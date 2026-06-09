Dólar, déficit y actividad: debate entre economistas por los desafíos que vienen

Dólar estable con tendencia a la apreciación. Recaudación en baja y dificultad en el Gobierno para sostener el equilibrio fiscal. Actividad con crecimiento ‘anémico’ y heterogeneidad entre sectores. Viento de cola externo y las elecciones presidenciales cada vez más cerca en el calendario. Esos son algunos de los factores clave que marcan la coyuntura y las perspectivas económicas para el mediano plazo.

Así lo plantearon los economistas Hernán Lacunza, Marina Dal Poggetto, Fernando Marengo, Matías Kulfas y Dante Sica, quienes analizaron los desafíos y las oportunidades para este año y lo que viene, en el IAE Summit 2026 que se desarrolló en el Centro de Convenciones de Buenos Aires.

Según Marengo, economista jefe de Black Toro, el contexto internacional arroja un contexto “favorable” para el país. En ese diagnóstico, el especialista destacó la mejora en los términos de intercambio, con subas en los precios internacionales de bienes que el país exporta, como soja, carne, petróleo, litio y gas.

A su vez, describió un escenario favorable en el contexto financiero. “El mundo empezó un proceso de diversificación de portafolios. Antes, con un evento de incertidumbre, todo el mundo salía a comprar dólares y bonos estadounidenses, y eso generaba una apreciación del dólar. Hoy eso no pasó”, planteó Marengo.

“La pregunta es a dónde están yendo los capitales, y los ganadores hoy son tanto la deuda corporativa de las empresas como los mercados emergentes. Claramente están siendo favorecidos, y América Latina en particular”, agregó.

Luego, Dal Poggetto se refirió a la coyuntura local y describió los “altibajos” del plan económico del Gobierno, en particular en la dinámica financiera, con las vulnerabilidades que identificó en los vencimientos de deuda en dólares, la deuda en moneda local, las tasas de interés y la actividad.

“El esquema empieza a tener una fisura. El Banco Central compra dólares, expande pesos, pero esos depósitos que antes los bancos intermediaban ahora no los quieren prestar, porque la mora es muy alta y los ingresos no acompañaron”, describió la directora de Eco Go, quien ponderó la decisión del BCRA de comprar divisas para las reservas.

Según Dal Poggetto, esa brecha entre las tasas pasivas y las activas explica el estancamiento del crédito, que se asocia con la falta de dinamismo en el nivel de actividad. “Hoy los drivers en la economía no están. Hay sectores dinámicos que no terminan de activar y la política económica es más contractiva. Hoy todavía estás en una zona con holgura, porque 2026 es un año sin elecciones y parece que sobran dólares, pero estás cada vez más cerca de 2027″, completó.

En ese contexto, el exministro Lacunza advirtió por las “luces y sombras” en el programa económico. En su análisis, elogió la baja de la inflación y el “esfuerzo” para la consolidación fiscal (la “viga maestra del plan”), pero advirtió que “no hay superávit financiero”. “Cuando uno computa los intereses devengados no pagados, hay un déficit de alrededor de un punto del producto”, afirmó el titular de Empiria, al citar las estimaciones del FMI.

“Eso no es grave, pero una primera conclusión es que no hay margen para bajar impuestos de manera masiva”, afirmó el economista, quien también advirtió por la baja en la recaudación, que “cae 5% en términos reales” en lo que va de 2026. “No es por baja de alícuotas; eso puede ser un 5%. El resto es por la caída en la base imposible y la actividad, porque los sectores rezagados, como la construcción, el comercio y la industria, contribuyen más al fisco que los ganadores”, afirmó Lacunza.

“Los programas que le dan mucho a un remo y no al otro, no necesariamente llegan a buen puerto. La macro es estabilidad, capacidad de crecimiento que no es idéntico, pero sí relativamente homogéneo”, concluyó el titular de Empiria.

Matías Kulfas y Dante Sica, en el IAE Summit 2026.

A su turno, Sica, exministro de Producción, analizó el escenario para el sector privado y reconoció heterogeneidades incluso dentro de una actividad. “Hay que mirar unidades de negocio, incluso dentro de los sectores. Hay algunos que están en proceso de innovación y exportan, otros que cambian sus procesos por la importación. Ya solo la macro o la mirada del tipo de cambio como factor defensivo te dejan de explicar el resultado”, afirmó el titular de Abeceb.

En ese sentido, llamó a los empresarios a “acostumbrarse a gerenciar una economía con competencia” y advirtió: “Quien espera un cambio de reglas o que la macro esté totalmente estabilizada para tomar decisiones de inversión queda afuera del negocio, y eso no es por el modelo, sino por la dinámica de los sectores”.

El exministro Kulfas también analizó la política cambiaria y afirmó: “Hablar de competitividad como sinónimo del tipo de cambio es un error. Pero tampoco podemos hacer lo contrario y decir que nada tiene que ver con el tipo de cambio, sobre todo cuando vemos un programa económico cuyo anclaje está en esa variable. Hoy tenemos un dólar barato que genera dificultades económicas a casi todos los sectores”.

Al describir este impacto, Kulfas advirtió por la suba en los costos de la logística y otros rubros, que afectan negativamente la actividad de las empresas. “Muchos sectores hoy exportan a pérdida”, advirtió.