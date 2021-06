De Diego: “El empleo en el país sufrió un daño irreparable ”

En un contexto económico tumultuoso para las empresas, las áreas de Recursos Humanos no dejan de preocuparse por la prohibición de despidos y la doble indemnización del personal.

Julián de Diego, abogado referente en el mercado laboral, aclaró en la entrevista que le realizó José del Río, secretario general de LA NACION en el marco de la sexta edición del Summit de Recursos Humanos que, por un lado la doble indemnización seguirá vigente hasta diciembre. Por otro lado, la prohibición de suspender o despedir por motivos de fuerza mayor “también se va a ir prorrogando en la medida que sigan vigentes los efectos de la pandemia” con niveles muy altos de contagio. Sin embargo, estas restricciones no alcanzan a aquellos quienes fueron contratados luego del 15 de diciembre del 2019.

Paritarias calientes: un paso adelante de la inflación

Durante la charla, el especialista también opinó que “es muy difícil salir de la trampa del nivel de inflación del año”. Además, destacó que, más allá de cualquier tipo de restricción que se imponga, hay una “tendencia universal a mantener los ajustes” con la subida de precios. A raíz de esta es que se establece una cláusula de revisión, prevista para los meses de octubre y noviembre, en la que se aplique “el correctivo que haga falta para completar la inflación”. En casos concretos, los sindicatos más combativos que rompen este frente son el de Camioneros, que solicitó el 52% de ajuste hasta junio del 2022, el Bancario que pide el adelantamiento de los aumentos salariales ya pactados para el segundo semestre y que tiene cláusulas de revisión en dos meses, el sindicato Aceitero y el de Petróleo, que tiene además remuneraciones altísimas vinculadas a la explotación de petróleo y gas.

Según el letrado, este contexto vaticina nuevos conflictos que se sumen a los ya existentes con el sector de la Alimentación y la industria de la Salud, ambos relacionados con la cúpula de la CGT. Es por esto que señala que “nos espera un segundo semestre sumamente agitado. Las empresas se van a enfrentar con un escenario sumamente restrictivo en materias de producción, de productividad y de rentabilidad, y los sindicatos no sólo ya van a estar en línea con la inflación sino que van a pretender ganarle 2 o 3 puntos más porque a se le agrega el factor electoral”.

Cómo impacta el nivel crítico de la economía a las empresas

“El empleo en la Argentina ya sufrió un daño irreparable”, enunció De Diego, al apuntar que se perdieron no menos de 1,2 millones de puestos de trabajo -en blanco y en negro- con la pandemia, y que si la economía no reacciona de manera positiva estos no se van a recuperar.

El abogado destacó que “en la Argentina tenemos un tercio de la actividad económica en una situación grave, un tercio que está sobreviviendo y un tercio al que le va bien”. Los sectores mejor posicionados son el agro, los frigoríficos y lo ligado al mundo del campo, en los que no se generan nuevos empleos si no que se reactivan los que ya estaban.

Según De Diego, el sector del medio se halla sobreviviendo, y necesita ayuda de parte del Gobierno que por ahora “se la está retaceando”. “El gobierno está pensando más en ayudar con los subsidios a los trabajadores, a los desocupados, a los planes sociales mientras hace muchos retaceos hacia el sector empresario”, detalló.

El tercer grupo es el que se está ahogando, que se encuentra “en proceso de cierre, de mala venta”. Su situación la fundamenta diciendo que “no tienen ninguna posibilidad de soportar el nivel de gastos que tiene, no pueden pagar los sueldos de acuerdo a las imposiciones de los DNU del Poder Ejecutivo y finalmente intentan ver cuál es el mecanismo para salir con el menor daño posible”.

Es en este contexto en el que predice que “vamos a tener un segundo trimestre muy dramático porque el 60% de la economía va a estar en mala situación” en especial “a la altura de las elecciones”.

“Por último, el especialista se refirió al avance de la tecnología. “Hoy en el mundo, la fuente generadora de empleo más importante está ligada al impacto de las nuevas tecnologías en donde el teletrabajo juega un papel fundamental”, estableció el abogado en diálogo con del Río. Ejemplificando con el caso de la India, que atraviesa uno de los escenarios más catastróficos de la pandemia y sin embargo cuenta con 300 millones de trabajadores remoto.

Ante el advenimiento de la Inteligencia Artificial, y los miles de puestos de trabajos en Argentina que no se pueden cubrir por falta de especialistas en tecnología, de Diego cerró la sexta edición del Summit de recursos Humanos organizado por LA NACION instando al país a “orientar todos nuestros esfuerzos a que la educación genere alfabetismo digital”.

Mercedes Soriano