Deuda. La mesa económica de Juntos por el Cambio le respondió a Cristina Kirchner

Cristina Kirchner habló. Sus palabras, como lo hacen siempre, generaron un tembladeral en el oficialismo y en la oposición y, tras una nueva acusación por la “herencia” que dejó el gobierno de Mauricio Macri generaron la reacción de los principales referentes de la mesa económica de Juntos por el Cambio.

“El que contrajo la deuda fue Macri. No estamos diciendo de no pagar la deuda. Nuestro espacio político fue el único que pagó las deudas de todos los otros gobiernos”, afirmó la vicepresidenta hoy en un acto en conmemoración del 24 de Marzo. “Deberíamos hacer un esfuerzo, el oficialismo y la oposición, para que nos den mayor plazo y otra tasa de interés de una deuda que otros contrajeron. Los plazos y las condiciones son inaceptables. No podemos, no tenemos la plata para pagar”, agregó.

En 2018, el gobierno de Macri decidió tomar un préstamo por US$57.000 millones del FMI bajo un acuerdo Stand-By. De ese total se desembolsaron US$44.000 millones. Más del 90% de esos fondos se usaron para pagar deudas anteriores. Sin embargo, el Instituto Patria cuestionó a Cambiemos por “la fuga” de capitales, hecho que terminó en una denuncia penal anunciada por el presidente Alberto Fernández en la apertura de sesiones del Congreso de este año. Esta situación complicó al ministro de Economía, Martín Guzmán, quien trabaja para cerrar una reprogramación de los pagos a través de un nuevo programa de facilidades extendidas (EFF, por las siglas en inglés). Esa negociación es cuestionada por la vicepresidenta, que viene insistiendo con el doble de plazo (20 años) para pagar la deuda.

“La deuda es la consecuencia. El origen es el déficit”, criticó el discurso de la vicepresidenta Hernán Lacunza, último ministro de Hacienda de Macri. “El resultado fiscal primario pasó de un superávit de 4% del producto en 2007 a un déficit de 4% en 2015, a pesar de contar con ingresos extraordinarios de la soja, usar los fondos de las AFJP y reservas del Banco Central hasta dejarlas negativas. O sea, 8 puntos del PBI de deterioro fiscal en 8 años, a pesar de recursos extraordinarios”, precisó el economista y también exministro de María Eugenia Vidal.

“Luego ese déficit tiene inercia, gastar es fácil, ahorrar es difícil. Tardó en mejorar 3,5 puntos unos 4 años y llegó al 0,5% del PBI en 2019. En el trayecto genera deuda. La deuda la genera el que gasta más de lo que tiene, no el que la documenta”, agregó Lacunza en contacto con LA NACION.

Cristina Kirchner, Axel Kicillof y Máximo Kirchner en un acto en Las Flores

Sobre los dichos de la expresidenta y la capacidad o no de pagar la deuda, Lacunza dijo: “El foco está equivocado. La deuda no es impagable. Ni por volumen (solvencia) ni por perfil (liquidez). No es mayor a la de otros países en desarrollo. Lo que es inviable es crecer con estas reglas. Sin inversión, sin comercio, sin exportar, sin importar. Sin crecer no se puede bajar la pobreza, crear empleo, tampoco pagar deudas, pero no es la brecha externa que asfixia, sino la interna”.

Otro que contestó los dichos de la vicepresidenta fue el diputado de la oposición y economista, Luciano Laspina. “Una precisión. Su gobierno se fue sin pagar la deuda con los jubilados, las provincias, los holdouts y el Ciadi”, señaló, y agregó: “Decían que el problema era la deuda con los privados, la reestructuraron y hoy tienen 1500 puntos de riesgo país. El FMI ofrece 10 años de plazo y una tasa de interés que es el 20% de la tasa de mercado. El problema no es la deuda, el problema es que dinamitaron las bases del crecimiento. Y ‘los muertos no pagan’”.

“Es una responsabilidad del Gobierno cerrar un acuerdo. Nosotros nos hicimos cargo de todas las deudas y juicios que ellos dejaron. De negociar y acordar con los fondos buitres por un monto similar. El FMI son países, no es Paul Singer y sus buitres. Ellos nos dejaron de rodillas con los buitres”, agregó, cuando este medio lo consultó por el pedido de consenso de Cristina Kirchner.