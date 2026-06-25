De Pablo relativizó la suba del dólar: “Con inflación, no es para suicidarse”

El economista Juan Carlos de Pablo relativizó la reciente suba del dólar y sostuvo que, en un contexto inflacionario, los movimientos del tipo de cambio nominal no deberían generar alarma.

La cotización oficial mayorista acumula un avance cercano al 5% en junio. En lo que va del año, sin embargo, el aumento es de 1,5%, frente a una inflación acumulada de 14,7% hasta mayo.

“Si tenemos inflación, que se mueva el tipo de cambio nominal no es para suicidarse. Desde el Gobierno deben estar pensando que no van a competir con una demanda circunstancial. Más allá de eso, todavía estamos muy lejos de la parte superior de la banda que obligaría al Banco Central a vender”, afirmó durante un seminario virtual organizado por la empresa Planexware.

Según explicó, parte de la mayor demanda de divisas podría estar vinculada al cobro del medio aguinaldo. De todos modos, insistió en que, mientras exista inflación, resulta difícil que el tipo de cambio permanezca completamente estable.

Además de referirse al mercado cambiario, el economista destacó dos indicadores económicos conocidos esta semana: el crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) durante el primer trimestre y la estabilidad de la tasa de ocupación.

“Esto nos sirve para educarnos. En el primer trimestre decíamos que se iba todo al demonio”, recordó. También resaltó el desempeño del sector externo. “Claro que, si la economía creciera más, habría más importaciones y menos superávit. Pero, con los valores a los que están creciendo las exportaciones, sobran dólares”, señaló.

En esa línea, sostuvo que el aumento del superávit comercial contribuye a fortalecer la posición financiera del país.

“Aprovechando el aumento del superávit, el Banco Central compra reservas y eso, sumado a las garantías ya obtenidas, hace que estén prácticamente asegurados los pagos de deuda hasta 2027. Eso explica las mejoras en la calificación de la deuda y la caída del riesgo país”, afirmó.

“Aprovechando el aumento del superávit, el Banco Central compra reservas y eso, sumado a las garantías ya obtenidas, hace que estén prácticamente asegurados los pagos de deuda hasta 2027", dijo de Pablo Krystyna Marych - Shutterstock

De cara a los próximos meses, consideró que la falta de noticias puede ser una buena noticia y planteó que existe una diferencia entre los discursos que predominan en el debate político y las medidas que finalmente avanzan.

“En el Boletín Oficial suceden cosas. No hay que agotarse en el estilo del Presidente”, sostuvo. Como ejemplos, mencionó el avance de iniciativas como el Super RIGI y el pago a los acreedores externos.

En ese contexto, consideró que las decisiones de inversión deben apoyarse más en los hechos que en las percepciones.

“Si tenés una oportunidad de negocio, pensá que la probabilidad de reelección de Javier Milei es alta. ¿Cuánto la tendrías que pifiar? Desde el punto de vista de la toma de decisiones, no es racional quedarse paralizado”, sostuvo.

También relativizó la caída de la inversión reflejada en las cuentas nacionales.

“Todos somos usuarios del PBI, pero el tema es cómo se contabiliza. Seguramente alguien está haciendo algo. Siempre hay heterogeneidad. Debe haber gente pensando y gente haciendo. Ahora, no soñemos con que el dólar pueda irse a $6000 porque no va por ahí. No sueñen con una devaluación y enfoquen los cañones en los elementos que están fuera de control”, recomendó a los empresarios que participaron de la charla.

Respecto del consumo interno, señaló que la situación varía según el sector y el tipo de producto.

“No esperen milagros. No va a aparecer un helicóptero con dinero para que la gente salga a comprar. En abril el salario le ganó a la inflación, pero el consumo de bienes durables no depende solo de los ingresos. También influyen los dólares, los pesos y los miedos que tenés”, concluyó.

En la apertura del encuentro, Guido Pinto, director comercial de Planexware, destacó que el foco de la compañía está puesto en la automatización de procesos comerciales y administrativos para mejorar la eficiencia de las empresas.

“Somos una empresa argentina que invierte en el país. Nuestras plataformas conectan de manera colaborativa a proveedores, clientes, retailers y servicios fiscales. Todo esto con un diferencial: contamos con una mesa de ayuda atendida por nuestro equipo las 24 horas, los siete días de la semana”, señaló.

La comunidad de Planexware está integrada por unas 15.000 empresas, que intercambian alrededor de ocho millones de documentos por mes.