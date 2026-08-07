Multaron en más de $1800 millones a un buque extranjero que pescaba ilegalmente en aguas argentinas

Un buque de bandera extranjera fue detectado mientras operaba dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA) y la empresa propietaria recibió una sanción de $1833 millones, según informó la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Con este caso, ya son cuatro las embarcaciones extranjeras sancionadas en lo que va del año.

Se trata del buque Hai Xiang 2, de bandera de Vanuatu. De acuerdo con la información oficial, la embarcación fue identificada a partir del monitoreo realizado por la Prefectura Naval Argentina y del análisis de sus movimientos y velocidad. Tras la detección, la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca avanzó con el procedimiento correspondiente y estableció una sanción de $1.833.000.000 para la empresa propietaria del buque, equivalente a un millón de Unidades de Pesca (UP).

Entre enero y mayo, las exportaciones pesqueras alcanzaron las 291.894,3 toneladas por US$1005,6 millones Gentileza

Según explicó la cartera agropecuaria, la actuación se realizó de acuerdo con lo establecido en la Disposición 20/2026 de la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca. La normativa fijó criterios para determinar la presunción de actividad pesquera de embarcaciones extranjeras dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina a partir de información obtenida mediante sistemas electrónicos de seguimiento.

En este caso, el Gobierno indicó que la detección temprana estuvo vinculada con el análisis de los patrones de movimiento y velocidad del “Hai Xiang 2”. La Prefectura Naval Argentina tuvo a su cargo las tareas de vigilancia y monitoreo que permitieron avanzar con la actuación.

El momento del sector

El episodio ocurre en un año en el que la actividad pesquera argentina mostró un fuerte crecimiento de sus ventas externas. Entre enero y mayo de 2026, las exportaciones de productos pesqueros alcanzaron las 291.894,3 toneladas por US$1005,6 millones, según datos de la Secretaría de Agricultura. Frente al mismo período del año pasado, representaron un aumento del 18,2% en volumen y del 22,9% en divisas.

Buena parte de ese desempeño estuvo explicado por dos de las principales pesquerías del país. El calamar encabezó las exportaciones con 163.115,7 toneladas por US$451 millones, un crecimiento interanual del 20,2% en volumen y del 20% en valor. Por su parte, el langostino alcanzó las 47.149 toneladas por US$346 millones, con incrementos del 18,8% y del 25,1%, respectivamente.

Un relevamiento de la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (Capeca), elaborado sobre datos del Indec, había calculado para ese mismo período exportaciones por US$1048 millones y 286.675 toneladas. Según ese informe, el complejo pesquero representó el 4,5% de las exportaciones argentinas de productos primarios y manufacturas de origen agropecuario entre enero y mayo.

La Zona Económica Exclusiva Argentina se extiende hasta las 200 millas marinas desde las líneas de base. Allí el país ejerce derechos soberanos para la exploración, explotación, conservación y administración de los recursos naturales.

El calamar lideró las ventas externas del sector, con 163.115,7 toneladas exportadas por US$451 millones en los primeros cinco meses del año Gentileza

En torno de ese límite opera habitualmente una importante cantidad de embarcaciones extranjeras. Mientras permanezcan fuera de la jurisdicción nacional se encuentran en aguas internacionales, pero el ingreso y la realización de tareas de pesca dentro de la ZEEA sin autorización pueden derivar en actuaciones y sanciones.

De acuerdo con Agricultura, el “Hai Xiang 2” es el cuarto buque extranjero sancionado en lo que va de 2026. En los procedimientos anteriores, indicó el organismo, también se utilizaron el seguimiento realizado por Prefectura y herramientas de detección electrónica.

Desde la Secretaría señalaron que la medida forma parte de la política oficial de “tolerancia cero” frente a la pesca ilegal y que tiene como objetivo proteger los recursos marinos y la actividad pesquera nacional