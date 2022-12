Rodolfo Santangelo afirmó que solo una condición puede impedir que la inflación supere los tres dígitos

escuchar

El economista Rodolfo Santangelo, director de la consultora Macroview, analizó críticamente el escenario económico que deja el 2022, observó el gasto fiscal y apuntó contra la inflación creciente. “No se desbordó y no pasó el 100%, pero estuvo cerca. Nos espera un año complicado”, afirmó en LN+.

Invitado al programa Mesa Chica, conducido por José Del Rio, Santagelo precisó que solo una condición impide que la inflación aumente por encima del 100%. “ Si se evita la devaluación, creo que no vamos a tres dígitos”, opinó. Aún así, alertó: “La batalla cambiaria todavía está abierta”.

El especialista advirtió sobre la situación cambiaria y recurrió a una histórica afirmación de la literatura económica, como él mismo se encargo de remarcar. “La inflación siempre es un problema fiscal. El responsable de esto es un gobierno que gasta más de lo que puede recaudar y obviamente los argentinos respondemos yéndonos de la moneda”, analizó.

En ese sentido, se mostró sumamente crítico respecto de la depreciación del peso. “La Argentina no tiene una moneda, tiene un papelito que todavía lo usamos para transacciones, por eso no hay una híper”, lanzó. Si bien aclaró que no ve un escenario de Rodrigazo, mostró su preocupación por la suba de los precios.

“Tenemos una moneda que no cumple sus tareas como tal. Sirve para hacer transacciones, para ir al supermercado, pero no la queremos como unidad de valor y no hacemos contratos con ella. Incluso, no la tenemos como reserva de valor, para ahorrar”, describió.

Santangelo especificó que incluso la demanda alta de bienes, de consumo, que hubo en 2022 se explica en parte por esa desconfianza hacia el peso. “Por eso hasta hubo reactivación este año”, indicó. Además, dijo que al Gobierno le sirve “para esconder la basura debajo de la alfombra”.

En esta línea, el director de Macroview consideró que el objetivo para el 2023 es lograr que el nivel de inflación sea menor, quizás diez puntos porcentuales, aunque no se animó a precisar una cifra exacta. “Se trata de zafar, de llegar, que no es poco”, afirmó.

Dólares

Hacia el 2023, Santangelo señaló que “la batalla central” de la Casa Rosada está puesta en el dólar oficial, que se encuentra en la actualidad en torno a los $180.

Una devaluación puede conspirar contra los deseos del Gobierno, según Santangelo. Shutterstock

El especialista se refirió a la reciente suba del dólar blue y aseguró que se ubicó en un valor similar al que se encontraba “tres o cuatro meses atrás”. Según su perspectiva, el mercado paralelo “es un buen indicador de credibilidad de política económica”.

“[Sergio] Massa logró evitar un salto cambiario abrupto, que el dólar suba $20 o $30, acudiendo a un mecanismo ingenioso que tiene costos, que es el dólar soja”, agregó.

Sin embargo, recalcó que se trata de un “negocio raro” en el que el Banco Central “compra caro y vende barato”. “Zafó con eso”, sostuvo. Aunque también puso de manifiesto que no se pagan las “importaciones”.

Así, insistió en la relación entre tipo de cambio y precios y el desafío por delante para el Palacio de Hacienda. “Se evita el tres dígitos si se evita la devaluación”, enfatizó.

