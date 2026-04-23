Los titulares de la Prestación Alimentar, también conocida como Tarjeta Alimentar reciben en mayo la misma cifra que el mes anterior, dado que esta asistencia económica no se actualiza de manera mensual.

El monto de mayo para la Prestación Alimentar

Tal como confirmaron fuentes del Ministerio de Capital Humano a LA NACION, la Tarjeta Alimentar del mes de mayo no tendrá variantes respecto de los valores de los meses anteriores, y de acuerdo a la conformación del grupo familiar, oscila entre los $52.000 y los $108.000.

Esta herramienta de asistencia estatal tuvo su última actualización en junio de 2024, bajo la resolución 181/2024, publicada en el Boletín Oficial.

De cuánto es el monto de la Tarjeta Alimentar en mayo de 2026

En mayo, los titulares de Prestación Alimentar recibirán los siguientes montos, de acuerdo a la conformación de su grupo familiar.

Conformación grupo familiar Monto mayo Familias con un hijo $52.250 Titulares de AUE $52.250 Familias con dos hijos $81.936 Familias con tres o más hijos $108.062

Esta herramienta de asistencia se abona junto a la prestación principal que cobre cada titular del beneficio, por lo que no hay un calendario específico de la Prestación Alimentar, y la fecha de acreditación coincide con el cronograma de la prestación original que diagrama la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) de manera mensual.

Se anunciaron ampliaciones en la Tarjeta Alimentar, cambios en los montos y un mayor alcance etario

Quiénes acceden al cobro de la Tarjeta Alimentar

La asistencia alcanza a diversos grupos que ya cuentan con apoyo estatal previo. Los padres con hijos de hasta 14 años inclusive que perciben la Asignación Universal por Hijo integran el padrón principal. Las mujeres embarazadas con tres meses de gestación bajo el régimen de la asignación por embarazo también reciben el beneficio.

El programa contempla a las personas con discapacidad que cobran la asistencia universal por hijo sin límite de edad. Las madres con siete o más hijos que reciben Pensiones No Contributivas forman parte del esquema de pagos de este mes. El dinero sirve para la adquisición de todo tipo de productos alimenticios y prohíbe de forma expresa la compra de bebidas alcohólicas con estos fondos.

Cómo saber si corresponde el cobro de la Tarjeta Alimentar en mayo de 2026

Para saber si a alguien le corresponde o no el pago de la Tarjeta Alimentar de mayo, se puede consultar por la fecha de cobro en el calendario de pagos que ofrece la Anses. Cabe recordar que esta prestación se paga junto a los haberes de los beneficiarios de forma automática, por lo que es necesario verificar la fecha de pago del beneficio principal para saber cuándo se cobra.

¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?

Por otro lado, se puede chequear el cobro de la Prestación Alimentar a través demi ANSES. Para ello, hace falta ingresar a la sección "Hijos“, en el apartado “Mis Asignaciones” con el CUIL y Clave de la Seguridad Social. Allí se visualizarán todos las prestaciones sociales que recibe el beneficiario en detalle.