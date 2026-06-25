Dólar hoy y dólar blue, EN VIVO: a cuánto cotiza el oficial y cuál es el precio del paralelo este jueves 25 de junio, minuto a minuto
La divisa oficial cerró ayer a $1495 para la venta; mientras que el dólar blue se ubicó en $1520 para esa operación
El dólar oficial cerró en la jornada del miércoles 24 de junio a $1445 para la compra y $1495 para la venta, según valores del Banco Nación.
Cómo retirar dólares de un cajero automático
Quienes tengan una cuenta bancaria en dólares pueden retirar la divisa desde cajeros automáticos habilitados para esa operación. Antes de hacerlo, es importante consultar con la entidad financiera cuáles son los puntos disponibles para la extracción.
Paso a paso para retirar dólares en un cajero:
- Insertar la tarjeta de débito.
- Ingresar el PIN habitual.
- Seleccionar la opción de operar con cuenta en dólares.
- Elegir el monto que se desea retirar.
Hay que tener en cuenta que la extracción está sujeta a límites: no puede superar el tope permitido por la tarjeta convertido a dólares según la cotización oficial, y algunos bancos fijan además un límite diario propio. También es frecuente que los cajeros entreguen únicamente billetes en múltiplos de US$100.
¿Qué es el dólar cripto?
A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.
A cuánto cerró el dólar oficial ayer
Durante la jornada del miércoles 25 de junio, el dólar oficial cerró a $1445 para la compra y $1495 para la venta, de acuerdo con los valores informados por el Banco Nación.
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