El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, enfrenta su primer gran reto en la licitación de letras; el mercado espera el porcentaje de renovación, en un contexto de tensión con el riesgo país por encima de los 1800 puntos

El ministro Hernán Lacunza enfrenta hoy el mayor desafío desde su llegada al Palacio de Hacienda, al afrontar el vencimiento de títulos de deuda de corto plazo en pesos y dólares por un monto que supera los US$2800 millones. En un contexto financiero adverso, con reservas en baja y riesgo país por encima de los 1800 puntos, la licitación que concluye hoy representa una prueba al mercado, con el riesgo de que un bajo porcentaje de renovación de estas letras pueda implicar caída de reservas o más presión sobre el tipo de cambio.

En números redondos, el Gobierno enfrenta esta semana el vencimiento de US$1600 millones Letes (Letras del Tesoro), junto con $67.000 millones en Lecaps (Letras de Capitalización) y Lecer (Letras que ajustan por inflación), que al tipo de cambio actual equivalen a US$1200 millones.

Por el lado de las Letes, el ojo estará puesto en el porcentaje de renovación (roll over) de esos títulos, que en un 55% (US$909 millones) están en manos de inversores privados (ahorristas, bancos, fondos comunes de inversión). En las últimas colocaciones realizadas por el Tesoro, hubo renovación principalmente por parte del sector público, que se supone que se mantendrá hoy (sus vencimientos representan US$693 millones).

Mauricio Macri junto al ministro de Hacienda, Hernán Lacunza

Distinto es el caso de los inversores privados, muchos de los cuales en las últimas licitaciones desistieron de renovar sus letras y optaron por hacerse de dólares. De replicarse esta tendencia esta semana, el Tesoro deberá pagar esos vencimientos en moneda dura, con un impacto negativo sobre las reservas del BCRA, que desde las PASO perdieron US$8000 millones.

Distinta es la situación de las letras en pesos, que en el vencimiento de esta semana corresponden en su mayoría a Lecaps ($59.000 millones, el 88% del total). Un bajo porcentaje de renovación de estos títulos podrá representar mayor presión sobre el tipo de cambio sobre el fin de esta semana y la próxima.

"Parte de los dólares que va a desembolsar el FMI, el Tesoro necesita venderlos para hacerse de pesos, porque no solo necesita ese dinero para hacer frente a vencimientos de deuda en dólares sino para cerrar parte de la brecha de sus gastos en pesos, dado que por el programa monetario acordado no puede darle a la maquinita de emisión y que el Banco Central financie el déficit fiscal", apunta Federico Furiase, economista jefe de Eco Go.

Los vencimientos de deuda en pesos de esta semana superan los $67.000 millones

Aún con señales que intentan llevar calma al mercado, el escenario financiero para la Argentina es arduo, con el riesgo país que se mantiene por encima de los 1800 puntos y los precios de los títulos públicos aún por el piso.

En la licitación anterior, concretada la semana posterior a las PASO, el Tesoro debió convalidar una tasa nominal del 7% para renovar las Letes en dólares de corto plazo (105 días) y apenas logró colocar un 43% del total que vencía en esa oportunidad.

A su vez, debió declarar desierta la licitación de letras con vencimiento en marzo de 2020, ante inversores que huyen de los títulos de deuda local por la incertidumbre que supone la llegada de un nuevo gobierno y la disponibilidad de divisas para hacer frente a esos compromisos.

"Suponiendo un escenario de stress con 0% de roll over de Letes dólares con sector privado y 50% de letras en pesos, y teniendo en cuenta los desembolsos del Fondo pendientes en el año, el Tesoro necesita vender al mercado alrededor de US$4500/5000 millones para cerrar su brecha financiera de pesos, y en ese caso le quedaría un bache en torno a US$5000/6000 millones en el programa financiero de dólares que podría impactar negativamente en las reservas del BCRA", apunta Furiase.

En la licitación que concluye hoy, Hacienda anunció que colocará Letes a 35 días (vencen el 4 de octubre) y a 140 días (vencen el 17 de enero de 2020), junto con Lecaps a 35 días (vencen el 4 de octubre). La operación estará abierta hasta las 15, y por la tarde se anunciarán los resultados. En el mercado secundario, aún con escasa liquidez y bajo nivel de operaciones, las letes con vencimiento en octubre ofrecen hoy rendimientos de entre el 30% y el 40%.