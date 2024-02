9.15 | Criptomonedas: la última cotización de bitcoin en dólares

Bitcoin (BTC) cotiza hoy a US$47.208,03. Es la criptomoneda más importante de la actualidad, y cada vez es más aceptada en todo el mundo para comprar productos y servicios.

9.00 | Cómo queda la tasa de interés para los plazos fijos

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) modificó la tasa de interés para los depósitos en pesos y la retrotrajo del 133% al 110% con la finalidad, según el comunicado oficial, de “clarificar y simplificar la señal de tasa de política monetaria”.

8.45 | ¿Dónde se pueden comprar dólares?

En la Argentina, existen varias opciones para conseguir la divisa estadounidense de forma directa e indirecta a través de bancos, la bolsa y plataformas exchange.

En esta nota de LA NACION se pueden consultar las diferentes alternativas vigentes para dolarizarse, considerando las variantes de cotización.

Los argentinos buscan otras maneras de dolarizarse LA NACION

8.30 | ¿Cómo cerró el dólar blue ayer?

La divisa paralela abandonó la tendencia alcista de la última rueda y descendió 25 pesos este miércoles. De esa forma, el dólar blue cerró a $1145 para la venta y $1125 para la compra.

8.15 | Qué dijo Caputo sobre el equilibrio financiero

Tras la caída de la ley ómnibus en el Congreso, el ministro de Economía, Luis Caputo, habló con LN+ el pasado miércoles y dijo que la no aprobación no afecta en lo más mínimo el programa económico: “Nuestro compromiso es estabilizar las cuentas fiscales. En el armado del paquete, la parte fiscal estaba por fuera de la ley. Estamos luchando contra la casta que no quiere ningún cambio, la posibilidad de que esto pasara, estaba”.

“En enero ya estamos en equilibrio financiero, sin ley. No somos improvisados, también fue por eso que retiré el paquete de la ley. Todo lo que hemos planeado está pasando, y mejor de lo que los analistas esperaban”, sostuvo el ministro.

Luego agregó: “Sabemos que este semestre iba a ser duro. Estaban inflación, alimentos y tipo de cambio congelados. El sinceramiento de precios se refleja en inflación, pero no hay otra forma de resolverlo. La situación va a empezar a estar mejor cuando se logre controlar, en particular la inflación, y cuando logremos volver a crecer finalmente”. Además, se mostró optimista por los números venideros: “La inflación ya está bajando, febrero estará por debajo de 20%. Es altísimo, pero por debajo de lo que se esperaba”.

8.00 | ¿A cuánto se vendió el dólar oficial ayer?

El dólar minorista, que es controlado por el Banco Central (BCRA), promedió este jueves a $819,22 para la compra y $878,35 para la venta.

LA NACION

Temas Dólar blue