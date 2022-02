¿Estafa en la Argentina? Así atrae gente el grupo que promete ganancias extraordinarias y desata sospechas

Son las 19 y un hombre disfrazado de Joker espera sentado en la esquina de Piedras e Independencia. Con el aspecto amenazante del antihéroe que popularizó Joaquin Phoenix hace tres años, despabila al mundo que lo rodea cuando alguien camina cerca de él.

A unos metros, en Piedras 828, otras personas aparentemente convencidas de ir en contra del establishment esperan en el lugar menos antisistema imaginable: un local de hamburguesas. Pero no es cualquier local, sino un Zoe Burger, uno de los desprendimientos de Generación Zoe, el holding de empresas investigado por la Justicia Federal, la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Inspección General de Justicia (IGJ) por una posible estafa. ¿La razón? La forma en que capta inversores y los retornos que promete, muy por encima de otras opciones disponibles en el mercado.

Este no es un fast food tradicional. En las paredes hay más mensajes inspiracionales que fotos de comida. Los mozos muchas veces no conocen el menú ni saben qué cervezas sirven. Dicen que les interesa otra cosa: que la gente alcance su mejor versión a través de sus cursos de coaching.

“Un coach es un entrenador que ayuda a desbloquear áreas de la vida de las personas desde la parte emocional, espiritual, mental y física para que lo que digan sea coherente con lo que hacen y acá publicitamos nuestra marca oficial que es Generación Zoe, que tiene muchos negocios y su propia criptomoneda: la Zoe Cash”, dice Daniel, una de las pocas personas presentes en el local. Hay, además, mozos, otro hombre vestido de particular y una mesa con cinco mujeres.

Según cuenta, Generación Zoe es una empresa que brinda educación financiera, pero vinculada al coaching, y, por otro lado, está la “plataforma de inversiones”. Cursar la carrera de coach cuesta US$100, pero si se pagan US$500 se obtiene el curso, más un rendimiento mensual de 7,5% y a los tres años se devuelve todo el capital. Esa es la promesa.

Más allá de esto, Daniel señala que dentro de la firma hay estrategias de “apalancamiento” o “mercadeo en red” y, si se lleva a un referido -otra persona que quiera invertir allí-, la empresa paga un porcentaje adicional al rendimiento mensual.

“En el último tiempo entró mucha gente, así que la empresa dispuso que, para cobrar, hay que hacer una solicitud de retiro de dinero del primero al quinto día hábil del mes mediante una aplicación de la compañía y concurrir al local principal ubicado Núñez”, agrega.

AHORA. Oficinas de Zoe Capital en Nuñez, Crisólogo Larralde 1801. Tras nuevas regulaciones para cobrar, hoy les toca a los DNIs terminados en 1, hay un patova dentro que deja entrar de a pocas personas mientras otras esperan pacientes en la calle. Seguiremos informando. pic.twitter.com/n5KOeLP1Jl — Osvaldo 'Beto' Mendeleiev (@BetoMendeIeiev) January 24, 2022

Según Daniel, la empresa no saca su ganancia de los cursos, sino que son una puerta de entrada a la “comunidad” de casi 100.000 personas que hoy tendría presencia en 12 países y 46 unidades de negocios como concesionarias de autos, tiendas de comida sana y aviones privados, según cuentan desde la propia firma. También organizan charlas y convenciones en el exterior y venden lotes en un barrio privado de Pilar.

“Nosotros teníamos este local y otros dos y, cuando empezamos a invertir, la empresa nos compró todo. Lo que hace la compañía es eso: básicamente trae gente y, cuánta más gente, más grande es la comunidad que funciona como un círculo cerrado. No entran intermediarios. La empresa te vende el auto, la casa y el viaje”, dice.

Acto seguido, deja su número de WhatsApp y entrega un folleto de una carrera de trader que tiene una publicidad con dos códigos QR que redirigen a la página web y al Instagram de una empresa de apuestas online llamada Justdobet Argentina. Según el Ministerio de Hacienda de la Ciudad, la firma no está autorizada a operar, ya que no es una de las ocho que cuentan con la habilitación para hacerlo en territorio porteño. La compañía tiene la misma dirección que una de las sucursales de Zoe Capital: Bartolomé Mitre 1711.

La firma de apuestas online ligada a Zoe

Las acusaciones

Hasta ahora se conocen dos denuncias contra Generación Zoe y su presidente, Leonardo Cositorto, que recayeron en la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). La primera fue efectuada por Pablo Salum, de la Red LibreMentes, y la segunda por la ONG Bitcoin Argentina. Según esta organización, “hay elementos suficientes para que la Justicia investigue y compruebe si es que, a través del coaching coercitivo, la formación educativa y las finanzas, quienes llevan adelante este grupo empresarial realizaron un fraude conocido como esquema Ponzi o estafa piramidal, además de otros posibles delitos como captación de ahorro no autorizada y manipulación del mercado”.

Consultado por LA NACION, el fiscal Mario Villar explicó que hicieron unos 20 requerimientos de información que fueron derivados al Juzgado Federal N°4, donde tramita una causa similar iniciada por Salum. También hay causas en el Juzgado Federal N°3, en la justicia de Mendoza y en la de Córdoba, pero que coinciden parcialmente con lo investigado por la Procelac.

Por otro lado, la CNV informó que inició un sumario administrativo por la posible realización de oferta pública e intermediación irregular en el ámbito del mercado de capitales a Generación Zoe y emitió una alerta en el portal de la Organización Internacional de Comisiones de Valores (OICV) y comunicaciones a los entes reguladores de Colombia, España y Paraguay –países en donde se detectó actividad del grupo– para informar la apertura del sumario y avisar al público inversor en general sobre los hallazgos de la investigación. El próximo 22 de febrero habrá una audiencia preliminar en la que el sumariado puede hacer descargos y presentar pruebas.

Antes, la Comisión había intimado a Generación Zoe, a la Universidad del Trading y a Cositorto al cese inmediato de toda invitación u ofrecimiento público de negociación o de cualquier otro acto jurídico con valores negociables en la Argentina y de todo asesoramiento en el mercado de capitales.

Leonardo Cositorto, Ceo de Generación Zoe

Para reforzar el mensaje, y luego de que Cositorto asegurara que estaba en marcha el trámite necesario para operar como un Agente de Liquidación y Compensación (Alyc), en diciembre la CNV sacó un comunicado informando que Generación Zoe no es una empresa regulada por el organismo y tampoco está en trámite el pedido.

Por último, también la Inspección General de Justicia (IGJ) está detrás del grupo, ya que emitió una resolución el miércoles último para la realización de las investigaciones e inspecciones que correspondan respecto de las entidades Zoe Capital S.A., Zoe Sidema S.A., Zoe Burger S.A., Zoe Empowerment S.A., Zoe Construcciones S.A., Generación Zoe S.A., Universidad del Trading S.A., Zoe Pizza S.A., Prioli Construcciones S.A., Zooe Pets S.A., Transcend S.A., Fideicomiso Latam Zoe y Zoe Fitnes Gym S.A.

La posición de la empresa

En diálogo con este diario, Cositorto sostuvo que su empresa es objeto de una “campaña de desprestigio mediática que tendría detrás a banqueros y hombres de negocios amenazados por el éxito de la compañía”.

En cuanto al rendimiento asegurado del 7,5% mensual, explicó que es producto del “trading: de invertir en el Rofex y en criptomonedas” y que también aportan ganancias las distintas unidades de negocios.

“¿Por qué nadie cuenta las cosas buenas que hacemos? Que en Cartagena se escrituraron propiedades usando Zoe Cash o que vendemos autos que también se pueden pagar con la criptomoneda. ¿Qué problema hay si quiero hacer un Zoe Adultos para que los viejos no terminen en un geriátrico?”, afirma. Asegura que compró una Alyc llamada Conecting y que la Zoe Cash tiene respaldo en oro porque le compró una mina a un particular, si bien no hay ninguna registrada a nombre de él o de sus empresas.

En tanto, consultado acerca de si el negocio seguiría dando ganancias si no ingresan nuevos participantes, dice que, en ese caso, quizás deberían desprenderse de bienes o hacer algún movimiento de capital “como cualquier compañía en dificultades”.

Por último, cuenta que el objetivo es que la comunidad llegue a las 600.000 personas a fin de año. Es decir, sextuplicar la base actual.