Dólar tarjeta: calculadora para saber cuánto y qué pagas cuando contratás Netflix, Spotify y otros servicios

Desde ayer, por una resolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), pagar Netflix, Spotify y HBO se volvió más caro. En un intento por desincentivar los consumos en dólares, el Gobierno aumentó diez puntos porcentuales el pago a cuenta de Ganancias y Bienes Personales para las compras hechas en el exterior con tarjeta: la retención saltó de un 35% a un 45%.

La medida no solo afecta a los turistas que viajan fuera de la Argentina, sino también todos aquellos que pusieron su tarjeta para pagar servicios de streaming de música y video de proveedores extranjeros. Ahora, al valor del dólar minorista ($135,25) hay que sumarle un 30% de impuesto PAIS y otro 45% de Ganancias. Da como resultado un dólar “tarjeta” de $236,68.

No obstante, los servicios digitales tienen un tratamiento distinto. Al dólar minorista se le tiene que sumar un 8% de impuesto PAIS (según el artículo 17 del decreto de reglamentación de la ley de emergencia que se publicó en el Boletín Oficial del 28 de diciembre de 2019), el 45% de Ganancias y un 21% de IVA (decreto 354/2018). En total, al valor del servicio se le agrega un 74% de impuestos (un punto menos que el dólar tarjeta). El llamado “dólar Netflix” cuesta $235,33.

Ante los cambios, LA NACION creó una calculadora para conocer cuánto aumentaron los servicios digitales más populares entre los argentinos. También se puede agregar el valor de cualquier producto para saber cuánto costará con el dólar tarjeta (30% PAIS y sin el IVA).

A modo de ejemplo. Al querer contratar Netflix, el plan Estándar (para ver hasta dos pantallas en simultáneo) aparece en la plataforma, en pesos, a $799. Sin embargo, a ese precio hay que sumarle las cargas antes mencionadas, por lo que el valor asciende hasta los $1390,26. Es decir, $591,26 son impuestos.

Entre las opciones no aparecen los servicios de streaming Disney+ y Star+, ya que tienen su sede en la Argentina y no son considerados proveedores del exterior. Por ende, no pagan los recargos. En tales casos, el precio final por tener ambas plataformas juntas es el que aparece en el sitio web: $995.

Con la calculadora también se puede saber cuánto saldrá cualquier otro producto fuera de la Argentina, al agregar el valor del artículo en la barra de arriba. Por ejemplo, en el Apple Store aparece un Iphone 13 de 128GB a US$799. Si se paga con la tarjeta, se traduce en $189.057,38 ($81.024,6 de impuestos argentinos).