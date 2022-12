Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotiza este jueves 29 de diciembre

escuchar

9.33 | ¿Qué es el dólar oficial?

Es la divisa que es controlada por el Banco Central (BCRA) y tiene dos canales: el minorista y el mayorista. El minorista es el tipo de cambio de referencia, que se toma de base para calcular otras cotizaciones del mercado. El mayorista, en cambio, es la cotización de referencia en el mercado exterior.

9.12 | ¿Cuáles son los dólares financieros?

Dólar MEP (o bolsa): quien no quiere comprar dólares fuera del sistema financiero formal tiene la alternativa del “mercado electrónico de pagos” (MEP), que es una forma legal de obtener divisas a través de la compra y venta de bonos que cotizan en pesos (como el AL30). Luego, se los convierte al mismo bono que cotiza en dólares y, así, se los vende en moneda extranjera.

(o bolsa): quien no quiere comprar dólares fuera del sistema financiero formal tiene la alternativa del “mercado electrónico de pagos” (MEP), que es una forma legal de obtener divisas a través de la compra y venta de bonos que cotizan en pesos (como el AL30). Luego, se los convierte al mismo bono que cotiza en dólares y, así, se los vende en moneda extranjera. Dólar CCL (contado con liquidación): es otra herramienta financiera, pero esta permite cambiar pesos por dólares en el exterior. Para muchas empresas e inversionistas es la principal forma de adquirir divisas y sacarlas del país legalmente. En este caso, se compran acciones o títulos de deuda en pesos que cotizan en el país y, a su vez, en otro mercado internacional. Al igual que el dólar MEP, se compran en pesos, pero luego esos activos se ampliarán a la cuenta en el exterior y se venderán a cambio de dólares.

8.55 | ¿Qué pasó con las reservas del Banco Central?

El Banco Central (BCRA) compró ayer US$ 239 millones en el mercado cambiario, favorecido por el incentivo que genera la reimplementación de un tipo de cambio especial para las exportaciones de la cadena sojera, que se encuentra vigente hasta fin de mes. El saldo positivo de ayer -el más importante desde la última rueda de septiembre- se suma a los US$ 1.401 millones que el Banco Central adquirió durante las últimas cuatro semanas. De esta forma, el total asciende a casi US$ 1640 millones desde que se reinstaló el Programa de Incremento Exportador (PIE), que establece un tipo de cambio diferencial destinado al complejo sojero de $230 por cada unida de dólar. En la jornada de ayer, “el dólar soja aportó US$ 203,561 millones”, según detalló Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, al indicar el monto liquidado por el sector exportador sojero en el mercado único y libre de cambios (MULC).

8.32 | MEP, CCL, Blue y Mayorista: a cuánto cerró cada dólar

MAYORISTA: $176,40.

$176,40. OFICIAL: $182,50.

$182,50. TARJETA: $319,38.

$319,38. QATAR: $365,00.

$365,00. MEP: $338,69.

$338,69. CCL: $345,50.

8.21 | El billete de $1000 cumple cinco años

El 30 de noviembre pasado, el peso de mayor denominación cumplió cinco años y, tal como contó en LN+ la periodista Sofía Diamante, fue perdiendo valor debido a la inflación: en 2017, cuando se lanzó, equivalía a US$58 y, tiempo después, en octubre de este año, ya valía entre US$3 y US$8.

El billete de $1000 cumple cinco años

8.08 | Dólar blue: a cuánto cerró ayer

Luego de escalar $10 el martes, ayer el dólar en el mercado informal subió $1 y llegó a $357 en cuevas y arbolitos de la city porteña. Se trata de un alza del 0,3 por ciento en un día, que completa una suba de $17 (5 por ciento) solo en lo que va de esta semana. A comienzos de la jornada, sin embargo, el dólar blue había tocado los $359.

