Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este viernes 27 de enero

09:02 | ¿Cuáles son los dólares financieros?

Dólar MEP (o bolsa): quien no quiere comprar dólares fuera del sistema financiero formal tiene la alternativa del “mercado electrónico de pagos” ( MEP ), que es una forma legal de obtener divisas a través de la compra y venta de bonos que cotizan en pesos (como el AL30). Luego, se los convierte al mismo bono que cotiza en dólares y, así, se los vende en moneda extranjera.

08:41 | Los argentinos que se benefician con la cotización del dólar tarjeta

Los empleados de embajadas, expatriados y freelancers locales que trabajan para afuera son los grupos que, al contar con tarjetas emitidas en el exterior, pueden realizar compras con un tipo de cambio diferenciado. El llamado dólar tarjeta para turistas cuenta con una cotización superior a la del dólar oficial, por lo que estos compradores se ven beneficiados a la hora de realizar sus consumos en el país.

En la normativa del Banco Central se menciona a los no residentes en general, y no hay un impedimento para estos grupos puntuales. Así como no están excluidos de usar el dólar tarjeta para turistas, tampoco es posible controlar sus consumos ni diferenciarlos para que los montos sean convertidos al cambio oficial.

08:20 | ¿Cómo cerró el dólar blue?

La divisa paralela sumó dos pesos y alcanzó un nuevo récord histórico: se posicionó en $385 para la venta y $381 para la compra. En la misma sintonía, el dólar contado con liquidación (CCL) ganó 1,2 por ciento hasta los $370,29, mientras que el MEP o “Bolsa” se posicionó en los $352,39.

El dólar blue registró su máximo histórico en $385 Shutterstock - Shutterstock

08:09 | ¿Dónde se pueden comprar dólares en la Argentina?

En nuestro país existen varias opciones para conseguir la divisa estadounidense de forma directa e indirecta a través de bancos, la bolsa y plataformas exchange.

En esta nota de LA NACION se pueden consultar las diferentes alternativas vigentes para dolarizarse, considerando las variantes de cotización.

07:40 | ¿A cuánto se vendió ayer el dólar oficial?

El dólar minorista, que es controlado por el Banco Central (BCRA), aumentó el jueves y cerró en $192,25 para la venta.

