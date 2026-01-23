Deudas provinciales: cuántos dólares demandarán los gobernadores este año

CÓRDOBA.-Trece son las provincias con títulos en dólares que este año registrarán vencimientos por US$2479 millones. La cobertura que tienen en función de los depósitos por US$1507 millones es del 61%. Esta dinámica es seguida de cerca por Economía y el Banco Central, ya que las jurisdicciones deberán recurrir a fuentes adicionales de divisas para cumplir con el calendario de pagos.

Un trabajo del economista Alejandro Pegoraro (Politikon Chaco) muestra que la situación tiene fuertes heterogeneidades. Por ejemplo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) exhibe una posición holgada, con depósitos en dólares que multiplican por 2,5 los vencimientos previstos para este 2026. Los depósitos porteños crecieron fuerte con la colocación del BDC33 por US$600 millones en noviembre.

“Este nivel de liquidez le otorga un margen significativo para afrontar compromisos sin recurrir de manera inmediata a refinanciamiento”, plantea el economista.

En una posición intermedia están Buenos Aires, Córdoba, Jujuy y Mendoza, con niveles de cobertura parciales, de entre el 30% y el 80%. Sus depósitos permiten cubrir solo una parte de los vencimientos del año.

Después, hay un grupo que está con una liquidez externa claramente más ajustada: Chaco, Chubut, Entre Ríos, Neuquén, Salta y Santa Fe. Esos distritos presentan niveles de cobertura muy reducidos, en algunos casos cercanos a cero, lo que implica una alta dependencia de mecanismos futuros para cumplir con sus obligaciones en moneda extranjera.

Santa Fe colocó US$800 millones en diciembre, por lo que todavía no se ve reflejado en los datos de depósitos que son hasta noviembre; en los casos de Chubut, Neuquén y Tierra del Fuego, los títulos públicos están garantizados por regalías, por lo que Pegoraro advierte que si bien hay que seguir el ratio entre depósitos y vencimientos, “tiene menos peso que en las otras jurisdicciones”.

Jorge Macri colocó US$600 millones en diciembre. Fabián Marelli

El economista aclara que el reporte -que no incluye los bonos riojanos porque están en default ni los de Buenos Aires emitidos en Europa- no apunta a medir solvencia estructural ni capacidad fiscal de largo plazo, sino que constituye un indicador de liquidez externa de corto plazo. “La comparación permite identificar con claridad el grado de vulnerabilidad cambiaria inicial de cada provincia frente al calendario de vencimientos de 2026″, apunta.

Aun cuando los datos de depósitos son a noviembre, para Pegoraro hay “un desafío de financiamiento para las provincias en este 2026 que les permita acceder a los dólares suficientes para poder afrontar sus vencimientos tanto de intereses como de capital de títulos públicos en esa moneda".

Como no hay restricciones cambiarias directas para la compra de dólares, los gobernadores podrán ir al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), pero eso le demandará “una erogación en pesos de importante cuantía que en un contexto de ingresos aún debilitados se torna desafiante".

Por eso, algunos avanzaron en la colocación de nuevos títulos con recompra de otros en circulación. Fue el caso, por ejemplo, de Córdoba en julio pasado, cuya colocación por US$750 millones incluyó un tender del CO24D, aplicando una recompra de ese bono por casi el 70% de su valor emitido.

Hoy la provincia hará otra colocación por US$500 millones para, entre otros motivos, recomprar el remanente de US$117 millones del CO24D y mejorar así el perfil de vencimientos.

Distinto fue el caso de CABA y Santa Fe, que no incluyeron el tender. Entre Ríos y Chubut están en la evaluación de salir al mercado internacional, posiblemente bajo el objetivo de recompra de bonos en circulación y así estirar los plazos y mejorar el perfil de vencimientos.