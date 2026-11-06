Día del Bancario: por qué se celebra hoy en la Argentina
Esta jornada de descanso para los trabajadores del sector en todo el país conmemora la constitución de su gremio; ¿qué pasará con la atención ante la llegada de León XIV?
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Este viernes 6 de noviembre es el Día del Bancario y muchos se preguntan por qué se celebra hoy esta jornada del calendario argentino, que significa el cierre de las sucursales bancarias por 24 horas.
Esta efeméride conmemora la constitución de la Asociación Bancaria, el sindicato que nuclea a los trabajadores del sector, en 1924. Desde entonces, el convenio colectivo del rubro estipula en su artículo 50: “Institúyese como Día del Bancario el 6 de noviembre de cada año, rigiendo para esa fecha las normas establecidas para los feriados nacionales”. Esto significa que aquellas personas del sector que si trabajen durante este día, cobrarán el doble de la jornada laboral.
Por ende, la jornada celebra la tarea y el desempeño de todos sus trabajadores y pone énfasis en el desarrollo del sector, que comprende a 64 bancos en el país, de los cuales 13 son públicos y 51, privados. Por lo tanto, los bancos no atenderán este viernes al tratarse de un día no laborable para los bancarios. Es decir, que los empleados del sector conmemoran la jornada sin actividad en las entidades bancarias.
La visita del Papa reconfigura la atención
Por la llegada del Papa León XIV a la Argentina, y en coincidencia con los feriados del caso, las autoridades bancarias decidieron que las puertas de las entidades estén cerradas.
- El viernes 6 de noviembre no hay atención bancaria en todo el país por el Día del Bancario. A ese día se sumará el fin de semana del sábado 7 y domingo 8.
- En tanto, el lunes 9 y el martes 10 de noviembre tampoco habrá actividad presencial en las entidades bancarias de todo el país, en el marco de los feriados vinculados con la visita del Sumo Pontífice.
- Aunque el martes 10 es feriado en la ciudad de Buenos Aires, su alcance sobre el sistema financiero será nacional, dado que el Banco Central (BCRA) no operará durante esa jornada. Por ese motivo, tampoco habrá atención bancaria en el resto de las provincias.
- La situación será diferente el miércoles 11 de noviembre, cuando el feriado alcanzará únicamente a la provincia de Buenos Aires. En ese distrito, las sucursales permanecerán cerradas por sexto día consecutivo, mientras que en el resto del país se retomará la atención habitual.
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