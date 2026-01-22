Después de la renuncia del secretario de Transporte, descabezan la cúpula de las empresas ferroviarias

Pocas horas después de que el ministro de Economía, Luis Caputo, le pidiera la renuncia al secretario de Transporte, Luis Pierrini, se conocieron otros desplazamientos en el área. Esta vez se trató del descabezamiento de las empresas ferroviarias Trenes Argentinos Operaciones y Trenes Argentinos Infraestructura, dos empresas públicas que tendrán nuevas autoridades.

Según información oficial, Sebastián Giorgetti asumirá la presidencia de Trenes Argentinos Operaciones, empresa responsable de la prestación de los servicios ferroviarios de pasajeros. Por su parte, Fabián González será el nuevo presidente de Trenes Argentinos Infraestructura, empresa encargada de la administración y construcción de la infraestructura ferroviaria del país. “Los presidentes salientes, Gerardo Boschin y Leonardo Comperatore, presentaron su renuncia a dichas empresas”, dice el comunicado oficial.

La salida de los dos principales directivos de las empresas ferroviarias se conoció pocas horas después de que Caputo le pidiera la renuncia a Pierrini, el anterior secretario de Transporte, y designara en su reemplazo al arquitecto Fernando Herrmann.

La ola de renuncias se produjo 48 horas después de una denuncia publicada por LA NACION en la que dio cuenta de una supuesta maniobra de desvío de dinero de los subsidios en favor de un grupo empresario del sector.

El camino de salida de Pierrini ya estaba trazado, pero la nota que expuso una presunta maniobra en el reparto de los subsidios terminó de empujarlo fuera de la administración pública. El lunes se hizo pública una acusación formulada por sus propios colegas del sector contra el grupo La Nueva Metropol que, al momento de publicarse, ya amenazaba con escalar en un escándalo alrededor del sistema de compensaciones tarifarias. Menos de 48 horas después, el secretario quedó fuera del Gobierno y ahora le siguieron los directivos ferroviarios más empinados.

La maniobra denunciada tiene un fuerte impacto fiscal. Según las cámaras empresarias, dentro de la bolsa común de la compensación tarifaria, La Nueva Metropol habría comenzado a apropiarse de una porción mayor a la que le correspondía. La acusación sostiene que la empresa validaba boletos de mayor recorrido y valor para viajes cortos. Ese intercambio, aparentemente inofensivo, provoca que, al momento de confeccionar la liquidación para cobrar la compensación, el monto a percibir sea casi el doble del que correspondería por el trayecto efectivamente realizado. En las cámaras dicen que ese desvío fue de alrededor de 30.000 millones de pesos durante el año último.

La Nueva Metropol siempre negó esta acusación. “La verdad es que antes nadie controlaba cuánto pagaba un pasajero, porque el subsidio se basaba en los kilómetros recorridos y el combustible que se gastaba, entre otras cosas. No había acento en lo que pagaba el pasajero. Pero ahora, al controlarse porque el subsidio depende del pasajero que demanda, se corrigió la llamada evasión gris, que es cuando la gente saca boletos cortos para pagar menos y hace trayectos muy largos. Eso es lo que explica los cambios”, indican.

Georgetti fue exempleado de Trenes de Buenos Aires (1995 hasta 2012), la empresa de los hermanos Cirigliano que perdió la concesión después de la tragedia de Once. Cuando el Estado se quedó con el ramal, Georgetti pasó a la Unidad de Gestión Operativa Mitre Sarmiento (Ugoms), el organismo que se creó para operar aquellos trenes ya en manos públicas.

“Giorgetti cuenta con más de 30 años de trayectoria en el sector. Inició su carrera como boletero en la Línea Sarmiento y desde 2005 ocupó diversos cargos de coordinación, administración y alta dirección dentro de la compañía, desempeñándose durante los últimos años como gerente General Operativo y Administrativo, con profundo conocimiento del funcionamiento del sistema ferroviario nacional”, relató el comunicado oficial.

González es abogado y, de acuerdo a la presentación oficial, “cuenta con vasta experiencia en empresas ferroviarias del Estado, formando parte del directorio de Trenes Argentinos Infraestructura desde abril de 2025″. Además, fue conjuez de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.