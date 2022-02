Dólar hoy: el blue cae por segunda rueda consecutiva

Una semana después de anunciado el principio de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el mercado local opera con prudencia, consecuencia de los roces que se desataron dentro del oficialismo. Si bien en la última rueda de la semana el tipo de cambio paralelo retrocede, los bonos y acciones cotizan en rojo y el riesgo país avanza.

Hoy el dólar blue se vende en las cuevas y arbolitos de la city a $213, dos pesos abajo que en la jornada previa (-1,4%). Así, pese al ascenso que registró el billete informal durante gran parte de la semana, cierra apenas cincuenta centavos arriba frente al viernes pasado y queda a $9,50 de distancia de su máximo nominal histórico ($222,50).

Esta tendencia no se replica en los dólares financieros, que abrieron la jornada en alza. El dólar MEP mediante títulos AL30 se vende a $214 (+1%) y con GD30 a $213,58 (+0,9%). En tanto, el dólar contado con liquidación (CCL) con bonos AL30 se muestra en pantallas a $221,55 (+0,6%) y con GD30 a $221,62 (+0,6%).

Para la consultora económica Equilibra, la renuncia de Máximo Kirchner como presidente del bloque oficialista en Diputados no se trasladó en un fuerte impacto sobre los dólares libres, pero sí frenó parte del descenso que registraron el viernes pasado.

“Aunque no está garantizado que finalmente se llegue a un acuerdo con el FMI, el anuncio fue una bocanada de oxígeno en un contexto cambiario/financiero crecientemente asfixiante. La tregua podría ser transitoria si se empantanaran las discusiones y la firma no se concreta. De más está decir que este impacto todavía no se percibe en el frente real ni en las reservas del Banco Central”, agregó.

En el otro extremo, el dólar oficial mayorista se ofrece a $105,42, por lo que la brecha con el paralelo continúa arriba del 102%. “Será necesaria una aceleración en el tipo de cambio que brinde mejores incentivos al sector exportador a la vez que reduzca en parte la demanda de importaciones. En esa línea, la reducción de la brecha cambiaria será vital para poder alinear mejor los incentivos en el frente del comercio exterior”, apuntó el Grupo SBS.

El dólar oficial minorista se ofrece en los principales bancos a un precio promedio de $111,15, según el relevamiento diario del Banco Central (BCRA). El dólar “solidario”, que tiene un 30% de recargo por el impuesto PAIS y del 35% a cuenta de Ganancias, alcanza los $183,39.

Bonos y acciones en rojo

En el cierre de la semana el riesgo país avanza 14 unidades (+0,8%), hasta los 1769 puntos básicos. Sin embargo, el índice elaborado por el JP Morgan se posiciona 72 puntos abajo frente al viernes pasado, cuando se anunció el principio de acuerdo.

Los bonos del último canje de deuda operan este viernes en terreno negativo. En el exterior se hunden hasta un 2,4% (Bonar 2029), mientras que a nivel local las bajas son del 1,6% (AL29).

“El principio de acuerdo es una definición crucial para desterrar un escenario de incumplimiento que hubiera tenido consecuencias devastadoras para la economía. No obstante, no hay que perder de vista que aún no se ha llegado a un acuerdo, apenas hay un entendimiento sobre las metas en materia fiscal, monetaria y de reservas”, observaron desde Facimex Valores.

En cuanto al mercado accionario, hoy el S&P Merval opera estable en las 88.172 unidades (+0,1%). Las mayores subas son para Edenor (+1,3%), Ternium (+1%) e YPF (+1%); de la mano contraria caen Transportadora de Gas del Norte (-3,1%) Cablevisión Holding (-2,6%) y Cresud (-1,4%).

Las acciones argentinas que cotizan en Nueva York (ADR) operan, en su mayoría, en rojo: los papeles de Irsa descienden 6,6%, seguidos por los de Edenor (-3%), Loma Negra (-1,9%), Pampa Energía (-1,7%) y Central Puerto (-1,2%).