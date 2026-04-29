Martín Redrado, economista: “En el segundo semestre la inflación se va a mantener en el 2% mensual”

El economista Martín Redrado analizó el plan del Gobierno y pronosticó que, a partir de abril, la inflación “volverá a bajar” y que en el segundo semestre “se mantendrá en el 2%” mensual. También planteó la necesidad de implementar un régimen de incentivos para la construcción —así como existe el RIGI—y medidas sobre el crédito a largo plazo, para que la clase media “pueda acceder antes a su primera vivienda”.

“En abril, la inflación va a empezar con 2%, pero va a bajar. En el segundo semestre se va a mantener en el 2%. El desafío es cómo bajar para tener un dígito anual. Necesitamos un régimen cambiario para eso. Como el dólar está planchado, hay que bajar las restricciones porque eso va a dar confianza a largo plazo“, explicó Redrado. En marzo, el IPC fue 3,4%, según los registros del Indec.

Asimismo, aseguró que el equipo económico del Gobierno debe tener una mirada más ”abarcativa“, que no solo se concentre en lo financiero: ”También tiene que ver el consumo, inversión y exportación, eso es un plan integral. Hay que bajar los impuestos al trabajo“.

Redrado dijo que la Argentina está atravesando una “uberización” del empleo Tadeo Bourbon

Redrado sostuvo que la Argentina está atravesando una “uberización” del empleo, que consiste en que, al no llegar a fin de mes, la clase media busca un trabajo independiente para complementar y aumentar su poder adquisitivo. “Es una economía de plataforma. Hay mucha gente con un segundo trabajo y cada vez hay más oferta de Uber”, subrayó en diálogo con TN.

El extitular del Banco Central, a su vez, señaló que al país aún le queda un largo trayecto por recorrer: “Faltan los resultados que permitan encontrar que tenemos una Argentina para 48 millones de habitantes. Veo que la Argentina está en una encrucijada. Si avanza con más de lo mismo, vamos a tener un país para 10 millones en donde se va a destacar a aquellos que trabajan en la minería, el campo, energía, bancos y economías del conocimiento. Eso está muy bien”.

Martin Redrado: “Faltan los resultados que permitan encontrar que tenemos una Argentina para 48 millones de habitantes"

“Pero el desafío es que el equilibrio presupuestario no sea un fin en sí mismo, sino un punto de partida para poder construir un país para 48 millones. Eso es lo que debe discutirse hoy”, destacó.

En este sentido, Redrado advirtió que, en materia económica, se necesitan tres pilares fundamentales que la Argentina hoy no tiene: un régimen cambiario a largo plazo, uno monetario -que permita acceder a créditos- y uno financiero, mediante el cual la Argentina pueda mostrar cómo se va a financiar en el mediano plazo.

Asimismo, afirmó que una de las principales discusiones a las que la Argentina se debe someter es cómo generar empleos teniendo en cuenta los desafíos tecnológicos, como la extinción de algunos puestos y la apertura de otros. En este punto, indicó que la mirada debe estar puesta en la construcción.

Martín Redrado: "La Argentina debería tener un RICO, un Régimen de Incentivo para la Construcción” Tadeo Bourbon - LA NACION

“Tenemos un RIGI que ha permitido que se anuncien miles de millones de dólares para el sector minero. Así como tiene el RIGI, la Argentina debería tener un RICO, un Régimen de Incentivo para la Construcción”, expresó y justificó que actualmente, cuando una persona va a construir, debe pagar el IVA antes de que empiece a tener rendimientos. Redrado, en tanto, propuso que el impuesto se pague una vez que se empiece a producir.

El economista también sostuvo que la Argentina tiene que trabajar en la entrega de créditos a largo plazo, como por ejemplo, para que una pareja joven que recién arranca su carrera profesional pueda acceder a su primera vivienda. “Nadie está hablando del Fondo de Garantía para la Sustentabilidad, que Cristina y Boudou un día se lo quedaron. Ahora eso no está, pero ahí hay 70 mil millones de dólares que pueden servir para brindar crédito a largo plazo. El FGS, con la transparencia que hay, permitiría brindar crédito a largo plazo en pesos a 30 años y esa es la manera de empezar para que le llegue a la clase media”, manifestó.