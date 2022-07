Dólar bitcoin: cómo se movió la cotización que no duerme tras la renuncia de Martín Guzmán

La renuncia de Martín Guzmán, fuera de horario activo de los mercados, no escapa reacciones en una plataforma que no duerme. Binance, el principal exchange de criptomonedas del mundo -y que crece en popularidad en la Argentina por las restricciones a la compra de dólares-, permite la compraventa de la divisa estadounidense 24/7. Los traders no tardaron en responder a la noticia a través de la plataforma.

El dólar blue, en contraste, cierra su operación cerca de las seis de la tarde, los días hábiles. A última hora del viernes, la moneda cotizaba en la city porteña a $239, un máximo histórico. El dólar “Binance” suele seguir sus pasos, y mantuvo valores cercanos al paralelo hasta hace menos de dos horas, cuando la renuncia de Martín Guzmán comenzó a revolver la operatoria.

Luego de conocerse la salida, los vendedores ofrecen USDT (el equivalente a un dólar) a un promedio de $260, $20 más que el cierre del blue ayer. Es así debido a que las transacciones son entre particulares, que se transfieren el valor a través de sus cuentas bancarias o wallets. Algunos llegan a ofrecer la divisa a $300.

Esta semana, el Banco Central oficializó restricciones para el acceso a divisas para importadores, en un intento por frenar la salida de dólares e intentar recomponer el stock de reservas. Así, la entidad pudo acumular un saldo positivo de casi US$1000 millones, pero al mismo tiempo se dispararon los dólares paralelos, que alcanzaron récords nominales.

Cómo cerraron los mercados el viernes

Tras haber dado una pequeña tregua durante la jornada previa, ayer el dólar blue volvió a subir un peso y se vendió a $239 en los arbolitos de la calle Corrientes. Así, el billete informal volvió a la cotización nominal más alta que se tenga registro, cifra que registró durante gran parte de la semana.

Los tipos de cambios financieros, que permiten hacerse de la moneda dura mediante la compra-venta de bonos, registraron algunos leves descensos. El MEP con títulos AL30 se ofreció a $248,03 y el contado con liquidación (CCL), a $252,22 (-0,2%).

Sin sorpresas para el dólar oficial mayorista, ya que sube a “cuentagotas” debido a las regulaciones del Banco Central (BCRA), ayer cerró a $125,45 (+0,2%). Con los nuevos movimientos del blue, la brecha entre ambas cotizaciones se ensanchó a un 90%; si se contrasta con el CCL, la diferencia asciende arriba del 100%.

Por tercera rueda consecutiva, los bonos del último canje de deuda operaron en alza. En el exterior registraron avances de hasta un 7,1% (Global 2046), mientras que a nivel local la escalada fue de hasta un 5,1% (GD46).

El riesgo país se mantuvo estable en los 2374 puntos básicos. Cabe recordar que el martes el indicador elaborado por el JP Morgan llegó a alcanzar los 2509 puntos, valor que no se observaba desde la reestructuración de deuda con privados.

El S&P Merval operó en las 90.050 unidades (+1,8%). En Wall Street, las acciones argentinas rebotaron: encabezaron la suba los papeles del Pampa Energía (+4,4%), el Banco Macro (+3,9%) y el Grupo Financiero Galicia (+3,7%).