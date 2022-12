“Deseo presidencial”: hasta qué punto es posible hoy tener un solo precio del dólar

escuchar

En un país donde cada mes nace un nuevo tipo de cambio, la brecha oscila en torno al 100% y solo unos pocos pueden acceder a la compra mensual de hasta US$200 para el ahorro, el presidente Alberto Fernández afirmó que el Gobierno está trabajando para que “el mercado cambiario se unifique”. Un objetivo que “lo que más quisiera” es alcanzarlo en 2023, de cara a su último año en la Casa Rosada.

Las definiciones fueron expresadas en tres oportunidades, en una entrevista con el diario Perfil, que fue publicada este fin de semana. “Deberíamos tener un mercado de cambios único. Cuando Néstor [Kirchner] fue presidente teníamos un mercado de dólares único, y Cristina durante toda su gestión tuvo un mercado de dólares único. Lo que pasa es que, insisto, recibimos un Banco Central sin dólares”, consideró.

Los economistas coinciden en la importancia de tener un solo valor de referencia. En la actualidad, en la Argentina conviven más de una docena de tipos de cambios diferentes, que pasan desde el dólar oficial mayorista, hasta el dólar Qatar y el temporario dólar soja II, por nombrar algunos.

Según Lorenzo Sigaut Gravina, director de análisis macroeconómico de Equilibra, cuando un país tiene una brecha cambiaria alta, no logra crecer de forma sostenible. “La pregunta del millón es si están dadas las condiciones. En general, es algo que hacen los gobiernos entrantes, no salientes”, agregó.

Para Camilo Tiscornia, director de C&T Asesores Económicos, la unificación cambiaria es un “objetivo al que hay que aspirar”. Lo complejo es su implementación. Por un lado, entre un dólar mayorista a $170 y un contado con liquidación a $332, se tiene que determinar qué único valor tendría el tipo de cambio. “No es menor, porque en la Argentina sabemos que el tipo de cambio tiene un peso importante en los precios internos. Cuanto más alta es la unificación del dólar, más presión inflacionaria va a haber”, explicó.

Dólar Shutterstock

Por el otro, se tendría que plantear una liberación del mercado de cambios, como en los primeros tres años de la administración de Mauricio Macri. Sin cepo para las empresas, ni montos máximos de compra para los ahorristas, factores que hacen que la brecha exista. “¿Pero qué pasaría con todo el dinero retenido hoy por los controles cambiarios? El tipo de cambio saltaría bastante, no solo por acomodarse a la competitividad, sino por el deseo de la demanda. Por eso es tan difícil la unificación”, completó.

La única manera de lograrlo, es con confianza. De acuerdo con Gabriel Caamaño, economista jefe de la consultora Ledesma, la unificación cambiaria requiere de un plan de estabilización, con un eje fiscal y monetario. Si se generan las expectativas de que no habrá emisión en el tiempo para financiar al déficit y que va a haber roll-over de deuda, tanto en pesos como en dólares, la Argentina podría aspirar a tener un solo dólar “sin que la nominalidad se resuelva en un salto cambiario”.

“La unificación cambiaria elimina la incertidumbre que provoca la brecha, que es un síntoma y un resultado. Cuando eso pasa, muchas decisiones que antes no se tomaban por la incapacidad de prever el futuro comienzan a realizarse, entonces la economía fluye de nuevo. La unificación cambiaria no es expansiva en sí, pero es el correlato necesario para estabilizar las expectativas y la economía se destrabe. Hace meses estamos en un proceso de estanflación, donde la economía no crece y hay una nominalidad muy elevada”, dijo Caamaño.

En el mismo sentido apuntó Tiscornia, quien agregó que para poder alcanzar una unificación cambiaria se tienen que realizar grandes medidas económicas. Reducir el déficit fiscal, lograr que el sector público se financie mejor y no recurrir a la emisión monetaria para que cierren las vueltas. “Antes que unificar, hay que bajar la brecha. Pero eso, de cara a un año electoral, difícilmente se haga. Probablemente, quede pendiente para el próximo presidente electo”, cerró Sigaut Gravina.