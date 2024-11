De la adversidad al reconocimiento mundial. La historia de los emprendedores argentinos que crearon una empresa de retail premiada a nivel global

Una empresa argentina conquista el competitivo mundo del retail y las estaciones de servicio: Lion Place, la innovadora propuesta de tienda de conveniencia premium. No solo se consolidó como líder regional, sino que fue reconocida como la segunda mejor tienda de foodvenience del mundo en la competencia “The Best Foodvenience Store in the World 2024″.

Este hito no solo posiciona a Argentina en el mapa global de la innovación, sino que destaca cómo la pasión y la resiliencia pueden transformar desafíos en éxitos.

Un proyecto que nació en la adversidad

Lion Place fue creada por los emprendedores Federico Chierasco, Gustavo Laveaga y Claudio Reboredo, quienes tras perder sus trabajos corporativos decidieron apostar por un proyecto que redefiniera los estándares de las estaciones de servicio tradicionales. En un contexto de crisis económica y desafíos sociales, nació FGC Fuels Marketing, una empresa que, desde Buenos Aires, creó un modelo de negocio reconocido mundialmente y hoy le da trabajo a más de 500 personas.

Lion Place

"Hemos enfrentado crisis económicas, sociales y hasta una pandemia global. Pero con determinación y pasión, logramos construir algo extraordinario." Federico Chierasco, cofundador de FGC Fuels Marketing.

Mucho más que una tienda de conveniencia

La atención al cliente y la eficiencia operativa son fundamentales para triunfar en el área. Desde su creación en 2021, Lion Place se destacó por ofrecer una experiencia única a los usuarios que va mucho más allá que las tiendas tradicionales. En su propuesta integran el diseño de vanguardia, la gastronomía de calidad con marcas como Havanna, Subway y TanGrill, y servicios innovadores como espacios de coworking.

"Lion Place no es solo un lugar para hacer una pausa, es un espacio para relajarse, trabajar y disfrutar. Creamos ambientes que combinan modernidad, funcionalidad y calidez." Claudio Reboredo, cofundador de FGC Fuels Marketing.

Características del modelo, como por ejemplo los amplios baños, las áreas de descanso y el diseño pensado para la productividad, convirtió rápidamente a Lion Place en un referente a seguir en el sector.

Coronados de gloria

El impacto de Lion Place no pasó desapercibido. En 2023, fue galardonada como la “Mejor Tienda de Conveniencia en América Latina” por la prestigiosa National Association of Convenience Stores (NACS). Sumado a que Shell Internacional la reconoció como el “Mejor Retailer de Argentina”.

2024 fue el año del batacazo con la llegada del reconocimiento global luego de ser elegida como la segunda mejor tienda de foodvenience del mundo, compitiendo con los gigantes del sector en todos los continentes.

Los socios fundadores recibiendo un reconocimiento internacional. Erica Aitken Photography

"Muchos dudaron de que esto fuera posible, pero con trabajo en equipo y pasión hemos demostrado que se pueden superar todos los desafíos." Gustavo Laveaga, cofundador de FGC Fuels Marketing.

El programa que redefine el éxito

La convicción de FGC Fuels Marketing va más allá de los negocios. A través de un compromiso con la innovación y el desarrollo humano, Lion Place busca ser “tu lugar fuera de casa”, un espacio que integra valores como el trabajo en equipo y la superación.

Lion Place redefine las tiendas de conveniencia premium con un concepto innovador que combina diseño, gastronomía y servicios únicos, y se consagra como referente global en el sector.

El éxito de esta iniciativa no solo se mide en premios, sino en la capacidad de inspirar a otras empresas y emprendedores en un mercado en constante transformación. “Nuestro viaje continúa. Seguiremos creciendo, innovando y buscando nuevas oportunidades para llevar la marca Lion Place a lo más alto”, concluyó Reboredo.

Lion Place es un símbolo del potencial argentino y un ejemplo de cómo la visión, el esfuerzo y la creatividad pueden cambiar industrias completas.

