de trabajadores "sin derecho laboral".

Recordó avances que en términos de acuerdos laborales se lograon con el sector petrolero en función de la demanda que se generaba en el yacimiento de Vaca Muerta. Y que en similar sentido está trabajando el gobierno con otras ramas, entre las que citó gastronómicos, hoteleros y turismo.

Bono suspendido

Sica se refirió además a la reciente resolución de la jueza electoral María Romilda Servini de Cubría que suspende el pago de un bono de 5000 pesos a desocupados porque entiende que el programa es violatorio de la veda electoral que rige en vísperas de los comicios del próximo 27.

"Somos respetuosos de la justicia y vamos a atender si hay que suspender los pagos hasta que expliquemos que no es un programa electoral sino que venía de mucho antes", destacó el ministro.