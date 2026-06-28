Diez años después, cómo cambió Gran Bretaña tras la votación del Brexit

A las 12.15 de la madrugada del 24 de junio de 2016, Sunderland se convirtió en el símbolo del Brexit. El puerto en la costa noreste de Inglaterra fue la primera ciudad en declarar que había votado a favor de abandonar la Unión Europea. Más del 60% de los habitantes de Sunderland quería salir, a pesar de las veladas advertencias de Nissan de que el Brexit podría obligarle a cerrar su fábrica de automóviles (un importante empleador local). Como zona de clase trabajadora cuyos días de gloria en la construcción naval habían quedado atrás, el puerto llegó a encarnar el deseo de la Gran Bretaña olvidada de darle un golpe a las élites globales.

Los economistas intentan cuantificar el daño del Brexit. Algunos dicen que el PBI por persona es un 8% más bajo de lo que podría haber sido; otros dicen que un 2,5%. El crecimiento en la mayoría de las otras economías del G7 ha sido más rápido. En Sunderland, los peores temores económicos de los partidarios de la permanencia no se hicieron realidad (la fábrica de Nissan sigue funcionando con dificultades), pero la salida ha acelerado el declive de la industria manufacturera británica (la planta ahora produce un 46% menos de vehículos). Sunderland no se ha convertido en una Singapur desregulada a orillas del río Wear.

El Brexit ha traído una miríada de molestias cotidianas. Dominic Gardner, quien dirige un negocio de reparación de rutas en Sunderland, encuentra más difícil importar piezas. El papeleo es “fenomenalmente frustrante”. Su colega Mike se queja de las largas colas en el pasaporte cuando está de vacaciones. (El vecino polaco de Mike se “ríe” porque él “pasa directamente por seguridad”). Desde exportar queso hasta llevar a su perro al extranjero, la vida en la Gran Bretaña del Brexit es simplemente más difícil.

Esto es más evidente en la manufactura. Al igual que el resto de Europa, la base industrial de Gran Bretaña se estaba reduciendo antes de 2016, presionada por la competencia china y los altos costos de la energía. Pero desde entonces, la participación de Gran Bretaña en las exportaciones mundiales de bienes ha caído particularmente rápido, pasando del 2,6% al 2,1% en 2025. Eso es una disminución del 17% (durante el mismo período, la participación de la UE cayó solo un 6%). El comercio con el continente está mayormente libre de aranceles bajo el acuerdo del Brexit, pero está enterrado en reglas y trámites, desde declaraciones de aduana hasta requisitos de reglas de origen. Para un país que enviaba el 48% de sus exportaciones de bienes a la UE en 2016, esa es una gran carga nueva.

El papeleo ha golpeado más fuerte a las pequeñas empresas. Una investigación de Thomas Sampson, de la London School of Economics (LSE), y sus coautores encontró que las nuevas reglas comerciales apenas afectaron a las empresas más grandes, que tenían equipos para lidiar con los obstáculos adicionales. Pero el acuerdo causó que el quinto más pequeño de las empresas británicas exportara un 30% menos a la UE en relación con el resto del mundo. Más de 16.000 empresas —el 14% de todas las empresas que exportan al continente— dejaron de vender a la UE por completo.

Una de ellas fue FlueCube, un negocio de cubiertas para chimeneas en Kent. Su fundador, Ashley Martin, había pensado: “Europa iba a ser mi crecimiento”. Había comenzado a enviar productos a Irlanda, Francia y los Países Bajos. Pero después del Brexit, dice: “Perdí el control de los tiempos de entrega y los cargos de aduana”. Finalmente, renunció a exportar. Hace dos años cambió el nombre de su empresa de FlueCube Europe a FlueCube Limited.

Afortunadamente para Gran Bretaña, la economía mundial se basa cada vez más en los servicios, un área de ventaja comparativa británica. Las exportaciones de servicios de Gran Bretaña aumentaron en términos reales un 47% entre 2016 y 2025. Gran Bretaña sigue siendo el consigliere del mundo, con su experiencia legal, de ingeniería y publicitaria siendo adquirida por jeques y magnates tecnológicos. En Sunderland, se está construyendo un nuevo estudio de cine, no lejos del estadio nacional de deportes electrónicos que abrirá este verano.

Pero este cambio ocurrió a pesar del Brexit. El mayor crecimiento se ha dado en industrias con pocas barreras comerciales: las exportaciones de publicidad se duplicaron con creces entre 2015 y 2022. El crecimiento ha sido más lento donde el Brexit erigió nuevas fricciones. Swati Dhingra, una economista, encontró que las exportaciones británicas en servicios con nuevas barreras disminuyeron un 16% en comparación con otros flujos comerciales. La City ha demostrado ser más resistente de lo que muchos predijeron, manteniéndose como el segundo centro financiero más grande del mundo. Sin embargo, la pérdida del pasaporte financiero ha hecho más difícil vender servicios a la UE. Los servicios financieros y de seguros ahora constituyen el 24% de las exportaciones de servicios, frente al 32% en 2016.

El Brexit también desencadenó lo que John Springford, otro economista, llama “una huelga de inversiones”. Durante décadas, Gran Bretaña casi siempre ha tenido la inversión de capital más baja del G7. La incertidumbre del Brexit agravó esto, causando que la inversión se estancara durante seis años. La huelga nunca terminó por completo: la ansiedad por el Brexit se desvaneció, solo para ser reemplazada por temores sobre aumentos de impuestos y las guerras comerciales de Donald Trump. Al privar a los británicos de mejores máquinas e infraestructura, la baja inversión ha suprimido el crecimiento de la productividad, oscureciendo la economía en general.

Sería mezquino argumentar que el Brexit ha perjudicado a todos. Kevin Tetchner, un fabricante de equipos de gas (y partidario del Brexit) de Sunderland, se entusiasma con los procesos más simples para certificar la seguridad de sus productos. A mayor escala, el gobierno ha utilizado sus nuevas libertades para transformar la política agrícola. Los agricultores ya no reciben pagos simplemente por poseer tierras, sino que deben entregar bienes ambientales. Esto ha sido un éxito (la UE debería tomar nota). Los emprendedores tecnológicos dicen que es más fácil construir una empresa de IA en Gran Bretaña que en la UE.

Cada poco duele

Pero Gran Bretaña ha fracasado mayormente en seguir la desregulación radical que prometieron los partidarios del Brexit de Estado pequeño. Las reglas europeas que restringen las horas de trabajo de los británicos siguen vigentes. El tritón crestado sigue atormentando a los desarrolladores de viviendas bajo las regulaciones de hábitats de la UE que han permanecido en los libros. Resulta que no eran los eurócratas quienes impedían la hoguera de la burocracia, sino los políticos británicos demasiado asustados por los intereses creados.

El cambio más visible es uno que casi nadie predijo en 2016. Boris Johnson relajó las restricciones a los migrantes no pertenecientes a la UE en 2021, desatando una oleada de llegadas desde India, Nigeria y otros lugares. En su punto máximo, la inmigración neta desde fuera de la UE alcanzó el millón de personas en 2023. Más de 460.000 estudiantes y sus dependientes llegaron ese año, tapando agujeros en las finanzas con fugas de las universidades. Muchas de las 471.000 personas que llegaron con visas de trabajo vinieron a cubrir vacantes en salud y atención social.

Sunderland, que votó abrumadoramente para recuperar el control de la inmigración, ha estado en la cresta de la “Boriswave”. En 2019, las personas de fuera de Gran Bretaña o la UE ocupaban el 3% de los empleos en la ciudad. Para 2024, esa cifra era del 10%. En la universidad, por cada diez británicos hay cuatro nepalíes, dos uzbekos y al menos un indio (aunque muchos de ellos asisten de forma remota). Los residentes tienen sentimientos encontrados. Las protestas contra la inmigración provocaron disturbios en 2024; en mayo de este año, Reform UK, un partido populista de derecha, obtuvo una victoria aplastante en las elecciones locales.

Diez años después del referéndum, tanto Gran Bretaña como Sunderland siguen divididos. Tetchner se alegra de haber votado por el Brexit, pero siente que se rompieron las promesas. “El punto principal era tomar el control. No hicimos eso”. La mayoría de los británicos siente arrepentimiento: el 57% cree que Gran Bretaña se equivocó al irse, según una encuesta de YouGov. Con el tiempo, las actitudes hacia la UE se han suavizado. El salario semanal medio para quienes trabajan en Sunderland es ahora más bajo en términos reales que en 2016.

Según una encuesta de More in Common, el 43% de los británicos piensa ahora que abandonar la UE ha empeorado su vida diaria y solo el 11% piensa que la ha mejorado. Gardner, el reparador de rutas, está molesto. “El Brexit estaba arreglando un problema que no teníamos”. Pero aunque preferiría volver a unirse a la UE, reflexiona: “En la práctica, nunca sucederá”. Hace una pausa. “Estamos atrapados ahora”.