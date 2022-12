Jubilaciones: movilidad, aguinaldo, refuerzo de la Anses, bono alimentario y garantía del 82%: cinco claves para saber cuánto se cobrará este mes

escuchar

Los jubilados y pensionados del sistema contributivo general que gestiona la Anses cobrarán sus haberes del mes de diciembre entre hoy, lunes 12 de diciembre y el viernes 23, según el calendario dispuesto por el organismo.

Entre la aplicación de la movilidad, el pago del aguinaldo, el refuerzo de ingresos, el bono alimentario del PAMI y la activación de la garantía legal del 82% del salario mínimo, los pagos correspondientes a este mes tienen algunas especificidades. El monto a percibir depende del nivel de ingresos y del cumplimiento o no de diferentes requisitos para cobrar adicionales.

Reajuste por movilidad, insuficiente frente a la inflación

Este mes la totalidad de los haberes, sin importar de cuánto sea el monto, tendrán un reajuste de 15,62%, que es el porcentaje surgido de la fórmula de actualización de la ley 27.609, vigente desde el año pasado. Esa disposición hace que el ingreso bruto mensual mínimo pase de $43.353 a $50.124,26. Si se resta el descuento destinado al financiamiento del PAMI, el nuevo haber básico es en términos netos de $48.620,53. El haber máximo, en tanto, sube de $291.791,85 a $337.288,80 (en bruto), cifra que equivale a $318.555,2 una vez restado el aporte a la obra social. Un haber que hasta el mes pasado era, por ejemplo, de $80.000 (bruto) o $76.500 (neto) pasa ahora a ser de $92.496 (bruto) o de $88.450 (neto).

Por la fórmula de movilidad que impulsó el actual Gobierno en 2020 (mientras mantuvo suspendida la aplicación de un mecanismo de reajustes automáticos) este año el reajuste de haberes queda muy por debajo del avance del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec. Considerando las subas de marzo, junio, septiembre y el mes actual, el alza acumulada es de 72,48% mientras, de acuerdo con las estimaciones de economistas que releva el Banco Central, la inflación del año llegaría a alrededor de 99%. Así, la actualización de las jubilaciones según la modalidad legal de actualizaciones se ubicará más de 26 puntos porcentuales por debajo del nivel de aumento de los precios.

Esa situación lleva a que los haberes de los jubilados que no reciben bonos compensatorios terminen 2022 con un poder adquisitivo un 13,3% más bajo que el que tenían al inicio del año. En los últimos tres años, la caída de poder de compra de los ingresos previsionales fue de entre 13% Y 20%, dependiendo del nivel del ingreso mensual.

Por la regla de la movilidad se actualizan también los montos de la Asignación Universal por Hijo, las prestaciones por familiares a cargo en el caso de empleados formales y de monotributistas y los aportes previsionales a cargo de los autónomos y de los asalariados de ingresos más altos (porque sube un 15,62% la remuneración tope para hacer el cálculo de los descuentos para el sistema de seguridad social).

Refuerzo de ingresos para un grupo de jubilados

El hecho de que el reajuste de haberes quedó muy por debajo de la suba de precios llevó a la decisión de pagar un bono durante los próximos tres meses, algo que ya había ocurrido en el trimestre finalizado en noviembre. Como es un beneficio que no es para todos los jubilados y pensionados, la continuidad que está teniendo este tipo de asignaciones da indicios de la consolidación de una política de subas diferenciales (algo que no responde a la naturaleza de un régimen de movilidad previsional), según nivel de ingresos y sin que la movilidad permita mantener, para todos, el poder adquisitivo.

El refuerzo se pagará durante los meses de diciembre, enero y febrero; no tendrá ningún descuento y no se incorporará al haber mensual. Esto último significa que, en marzo, cuando llegue el próximo incremento por movilidad, el porcentaje que surja de la fórmula se aplicará sobre el monto del ingreso mensual sin considerar el adicional.

¿Quiénes y cuánto cobrarán? Según detalla el decreto 788, el llamado “refuerzo de ingreso previsional” se abonará de la siguiente manera:

*A quienes cobren hasta una vez el monto del haber mínimo, de $50.124,26 se les abonarán $10.000 mensuales (el bono de esa cuantía alcanza también a quienes perciben prestaciones no contributivas, como la PUAM, de importes inferiores al haber mensual básico).

*Las personas que tengan un haber mensual superior a $50.124,26 e inferior o igual a $53.124,26 se les pagará un adicional equivalente a la cantidad de dinero necesaria para completar la cifra de $60.124,26. Es decir, si la jubilación es de $52.000, el refuerzo será de $8124,26.

*Si el ingreso es superior a $53.124,26 y menor a $100.248,52, se cobrará un extra de $7000 mensuales.

*Para quienes tengan un haber previsional mayor a $100.248,52 y de hasta $107.248,52, el refuerzo será una cuantía tal que se llegue a la segunda cifra. Por ejemplo, si el ingreso es de $105.000 (siempre considerando ya el reajuste por movilidad de 15,62%), el extra será de $2248,52.

Para saber en qué rango de ingresos está alguien en particular, hay que tener en cuenta que los montos son por persona y no por beneficio. Es decir, si alguien cobra jubilación y pensión y cada una de esas prestaciones equivalen al haber mínimo, se percibirá un adicional de $7000. Y, por ejemplo, quien cobre un ingreso mínimo y otro de $80.000, entonces no percibirá el refuerzo, porque su ingreso total supera los $107.248,52.

Cuota del aguinaldo

Como ocurre en el último mes de cada año, se abonará esta prestación, equivalente al 50% del haber mensual de diciembre (que es el más alto de los últimos meses). Les corresponde a todos los jubilados y pensionados del sistema contributivo, sin importar el monto del ingreso.

En el caso de la jubilación mínima, el aguinaldo será de $25.062,13 (bruto) o de $24.310,27 (neto). Esta cifra se suma al haber propiamente dicho, de $48.620,53 netos y al refuerzo de $10.000 explicado en el punto anterior. De esta manera, el ingreso de este mes, en ese caso, será, de bolsillo, de $82.930,8.

Bono alimentario para algunos afiliados al PAMI

Se trata de una prestación que el PAMI le paga a un grupo de sus afiliados (por un acuerdo con la Anses, se liquida con los haberes). Por eso, no se trata de un beneficio generalizado para todos los jubilados, ni siquiera para los que cobran hasta un determinado importe mensual. Según lo anunciado días atrás por la obra social de los jubilados, en el actual mes de diciembre se abonará este bono de carácter alimentario, de manera automática (sin trámite previo), a los afiliados mayores de 80 años que cobren hasta un monto equivalente a una vez y medio el haber mínimo (es decir, $75.186,4, en bruto). “El nuevo pago –se explicó en el anuncio oficial- corresponde a los meses de diciembre, enero y febrero y a un bono de Navidad”. Es decir, se cobrará de una vez por un período de tres meses.

El monto más bajo es de $10.160. La prestación puede ser más elevada, dependiendo de si hay personas declaradas a cargo, del lugar de residencia (la región patagónica y, en particular Tierra del Fuego, tienen montos especiales), y de si se trata de una persona con régimen alimenticio general o de alguien con diabetes.

Garantía del 82% del salario mínimo

Los jubilados que tengan un haber bruto de hasta $50.801 y hayan accedido a su beneficio sin recurrir a una moratoria por falta de aportes, tendrán un extra en diciembre de hasta $677. A su vez, quienes en enero tengan un ingreso de hasta $53.650 cobrarán un suplemento de hasta $3526, y los jubilados que en febrero tengan un haber de hasta $55.549 tendrán un extra de hasta $5425.

El pago de esos adicionales para los jubilados ocurrirá por la vigencia de la ley 27.426, aprobada en diciembre de 2017, que establece una garantía por la cual los ingresos mensuales no pueden ubicarse por debajo del 82% del salario, mínimo, vital y móvil. Este valor de referencia (el salario más bajo) sube este mes un 7%, a la vez que se incrementará un 6% en enero, un 4% en febrero y un 3% en marzo.

La garantía legal excluye a la mayoría de quienes cobran los ingresos más bajos, dado el requisito de haberse jubilado con 30 años de aportes efectivamente hechos durante la vida laboral (jubilados sin moratoria). Según datos de la Secretaría de Seguridad Social, del total de prestaciones pagadas por el sistema general de la Anses cuyo importe equivale al haber mínimo, el 75% fue obtenido por moratoria. Y si se observan solo las jubilaciones (es decir, excluidas las pensiones), ese índice llega a casi el 90%. Si bien puede estimarse que hay alrededor de 1,2 millones de prestaciones sin moratoria inferiores a $56.000, la cantidad de jubilados y pensionados alcanzados por la garantía del 82% es menor, porque hay muchos casos en los que una misma persona cobra dos beneficios.

Calendario de pagos de este mes

Según estableció la Anses en su resolución 273, las fechas de pago de las prestaciones del sistema contributivo de diciembre son las siguientes:

*Haberes de hasta $50.124,26

DNI terminados en 0: lunes 12 de diciembre

DNI terminados en 1 y 2: martes 13 de diciembre

DNI terminados en 3 y 4: miércoles 14 de diciembre

DNI terminados en 5 y 6: jueves 15 de diciembre

DNI terminados en 7 y 8: viernes 16 de diciembre

DNI terminados en 9: lunes 19 de diciembre

*Haberes superiores a $50.124,26

DNI terminados en 0 y 1: lunes 19 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: martes 20 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 21 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: jueves 22 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: viernes 23 de diciembre