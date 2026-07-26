Pedido ante Milei: la Rural reclamó que las retenciones “dejen de existir por ley y para siempre”

Ante tribunas colmadas en el día de la inauguración oficial en la Exposición Rural de Palermo, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, desde un atril a metros del presidente Javier Milei pidió que se avance en la eliminación de los derechos de exportación “por ley y para siempre”.

Pino, que busca renovar su mandato y competirá contra su vicepresidente, Marcos Pereda, en las próximas elecciones de septiembre venidero, tuvo un discurso que cosechó importantes aplausos. En no menos de 10 oportunidades se escucharon aplausos al titular de la SRA.

“Desde el año 2002, los gobiernos han sometido al campo a un régimen confiscatorio: las retenciones”, dijo el presidente de la entidad. Según remarcó, unos US$215.000 millones ingresaron sólo por ese concepto en las arcas del Estado desde entonces. Para Pino, el gobierno nacional con su política de baja de retenciones disminuyó ese monto. Al respecto, agregó: “Ahora bien, ¿qué hicimos los productores con la suma no confiscada, unos 6000 millones de dólares? Lo que sabemos hacer. Lo reinvertimos en genética, pasturas, maquinaria y otros tipos de mejoras”.

El dirigente remarcó: “El campo ha hecho crecer la producción de carnes, la de huevos, y la de miel. Hemos cosechado un 34% más de maíz; el doble de girasol: 7,5 millones de toneladas y el doble de trigo: un récord de 30 millones”.

“Desde el año 2002, los gobiernos han sometido al campo a un régimen confiscatorio: las retenciones”, dijo Pino Captura de video

En este marco, pidió el fin de las retenciones: “Está demostrado, como venimos diciendo en reiteradas ocasiones, en coincidencia con el Presidente: las retenciones deben dejar de existir, por ley y para siempre.”

En mayo pasado, el jefe de Estado, durante el 172° aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, anunció una baja de las retenciones para el trigo y la cebada, cultivos que pasaron de tributar 7,5 a 5,5% de derechos de exportación. También comunicó un cronograma de baja gradual para la soja desde enero próximo. Al día siguiente de ese anunció, el Ministerio de Economía incluyó al maíz, el girasol y el sorgo en la disminución gradual del tributo también a partir de enero de 2027.

Entre los empresarios presentes en el palco estaban Alejandro Elzstain (Cresud), Néstor Cestari, Mario Ravettino (ABC), Miguel De Achával (Inversora Juramento) y Horacio Marin (YPF). Entre los políticos, la senadora nacional Patricia Bullrich recibió un aplauso desde la tribuna de delegados de la entidad al llegar al lugar.

Pino: "¿Qué hicimos los productores con la suma no confiscada, unos 6000 millones de dólares? Lo que sabemos hacer. Lo reinvertimos en genética, pasturas, maquinaria y otros tipos de mejoras” Captura de video

El jefe de Estado entró poco antes de las 11 en una camioneta hasta la tranquera de la pista central y luego se desplazó hasta el palco caminando junto a Diego Santilli, jefe de Gabinete; Luis Caputo, ministro de Economía, y Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. Después de la llegada del jefe de Estado y la entonación del Himno Nacional se proyecto un video por los 160 años de la Sociedad Rural Argentina.

Otros impuestos e infraestructura

En otro tramo de su discurso Pino pidió que, en general, se deje de agobiar al campo con la carga impositiva de otros tributos como ingresos brutos y las tasas municipales.

“Para lograr que los productores del campo nos establezcamos en todos los puntos de nuestro territorio, es imprescindible que dejen de agobiarnos con impuestos, y que lo recaudado vuelva, en forma de obras y servicios públicos“, indicó.

Señaló: “Sirvan, como ejemplos de lo que debe suprimirse, el manejo arbitrario del impuesto a los ingresos brutos, las tasas viales que no se traducen en obras, y el cobro de gravámenes por el simple traslado de mercadería entre provincias, que crea aduanas internas, prohibidas por la misma Constitución Nacional”.