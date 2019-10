La brecha entre el dólar oficial y el contado con liquidación llegó a niveles récord hoy; cómo presiona las elecciones sobre los distintos tipos de cambio

Restricción a las compras en el mercado oficial y necesidad de las empresas y ahorristas de cubrirse frente a las posibles turbulencias económicas que puedan surgir en un escenario de tensión electoral. Ese es el cóctel detrás del aumento de la brecha entre el precio del dólar oficial y cotizaciones como la del "contado con liquidación" (CCL), que se ubica esta semana en niveles récord post PASO -en torno del 30%- y, según los cálculos de los economistas, lo más probable es que continúe ampliándose.

"Donde hay un lugar en que la oferta está restringida, en este caso el mercado del dólar oficial, los inversores salen a buscar el bien en otro lugar donde la oferta es libre y el ajuste se hace por precio", dijo a LA NACION María Laura Tramezzani, managing partner de AAG Finanzas, a modo de explicación de por qué hoy, pasadas las 15, el dólar oficial cotizaba a $60,50 mientras que el CCL se vendía a $78,79, el MEP a $75,66 y el dólar informal, a $66,50.

A inicios de este mes, el dólar oficial y el blue casi no tenían diferencia: según datos del mercado, se vendían a $60,10 y $60,75 respectivamente. El CCL, por su parte, cotizaba a $66,08. La brecha comenzó a crecer la semana pasada: el 15 de octubre las cotizaciones eran $60,44, $63,50 y $68,83, en el mismo orden.

Ayer, la brecha de precio entre el dólar oficial y el CCL llegó al 23,2%. La que existe entre el oficial y el blue alcanzó el 8,2%.

" La perspectiva de los inversores es negativa porque el Frente de Todos no es el tipo de gobierno que les gusta a los mercados e incierta porque Alberto Fernández no ha manifestado claramente qué política cambiaria va a seguir y qué va a hacer en materia de refinanciación de deuda -añadió Tramezzani-. Esos dos temas hacen que, acercándose el 27 de octubre, los argentinos busquen preservar su riqueza líquida en una moneda que no pierda su valor real y, por lo tanto, la demanda de dólares se torne mucho más agresiva".

"Por el valor del dólar, el mercado descuenta que va a ganar el Frente de Todos, así que en un escenario de ballottage debería haber algunas presiones a la baja", sostuvo Matías Rajnerman, economista jefe de Ecolatina. "Ahora bien, considerando que ya estamos bajo un control de cambios, más la inflación acumulada en el último trimestre (alrededor de 15%), la baja nominal sería acotada, y raramente podría perforar los $55 por dólar", apuntó.

"Si bien un ballottage podría generar una primera reacción positiva en los mercados, luego vendrían semanas de incertidumbre y una pelea en la que no se sabe qué armas se van a usar. Y de la competencia feroz nadie sale beneficiado", sumó Tramezzani.

El dólar "contado con liquidación" -o CCL- y el MEP son los que surgen de una operatoria en la que se cambian bonos o acciones adquiridos en pesos por dólares. Son la herramienta que comenzaron a utilizar algunas empresas desde el 2 de septiembre, cuando entraron en vigencia las restricciones cambiarias que no les permiten adquirir divisas para atesorar. También recurren a ellas algunos ahorristas privados que quieren o necesitan comprar más dólares que los US$10.000 autorizados por mes por el Banco Central (BCRA).

En tanto, el dólar " blue" o "paralelo" es un eufemismo para hablar de las divisas que se consiguen en el mercado informal. Comprar esta divisa constituye una operación ilegal. Se consigue a través de cuevas y " arbolitos", a un valor que puede ser mucho mayor al tipo de cambio oficial.

A pesar de que el cepo terminó en diciembre de 2015, el dólar blue nunca dejó de existir, ya que se utiliza para operaciones en un circuito paralelo. Durante el kirchnerismo, con controles de cambios mucho más rígidos que los actuales, esta cotización actuaba a modo de termómetro de expectativas de los agentes económicos. Si la brecha entre ambos tipos de cambio (el oficial y el paralelo) crecía, la incertidumbre aumentaba.

Una situación similar sucede actualmente, no tanto por la rigidez de los controles sino por el factor "elecciones", que desde hace días presiona sobre la cotización del dólar blue, MEP y CCL.

Para Juan Ignacio Paolicchi, analista de la consultora EcoGo, una de las explicaciones al aumento de la brecha es el reciente vencimiento de los bonos Bonte 2023 y 2026. "Esos inversores suelen tener cuentas afuera y cuando les depositan los pesos automáticamente los colocan en bonos que cotizan en el exterior, lo que hace subir la diferencia entre el bono de ley extranjera versus ley local y eso aumenta la brecha del CCL", explicó.

Además, Paolicchi señaló que mientras que en el mercado oficial de dólares los saltos son contenidos por las intervenciones del BCRA, en los mercados fuera del alcance del organismo que conduce Guido Sandleris cada temblor se manifiesta en toda su magnitud.

Rajnerman sostuvo que detrás de la profundización de la brecha operan una serie de "miedos". Uno de ellos es, en la operatoria del " rulo", perder valor durante los días que el Central obliga a retener los títulos (se conoce como "parking"), lo que hace que menos gente se anime a desprenderse de los bonos y reduzca la oferta de dólares.

Otro es que hay quienes creen que una posible victoria de Alberto Fernández "todavía puede acarrear un pucho de corrida cambiaria", lo que empuja a las empresas a cubrirse, sumándole valor al CCL .Un tercer miedo que aumenta la demanda es que, frente a esa corrida, el Gobierno "endurezca el mercado cambiario".

Según apuntó el economista, en el blue la brecha es más pequeña - "no llega al 10%"- porque la maniobra del puré, que es comprar dólar oficial en el mercado minorista y revenderlo en el mercado informal, "no tiene riesgo". "En la época del cepo kirchnerista era mucho más alta, llegó al 60%, porque no había oferta de dólar oficial y nadie se quería desprender", añadió.

Para la consultora Delphos Investments, el dólar que surge de las operaciones con CCL podría superar los $100 pesos en diciembre próximo, debido principalmente a una inflación reprimida que acumularía hasta 30% entre noviembre y enero. Entre esos factores cuenta el reestablecimiento del IVA a la canasta básica, el descongelamiento del precio de la nafta y el retraso en aumentos de precios de algunos servicios como telefonía y prepagas, entre otras cosas.