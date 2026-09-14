Dólar: el ritmo de compras de reservas del BCRA este mes es un casi un 60% menor al de agosto

Los mayores inconvenientes que está enfrentando el Banco Central (BCRA) para seguir con su programa de compra de reservas a buen ritmo volvieron a quedar a la vista hoy cuando la entidad sólo pudo adquirir otros US$12 millones para sumar a su tenencia (monto representativo del 2,4% del volumen operado) aún cuando el billete se volvió a mostrar ofrecido y con tendencia a la baja.

Los menores ingresos por esta vía se reflejaron en la séptima caída consecutiva de las reservas internacionales que cerraron la jornada en US$50.411 millones, con una baja de US$58 millones en el día. Así, se alejo del máximo de US$50.913 millones que habían alcanzado hace 20 días, aunque llevaron el acumulado de compras en lo que va del mes hasta los US$135 millones.

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Este último dato es el más revelador sobre cómo se ve afectado el poder de intervención del BCRA sobre el mercado cambiario actualmente respecto de los meses precedentes. En las primeras 10 ruedas de agosto -mes de menores adquisiciones en lo que va del presente año con un total de US$770 millones- había comprado US$330 millones (59,2% más)

Además, si se comparan cifras con las primeras 10 jornadas cambiarias de julio la diferencia es abismal: en esos días fue que se alzó con más de US$1400 millones.

Para los operadores no cabe duda ya que la diferencia está marcada por un notable aumento de la demanda, que modificó el equilibrio del mercado: se nota al dólar más pedido, aunque la oferta (sostenida por los precios récord que tocan a diarios los precios de las materias primas que el país exporta) se mantiene en muy buenos niveles.

“Es indudable que los datos reflejan un marcado freno en la dinámica de las compras oficiales. El promedio diario cayó a US$14 millones en septiembre. La cifra queda muy lejos de los US$38 millones diarios de agosto y dista del desempeño de los meses previos, cuando en mayo se llegaron a adquirir US$137 millones por jornada”, describió Ignacio Morales, de Wise Capital.

“El BCRA viene desacelerando el ritmo de compras para dar espacio a la demanda privada y regular la oferta de cobertura, en busca de preservarla para el 2027. La idea es asegurar la estabilidad del billete, sin dudas”, evaluó por su parte el analista financiero Gustavo Ber.

Se desinfla...

La nueva módica compra se produjo en una rueda en la que los negocios al contado cayeron un 40% respecto del viernes al totalizar US$ 494 millones.

Ello no evitó que el dólar mayorista, que había abierto a $1513 y llegado a operarse por minutos en $1514,50, comenzara a bajar hasta estabilizarse en $1510. Luego “rompió ese piso en la última media hora cuando se impuso más la oferta llevó la cotización a la zona de $1.508, nivel que viene funcionando como piso del mes. Finalmente, cerró $1507,50, un nuevo mínimo para el mes”, detalló Nicolás Merino. de ABC Mercado de Cambios