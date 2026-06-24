Los beneficiarios de la Prestación Alimentar, también conocida como exTarjeta Alimentar, por el plástico distribuido al inicio del programa asistencial, tiene en el mes de julio un valor similar al mes previo, cuando se produjo un reajuste en las cifras, segun la conformación del grupo familiar.

Ignacio Sánchez - LA NACION

De acuerdo a lo informado por fuentes de Capital Humano a LA NACION, en el séptimo mes del año se mantiene la cifra entregada en junio, cuando impactó un incremento en la prestación.

Para consultar los valores exactos, diferenciados por la conformación del grupo familiar, es preciso acceder a la información oficial que difunde la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social).

De cuánto es el monto de la Tarjeta Alimentar en julio de 2026

A continuación figuran los montos que se acreditan en la cuenta de cada titular de la prestación, de acuerdo a la terminación del DNI, en el mes de julio de 2026:

Destinatarios Montos Personas que perciben la Asignación por Embarazo $72.250 Familias con un hijo $72.250 Familias con dos hijos $113.299 Familias con tres o más hijos $149.425

Esta herramienta de asistencia se abona junto a la prestación principal que cobre cada titular del beneficio, por lo que no hay un calendario específico de la Prestación Alimentar, y la fecha de acreditación coincide con el cronograma de la prestación original que diagrama la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) de manera mensual.

Quiénes acceden al cobro de la Tarjeta Alimentar

La asistencia alcanza a diversos grupos que ya cuentan con apoyo estatal previo. Los padres con hijos de hasta 17 años inclusive que perciben la Asignación Universal por Hijo integran el padrón principal. Las mujeres embarazadas con tres meses de gestación bajo el régimen de la asignación por embarazo también reciben el beneficio.

El programa contempla a las personas con discapacidad que cobran la asistencia universal por hijo sin límite de edad. Las madres con siete o más hijos que reciben Pensiones No Contributivas forman parte del esquema de pagos de este mes. El dinero sirve para la adquisición de todo tipo de productos alimenticios y prohíbe de forma expresa la compra de bebidas alcohólicas con estos fondos.

La Prestación Alimentar sirve para la compra de alimentos y bebidas Daniel Basualdo

Requisitos para el cobro automático de la Tarjeta Alimentar

El acceso al beneficio no requiere la realización de trámites especiales o gestiones presenciales. La Anses otorga la prestación de manera automática tras procesar la información de sus registros internos. El organismo cruza los datos de los usuarios para verificar si cumplen con las condiciones de edad y vulnerabilidad.

La actualización de la nómina de beneficiarios ocurre de forma mensual. El sistema simplifica la entrada de nuevos titulares desde que rige la modificación en el límite de edad de los hijos que se aplicó en octubre de 2024. Los usuarios deben mantener sus datos personales actualizados en la plataforma oficial del organismo.