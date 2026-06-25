Dólar hoy y dólar blue, EN VIVO: a cuánto cotiza el oficial y cuál es el precio del paralelo este jueves 25 de junio, minuto a minuto

Quienes tengan una cuenta bancaria en dólares pueden retirar la divisa desde cajeros automáticos habilitados para esa operación. Antes de hacerlo, es importante consultar con la entidad financiera cuáles son los puntos disponibles para la extracción.

Paso a paso para retirar dólares en un cajero:

Insertar la tarjeta de débito.

Ingresar el PIN habitual.

Seleccionar la opción de operar con cuenta en dólares.

Elegir el monto que se desea retirar.