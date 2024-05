Protagonizó Kick-Ass a sus 19 años y ahora se pondrá en la piel del famoso James Bond

Escuchar

No hay quien no conozca la serie de películas de James Bond, basadas en el personaje de ficción del MI6, el agente “007″. Desde 1962, día en el que se estrenó por primera vez, hasta la actualidad, reconocidos actores se pusieron en la piel del protagonista, entre los que se destacan Sean Connery, Daniel Craig y Roger Moore. Hace algunas semanas, se supo quién será el actor de la nueva entrega y los fanáticos no salen de su asombro.

Cuáles son y dónde ver las otras películas de Aaron Taylor-Johnson, el posible nuevo James Bond. Instagram: @aarontaylorjohnson

Se trata de Aaron Taylor-Johnson, quien se puso en la piel de Dave en Kick Ass (2010), la cinta que cuenta la historia de un estudiante de instituto aficionado a los cómics que un día decide convertirse en superhéroe aunque no tenga superpoderes. El actor británico tenía solo 19 años cuando logró convertirse en una de las nuevas promesas de la pantalla grande. Ahora, será quien interprete al personaje creado por el periodista y novelista inglés Ian Fleming en 1953.

Según trascendió a principios de marzo de este año, Eon Productions, productora encargada de la saga sobre el agente secreto, busca sustituir a Daniel Craig, quien interpretó al espía desde 2005 y abandonó el papel en 2021, luego de la entrega Sin tiempo para morir.

Aaron Taylor-Johnson será el próximo James Bond, según confirmaron los medios británicos en las últimos días. Instagram: @aarontaylorjohnson

Si bien tiene solo 33 años, Johnson empezó a actuar de pequeño y apareció en películas como Shanghai Knights (2003), El ilusionista (2006) y Angus, tangas y besos perfectos (2008). Su interpretación de John Lennon en la película biográfica Nowhere Boy (2009) lo llevó a encontrar el amor, ya que la cinta fue dirigida por Sam Taylor-Johnson, con quien se casó en 2012 y formó una familia. Después de aquel hecho trascendental en su vida, siguió con papeles en el género de suspenso como Salvajes (2012), de Oliver Stone, el drama de época Anna Karenina (2012) y la película de monstruos Godzilla (2014), de Gareth Edwards.

A principios de marzo, Taylor-Johnson fue consultado por el papel de Bond y se mostró realmente interesado: “Me parece encantador y maravilloso que la gente me vea en ese papel. Lo tomo como un gran cumplido”.

Cómo es el entrenamiento militar que hizo Aaron Taylor-Johnson para ser el próximo James Bond

El entrenador personal de Aaron, Matt Hodges, le reveló a la revista Men’s Health qué hizo la diferencia en el proceso de transformar el cuerpo del actor. Su recomendación principal fue un entrenamiento enfocado en levantamiento pesado durante tres meses para que alguien con un cuerpo como el de Taylor-Johnson obtenga rápidos resultados.

Según Hodges, el entrenamiento completo del supuesto nuevo Bond incluyó de cuatro a seis repeticiones de los siguientes ejercicios, con un descanso de dos minutos entre series:

Agachamiento con mancuerna (Goble squat)

Press militar de pie.

Rack pull.

Dominadas colgantes (Dead hang pull up).

Zancadas hacia adelante con barra (Barbell forward lunges).

Aaron Taylor-Johnson fue señalado como el supuesto nuevo James Bond de la franquicia 007 El País - Uruguay

Además, según el profesional, este entrenamiento de nivel militar debe seguirse durante al menos 4 meses. “Dieciséis semanas es lo que yo llamaría el mínimo para adquirir un tamaño decente”, afirmó en la entrevista. Por último y para obtener resultados óptimos, sumó una dieta cetogénica, que está basada en reducir casi todos los carbohidratos y agregar una gran cantidad de grasa y proteína en cada comida.

LA NACION