Los dólares financieros anotan la sexta rueda consecutiva al alza. La demanda por los pesos empezó a ceder antes de lo previsto y los inversores buscan refugiarse de una inflación en aumento a través de la compra de moneda dura, una demanda que termina por impulsar el precio de las cotizaciones libres y ensancha la brecha cambiaria frente al dólar oficial.

Este viernes, el dólar contado con liquidación (CCL) con Cedears cotiza a $1113,51, el nivel nominal más alto que se tenga registro, dejando atrás los $1110 que alcanzó en la previa de las elecciones presidenciales de octubre del año pasado. Es una suba diaria de $24 (+2,1%) y de $140 en esta semana corta (+12,6%).

De acuerdo con la sociedad de bolsa Portfolio Personal de Inversiones (PPI), este incremento encuentra explicación en varios factores que se complementan entre sí. Por el lado de la oferta, en los últimos días se observó una “notable” desaceleración de las liquidaciones que provienen del Programa de Incremento Exportador, que obliga a quienes venden fuera del país a liquidar un 80% al dólar oficial y un 20% restante al contado con liqui.

En cambio, por el lado de la demanda, los inversores tienen incentivos a comprar MEP. Este viernes se vende a $1.071,14 con bonos AL30, una escalada de $26,5 frente al cierre anterior (+2,5%) y de $72 en la semana (+6,7%). Aun así, sigue muy por debajo del dólar ahorro o tarjeta, que se consigue a $1331 en el Banco Nación, lo que incentiva el arbitraje entre las distintas cotizaciones, según PPI.

Se reavive la demanda por los dólares, en un escenario de alta inflación y tasas en pesos negativas Unsplash

“En adición, consideramos que la tasa real tan negativa podría estar contribuyendo a impulsar los dólares financieros. Con la tasa real del plazo fijo (ex post y sin referencia ex ante dado lo desactualizado que quedó el Relevamiento de Expectativas del Mercado -REM- de noviembre) en -88,2% anual (suponiendo una inflación de 30% en diciembre), no sorprende que los inversores vean al dólar como un refugio de valor en un contexto de alta nominalidad y sin tasas atractivas en pesos”, completaron.

No sucede lo mismo con el dólar blue. En la última rueda de la semana, permanece quieto a $1020 en las cuevas que operan en el microcentro porteño, mientras que en los últimos cuatro días acumuló una baja de $5 (-0,5%).

El tipo de cambio oficial mayorista cotiza a $812,20, una microdevaluación diaria de $0,50 (+0,1%). Con la escalada del contado con liqui, la brecha se expandió a un 37%; frente al blue, la diferencia de precios es del 24%.

“Incluso hablar de una brecha del 40% o 50% es razonable hasta ver cómo se desenvuelve el plan de reducción del déficit fiscal, la aprobación de la ley ómnibus y la evolución del DNU. Reformas a ‘todo o nada’ generan un tembladeral en los mercados financieros cuando la ‘nada’ es probable”, consideró Ignacio Morales, analista de Wise Capital.

La Bolsa porteña anota una nueva rueda al alza. EITAN ABRAMOVICH - AFP

Bonos y acciones

En el mercado accionario, la Bolsa porteña anota una nueva rueda al alza. Este viernes cotiza a 1.014.229, un 0,9% más frente al cierre anterior, impulsada por los papeles de Ternium (+3,8%), Transportadora de Gas del Norte (+3,2%) y Aluar (+2,8%).

En una jornada marcada por los números en verde a nivel global, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street (ADR) operan en terreno positivo. Las empresas locales que se destacan son Mercado Libre (+2,2%), Corporación América (+1,5%) y el Grupo Financiero Galicia (+1,4%).

El riesgo país se ubica en los 2035 puntos básicos, una suba diaria de 17 unidades (+0,8%) que lo lleva a tocar el valor más alto en un mes. Esto se debe a la caída que presentan los bonos del último canje de deuda, de hasta un 1,43% en el exterior (GD35D).