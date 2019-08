Día del Niño: por qué las muñecas LOL son furor entre los más chicos

Los juguetes misteriosos encabezan los rankings de los más vendidos; un fenómeno que crece en facturación y en variedad de colecciones; las marcas se suman a la moda del unboxing, viralizada en redes sociales Crédito: Ariel Escalante

Bajo las castizas expresiones de "qué chulo", montones de influencers basaron sus canales de YouTube simplemente abriendo unas bolas que emulaban a nuestro juego del paquete: capa tras capa se van descubriendo sorpresas y accesorios hasta llegar al producto en sí. Aquel misterio fue recobrado por las muñecas LOL, de no más de 8 centímetros, que son un furor entre los niños de 4 a 8 años y que se promocionan en series y hasta ediciones especiales.

Los precios de estas miniaturas pueden ir desde los $800, si se trata de las sisters, hasta más de $2000, si se opta por una variante especial. Eso si se elige comprar una bola con una sola muñeca, porque si no los costos pueden ascender hasta $20.000 cuando se multiplican los habitantes de la pelota. Y, claro está, el valor se incrementa cuanto más reciente sea la serie. La demanda es tanta que acaban de presentar las LOL Boys.

Publicitadas exclusivamente por redes sociales, sobre todo por manos que quitan capas y dan detalles de por qué se trata de una muñeca original (enseñarle al niño a detectar las imitaciones parece ser una preocupación sostenida), han logrado ventas astronómicas, ubicándose siempre en el podio de los juguetes más vendidos.

En la Argentina, solo en Mercado Libre, el ítem Muñecas LOL es uno de los más vendidos de 2018, con un crecimiento de 180% en unidades y un incremento en la facturación del 300% en comparación con el año anterior. Más acá, en el primer semestre de este año, se vendieron más de 9000 muñecas. Esto representa un aumento del 20% en comparación con el primer semestre del año pasado, y en facturación sube un 60%.

Por su parte, TiendaMIA, que permite comprar directo en los Estados Unidos y recibir el paquete acá, puerta a puerta, ya trajo el año pasado para el Día del Niño 2000 juguetes y planea duplicar la cifra para este domingo. Según ellos, las pequeñas fashionistas son las que han disparado este consumo.

En esta línea de productos, Playmobil también ha incursionado y es uno de los pilares de la marca, más allá de las fechas especiales. Se trata de la colección Figures, "de venta estable durante todo el año, mientras que otros productos son más estacionales. Año tras año vamos lanzando nuevas series de personajes, lo que hace que la línea se mantenga siempre renovada. La proyección de crecimiento que estimamos en la venta para 2020 es del 20%", afirma Valeria Acerbo, gerente de Marketing de Intek.

Estímulo primitivo

"El fenómeno tiene que ver con el factor sorpresa, que despierta un estímulo primitivo. El foco no está en lo que se halla dentro del paquete, sino en la experiencia per se, en el momento que se vive mientras la persona va abriéndolo: ansiedad, curiosidad y expectativa es lo que promueve la satisfacción de quien la vive. Se busca vivir y revivir esa sensación que seguramente tiene que ver con lo instintivo del hombre de querer descubrir algo nuevo, de ir en busca de lo no conocido. Después, en un segundo plano, entran en juego otras variables, como lo atractivo del packaging, el valor percibido del producto, el costo y más", agrega Acerbo.

Para Laura Weisvein, secretaria de la Asociación Argentina de Empresas de Juguetes y Afines (Aadeja) y dueña de las cadenas Giro Didáctico y Compañía de Juguetes, "las LOL son un fenómeno mundial y en todas sus variedades son solicitadas sin importar el precio. Este furor pareciera basarse en un mix entre la gran atracción que genera el efecto sorpresa entre los 5 y los 10 años y la posibilidad de completar una colección. Esto último provoca la necesidad de comprar para completarla. Es un formato novedoso y apoyado en una excelente campaña de marketing".

El misterio es la clave

"Un detalle que aumenta el auge y la propagación de estos juguetes y cajas misteriosas es que los niños de hoy son nativos digitales: cuentan con acceso directo a redes sociales y disponen de un manejo fluido de ellas, lo cual les permite interactuar con otros usuarios, además de observar, compartir y saber más de aquello que les interesa explorar. Cuando ven a otros chicos desenvolver una caja tras otra, esto les genera cierta empatía, se involucran con sus sentimientos. ¡Hay que encontrar la sorpresa, develar el misterio y compartirlo en las redes!, y también generar continuidad", analiza el licenciado Sergio Farinelli, especialista en infancia.

Así, la tendencia del unboxing -descubrir qué hay dentro de las cajas- se afianzó y extendió tanto que ocupa horas y horas en la red social de los videos. Y, sobre todo, fue muy bien recibida por los consumidores más pequeños, tanto que no tardó en multiplicarse en otras propuestas, incluso nacionales.

Es el caso de Rasti, que está produciendo los Rasti Sorpresa, un sobre que encierra un personaje que llega de incógnito. "En 2018, a meses de su lanzamiento, vendimos 25.000 unidades. Ahora, en lo que va del año, ya tenemos pedidos por más de 57.000 unidades, y estimamos llegar a 100.000 para fin de año gracias a unas acciones de impacto social y una alianza con un retail", cuenta Daniel Dimare, director de marketing de la marca.

"Estos juguetes están pensados para chicos de 5 a 10 años, aunque los jóvenes y adultos también se dejan seducir por la magia de descubrir su personaje secreto y armarlo para regalarlo o exhibirlo en su escritorio. En estos últimos casos, lo adquieren como souvenir cuando visitan nuestra fábrica o cuando nosotros exponemos el caso en universidades y escuelas de negocio", agrega Dimare.

En la empresa argentina además destacan que el proyecto de Rasti Sorpresa tiene un costado social. "Desde 2016 veníamos siguiendo esta tendencia mundial y explorando cómo aplicarla con nuestra impronta. Por eso, su diseño y desarrollo se lo planteamos a la ONG La Usina, quienes tienen un estudio creativo donde emplean a personas con discapacidad que suman su pensamiento lateral, su visión diferente del mundo y sus ideas muy particulares. Así nacieron los cinco personajes de esta colección", describe el ejecutivo, quien señala que estos paquetes misteriosos incluso han llegado a reemplazar la típica bolsita de los cumpleaños infantiles.

Rescatando el valor de lo coleccionable, otra línea que está desembarcando en el país son las Kimmidoll, figuras inspiradas en las tradicionales kokeshis japonesas.

Acá el misterio no está en la imagen, sino en descubrir qué valores encierra la muñeca una vez que se la eligió y que, dicen, están emparentados con cada uno.

180% - Demanda en alza: Es el crecimiento en las ventas en unidades de las muñecas LOL que se registró en el último año en Mercado Libre.