De la Argentina, al mundo: las fintech prevén invertir US$2200 millones el próximo año y crece la apuesta por el exterior

Lejos de Silicon Valley y acostumbradas a lidiar con los vaivenes de la macroeconomía argentina, las fintech locales tuvieron que aprender a financiarse con capital propio. Sin el respaldo de grandes fondos de inversión, buena parte de las empresas del sector creció en los últimos años reinvirtiendo sus ingresos, una estrategia que les permitió atravesar las turbulencias económicas, aunque también limitó su velocidad de expansión.

Hoy, con una industria que empieza a dejar atrás la etapa de crecimiento acelerado para avanzar hacia modelos de negocio más consolidados, las compañías proyectan crecer un 28% real de cara al año que viene y planean invertir US$2200 millones en 2027 .

Los desembolsos de dinero buscan enfocarse en el desarrollo tecnológico (68%), el marketing y adquisición de clientes (51%), la expansión geográfica (38%) y el talento (38%). El cumplimiento normativo, aunque entre las últimas prioridades, se llevó el 23% de las intenciones de inversión.

Los datos surgen de la segunda edición del relevamiento Industria Fintech Argentina 2026, presentado este jueves por la Cámara Argentina Fintech, con el apoyo técnico y metodológico de Taquion. El informe identificó 1108 firmas en el país y ubicó a la Argentina como el tercer polo de la región en cantidad de empresas, solo por detrás de Brasil (1728) y México (1111).

El estudio refleja una industria que busca ganar escala y consolidar sus operaciones. El 71% de las compañías alcanzó el punto de equilibrio —es decir, sus ingresos igualan o superan sus costos— y el 73% aumentó su facturación en términos reales durante el último año. Además, el 52,4% amplió su plantilla de empleados.

La Argentina es uno de los países con más fintech en la región

“Los resultados muestran una industria que creció, desarrolló modelos de negocio sostenibles y tiene capacidad para competir internacionalmente. Son empresas que generan empleo, incorporan nuevas tecnologías y mantienen una fuerte apuesta por la inversión. La Argentina tiene una oportunidad importante para seguir ampliando el aporte de la industria fintech a su economía”, señaló María Paula Arregui, presidenta de la Cámara Argentina Fintech.

La inversión prevista para 2027 representa una apuesta relevante para un sector que depende principalmente de sus propios recursos. Sin la liquidez fácil que caracterizó a la pospandemia y ante un mercado global de capitales que se volvió infinitamente más selectivo, el 80,4% de las empresas utiliza capital propio para financiarse. Si bien esta modalidad limita la velocidad de expansión, desde el sector destacan que también les permitió construir empresas más sólidas y solventes.

También hubo un 11,2% que contó con inversores institucionales, un 9,5% de las fintech accedió a fondos de capital de riesgo (venture capital) y el 8,7% a inversores ángeles. Estas dos últimas categorías perdieron peso frente al año pasado, cuando representaron un 12% y 11,7%, respectivamente.

“La inversión en las empresas del sector se mantuvo constante el último año. Pero sí hubo como novedad la llegada de cada vez más empresas grandes del exterior que vienen a la Argentina, compañías chinas o europeas, que vienen al país para seguir creciendo en la región. Ven en la Argentina una industria que tiene potencial; el país se presenta como terreno fértil para testear los productos antes de desembarcar a otros lugares. Eso es más competencia para las empresas locales, pero hay un gran interés en seguir creciendo”, dijo Alejandro Tejero Vacas, director de comunicaciones de la Cámara Argentina Fintech.

La industria planea crecer un 28% real e invertir US$2200 millones en 2027

Pero las fintech argentinas también conquistan el mundo. El 49% de las compañías locales ya desarrolla actividades fuera del país y otro 19% planea hacerlo en el corto plazo. De concretarse esos planes, el porcentaje de compañías con presencia internacional llegaría al 68%.

Chile (26%), Colombia (25%), México (24%), Uruguay (23%) y Perú (22%) continúan apareciendo entre los principales mercados en los que ya operan. Sin embargo, en el radar del nuevo capital de expansión apareció un jugador inesperado: Paraguay. El país vecino se convirtió en el destino más codiciado para los próximos desembarcos (un 19% de las firmas planea desembarcar ahí), seguido por México (13%) y Uruguay (13%).

Los desafíos

Pero el crecimiento no está exento de obstáculos. La presión tributaria encabeza las preocupaciones de las empresas: el 59% la identifica como uno de los principales desafíos para el desarrollo de la industria. En segundo lugar aparece la modernización del marco regulatorio, mencionada por el 52%.

Esta preocupación se repitió en distintas dimensiones del relevamiento. Al preguntarle a los empresarios fintech sobre las principales barreras para desarrollar nuevos productos y servicios, el 41% identificó la carga tributaria y el 32% la falta de claridad normativa. Y al consultarles sobre las prioridades de política pública, el 40% mencionó la reforma fiscal y el 32% reclamó marcos regulatorios que contemplen las diferencias de tamaños entre las empresas.

La presión tributaria encabeza las preocupaciones de las empresas: el 59% la identifica como uno de los principales desafíos para el desarrollo de la industria. PeopleImages.com - Yuri A - Shutterstock

La percepción sobre las normas vigentes es, sin embargo, mayoritariamente favorable: el 61% considera adecuado el marco regulatorio para su actividad. Las críticas apuntan, principalmente, a la falta de claridad de algunas disposiciones y a la necesidad de establecer exigencias acordes con el tamaño de cada compañía.

Más allá de eso, los empresarios son optimistas de cara a 2027. El 59% cree que la situación económica mejorará, seis puntos porcentuales más que en la encuesta del año pasado. A su vez, el 43% percibe la situación económica actual como positiva, nueve puntos porcentuales más que el año anterior.

“Las empresas identifican a la integración de inteligencia artificial y automatización (61%) como principal oportunidad para ampliar sus negocios y desarrollar mejores servicios financieros, seguida por el desarrollo de las finanzas abiertas (Open Finance, 39%)”, cerró el informe.