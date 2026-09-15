Dólar e inflación 2027: los números que calculan en el Gobierno para el próximo año, según el Presupuesto

El Gobierno presentó este martes el Presupuesto 2027, que enviará en estas horas al Congreso. Orientado una vez más al equilibrio fiscal, la reducción de la inflación y la continuidad del superávit de las cuentas públicas, el equipo de Javier Milei fijó la hoja de ruta de gestión para el próximo año.

Sin expectativas de un gran rebrote inflacionario y con apuestas a la reactivación de la actividad económica, el Palacio de Hacienda, que conduce Luis Caputo, pronosticó que 2027 tendrá una inflación acumulada de 21,1 por ciento, mientras que promedió el valor del dólar oficial en 1728 pesos.

El presidente Javier Milei junto al ministro de Economía, Luis Caputo y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei STRINGER - AFP

“Hoy estaremos enviando al Congreso el Presupuesto 2027″, anticipó en X esta mañana Caputo, quien agregó: “Será la primera vez en nuestra historia con 4 años consecutivos de superávit fiscal en la línea financiera, no estando el país en default”.

El posteo de Caputo

El presupuesto, además, está atravesado por un índice que la Argentina viene rozando desde hace 15 años sin poder alcanzarlo. Según proyecciones que esta semana difundió LA NACION, el país superaría la barrera de los US$100.000 millones en exportaciones de bienes.

Los productos primarios aportan cerca de un tercio de la suba, empujados por una cosecha récord de maíz —44 millones de toneladas contra 29,5 millones el año pasado— que más que compensa la caída del poroto de soja. El litio, en tanto, crece 154% y se acerca a los US$2000 millones. Y combustibles y energía explican otro cuarto de la suba: en julio, ese rubro casi duplicó sus ventas externas contra el mismo mes de 2025.

Qué espera el mercado

Las consultoras y bancos que participan del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que elabora el Banco Central esperan que en 2027 la inflación sea de 20,5% y que la economía crezca 2,9%. Para el tipo de cambio, la mediana de las proyecciones ubica al dólar mayorista en $2016 en diciembre del año próximo. Más adelante, los pronósticos siguen bajando. Para 2028, el mercado calcula una inflación de 14,1% y un crecimiento de 3%.

Para el cierre de este año, los analistas proyectan una inflación de 30% y un crecimiento de 2,1%. El tipo de cambio terminaría diciembre en $1630, una suba de 12,6% frente al valor de diciembre de 2025.