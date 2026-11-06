Día del Bancario: por qué se celebra hoy en la Argentina

Este viernes 6 de noviembre es el Día del Bancario y muchos se preguntan por qué se celebra hoy esta jornada del calendario argentino, que significa el cierre de las sucursales bancarias por 24 horas.

Esta efeméride conmemora la constitución de la Asociación Bancaria, el sindicato que nuclea a los trabajadores del sector, en 1924. Desde entonces, el convenio colectivo del rubro estipula en su artículo 50: “Institúyese como Día del Bancario el 6 de noviembre de cada año, rigiendo para esa fecha las normas establecidas para los feriados nacionales”. Esto significa que aquellas personas del sector que si trabajen durante este día, cobrarán el doble de la jornada laboral.

Hoy es el Día del Bancario Andrzej Rostek - Shutterstock

Por ende, la jornada celebra la tarea y el desempeño de todos sus trabajadores y pone énfasis en el desarrollo del sector, que comprende a 64 bancos en el país, de los cuales 13 son públicos y 51, privados. Por lo tanto, los bancos no atenderán este viernes al tratarse de un día no laborable para los bancarios. Es decir, que los empleados del sector conmemoran la jornada sin actividad en las entidades bancarias.

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