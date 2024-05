El creador de Bebé reno rompió el silencio y le hizo un pedido a los fans de la serie de Netflix: “Ese no es el objetivo del programa”

Escuchar

Desde su estreno, Bebé reno (Baby Reindeer, por su título en inglés) se convirtió en una de las series más impactantes y atrapantes de Netflix; todo esto teniendo en cuenta que la historia se centra en lo que le sucedió a Richard Gadd, actor principal y su propio guionista. Esta fue la razón que llevó a los fans a investigar en Internet sobre las verdaderas identidades de los personajes, algo que no le gustó al creador ni a los intérpretes.

Debido a que esta producción aborda temas de acoso y abuso, su creador y protagonista eligió preservar las identidades de todas las personas cuyos actos están representados en la ficción.

Martha, la mujer que acosa al protagonista, es una persona real, aunque realmente no se llama así ni se parece a la actriz. Además, según se supo, no es tan joven como ella, es 20 años mayor que la víctima. Gadd optó por no revelar su identidad para evitar empeorar aún más la situación. “Hemos hecho todo lo posible para disfrazarla hasta el punto de que no creo que ella se reconozca. Lo que se tomó prestado es una verdad emocional”, dio a conocer el creador en diálogo con la revista GQ.

Bebé reno es una historia basada en hechos reales

La situación se repite con Darrien, el personaje interpretado por Tom Goodman-Hill, que abusa de Donny. Está basado en un magnate de la industria del entretenimiento que afectó a Gadd en el pasado.

En lo que respecta al escocés de 34 años, no tenía intenciones que la serie se convierta en una averiguación de las identidades reales, ya que no era su idea al realizarla. Dado lo que se generó, decidió hacer un contundente comunicado al respecto.

Qué dijo Richard Gadd

El mensaje de Gadd en la cuenta de X de Foley

“Las personas que amo, con las que he trabajado y que admiro (incluido Sean Foley) están injustamente atrapadas en la especulación. Por favor, no especules sobre quiénes podrían ser las personas de la vida real. Ese no es el objetivo de nuestro programa”, expresó Gadd en su cuenta de X, de manera contundente.

El director Sean Foley, uno de los señalados por los fanáticos, compartió el mensaje. Gadd mencionó a Foley en el comunicado para aclarar que él no está involucrado en lo que le sucedió, y le puso fin a las especulaciones. Resulta que como Goodman-Hill es algo parecido a él y tiene una profesión similar, mucha gente lo relacionó directamente con el personaje. Con respecto de eso, el cineasta aseguró: “Informé a la policía y están investigando todas las publicaciones difamatorias y amenazantes contra mí”.

Un mensaje similar al de Gadd transmitió Jessica Gunning, la actriz que hace de Martha. Cuando en una entrevista con Glamour le preguntaron sobre las intensas búsquedas de la Martha real, la actriz dijo: “Insto a la gente a que no lo haga”. “Es una verdadera lástima porque demuestra que no vieron el programa correctamente. Netflix y Richard hicieron todo lo posible para intentar asegurarse de que las identidades se mantuvieran privadas por alguna razón. Deliberadamente, no quería hacer una personificación de alguien, quería hacer una interpretación de este personaje”, sumó.

