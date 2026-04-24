PAMI: clínicas de cuatro provincias advierten que van restringiendo la atención a pacientes, por el retraso del valor de los aranceles

Las clínicas y sanatorios que dan prestaciones al PAMI en Neuquén, Río Negro, La Pampa y Chubut advirtieron que a partir del lunes próximo, 27 de abril, suspenderán los turnos de consultas médicas, prácticas y procedimientos ambulatorios a afiliados a la obra social, por el retraso de alrededor de 70% que, según dicen, acumulan desde diciembre los aranceles que se les abona por la atención.

Según las entidades -en las que se atienden unos 300.000 afiliados-, la medida prevista le fue comunicada hoy al director del PAMI, Esteban Leguizamo, con quien, sostienen los prestadores, hay un diálogo en el que “se mantiene la amabilidad”, pero que no se traduce luego en mejores aranceles.

Consultadas por LA NACION, fuentes de la obra social señalaron que se está analizando el reclamo de los prestadores. “Los vamos a convocar para hablar sobre las posibles alternativas que hay sobre la mesa, en este contexto de estrés presupuestario”, dijeron. Y recordaron que históricamente “la Patagonia tuvo un nomenclador más alto que el resto del país y el PAMI siempre hizo el esfuerzo en mantener ese compromiso”.

Desde la semana pasada, según expresa un comunicado de las clínicas de las mencionadas provincias, están suspendidas las cirugías programadas que no tienen carácter de urgencia. A ese escenario se le sumarían las nuevas restricciones a partir del lunes. Desde ese día, solo las urgencias y emergencias serán atendidas con cobertura de la obra social de jubilados, al menos según lo comunicado.

Esteban Leguizamo, director del PAMI PAMI

“La medida implica que los afiliados que no presenten una urgencia o emergencia médica deberán abonar las prestaciones como pacientes particulares, o resignarse a que sus turnos queden suspendidos por tiempo indeterminado”, expresa el escrito firmado por un conjunto de centros de salud, difundido hoy.

La advertencia es aún más drástica, porque las instituciones prevén que, si no obtienen una recomposición “que haga viable la operatividad de las clínicas y sanatorios”, desde la primera semana de mayo se afectaría también la atención en las guardias.

Según dijo a LA NACION Andrés Sabalette, gerente del Sanatorio Juan XXIII, de la ciudad rionegrina de General Roca, desde el inicio de la actual gestión de Gobierno, en diciembre de 2023, el reajuste de aranceles fue de 130%. En el período, la inflación acumulada según el dato del Índice de Precios al Consumidor del Indec rondó el 290%, por lo que haría falta una suba de 70% para igualar la evolución de ambas variables. “No cubrimos costos y las brechas son insalvables”, aseveró el directivo.

Ahora se busca, agregó, una recomposición progresiva. “Sabemos que de un día para el otro esto no se resuelve, pero esperamos que haya un camino de recomposición razonable” con vistas al mediano plazo, consideró.

Sistema de módulos

El sistema de pago, en el caso de estos prestadores, es por módulos de atención. Por eso este conflicto, que es de larga data, no está vinculado con la modificación en la modalidad de compensaciones para médicos de cabecera que fue decidida días atrás por las autoridades del PAMI.

Por ejemplo, hay módulos por internación en sala, por internación en terapia, por atención en guardia, o por cada tipo de cirugía. El módulo “implica un monto global por honorarios, medicamentos, materiales, insumos y costo de la infraestructura sanatorial”, especificó Sabalette.

Desde la semana próxima, la atención quedaría limitada a los casos de urgencias y emergencias, según el grupo de clínicas de cuatro provincias GETTY IMAGES

Consultado por LA NACION sobre el valor del módulo de atención en guardia, detalló que es hoy de $70.000, un importe que incluye “atención del médico, prácticas de enfermería con sus materiales, suturas, prácticas de laboratorio, radiografías, ecografías, electrocardiogramas y ciertos medicamentos”. Y agregó: “Si bien obviamente no se utiliza todo en cada caso, cuando se suman los costos y se calcula el promedio, el valor supera el precio del módulo” en “no menos de un 30%”, solo considerando los costos directos (es decir, sin tener en cuenta lo necesario desde lo estructural para que la guardia pueda estar funcionando).

Según los centros de prestación de salud de estas jurisdicciones, la atención a afiliados del PAMI representa, en promedio, entre el 30% y el 40% de sus ingresos. Las instituciones que firman el comunicado son las clínicas San Miguel y del Valle, el Instituto Pueblo de Luis, el Sanatorio de la Ciudad y el Instituto Cardiovascular Rawson, en Chubut. En Río Negro, Leben Salud, Hospital Privado Regional, Sanatorio San Carlos, Clínica Juan D. Perón, Sanatorio Austral, Clínica Central, Clínica Viedma, Clínica Roca, Policlínico Privado, Sanatorio Juan XXIII, IMEPA, Policlínico Modelo, Clínica Cruz del Sur, Instituto Radiológico General Roca y Sanatorio Río Negro. De Neuquén, ADOS, Clínica y Maternidad Eva Perón, Sanatorio Plaza Huincul y Clínica Pasteur. Y en La Pampa, el Sanatorio Santa Rosa, la Clínica Argentina, la Clínica Modelo, la Clínica Regional, la Clínica Santa Teresita, Diagnóstico Integral Médico y Fundación Faerac.