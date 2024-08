Dólar hoy: el blue cayó y tocó el valor más bajo en dos meses

Escuchar

Este martes, el dólar blue cayó $10 y tocó el valor más bajo desde mediados de junio. En tanto, los tipos de cambio financieros operaron relativamente estables, luego de que la semana pasada se registrara un mayor volumen de intervenciones por parte del Banco Central (BCRA) en el mercado del MEP y el contado con liquidación (CCL).

En la segunda rueda de la semana, el tipo de cambio paralelo cerró a $1340 en las cuevas y arbolitos que operan en la City porteña (-0,7%). Para encontrar un valor similar, hay que remontarse al 19 de junio, cuando esta cotización se posicionaba en los $1330.

Desde mediados de julio, cuando el Gobierno anunció que el Banco Central empezaría a intervenir los dólares financieros, volvió a gestarse un nuevo escenario de pax cambiaria. De acuerdo con el oficialismo, esta medida busca esterilizar los pesos emitidos por la compra de divisas en el mercado oficial, aunque en la práctica también permitió reducir la brecha cambiaria.

“Se absorbieron $29.594 millones el 21 de agosto por el factor ‘Otros’ de Base Monetaria o casi US$23 millones al CCL, el mayor monto desde fines de julio. Dado que el stock de Lediv se mantuvo sin cambios y el BCRA no tendría posición en futuros de dólar (al 31 de julio no tenía, según la planilla de reservas del BCRA), esta absorción no tiene un origen claro, por lo que sería producto de intervención en MEP y CCL”, estimó hoy un informe de Portfolio Personal de Inversiones (PPI), que daría cuenta que la semana pasada el Banco Central volvió a hacerse presente en el mercado financiero, tras casi un mes sin grandes volúmenes.

El tipo de cambio oficial mayorista retrocedió cincuenta centavos y cerró a $950 Ricardo Pristupluk

Hoy el dólar MEP cerró en las pantallas del mercado de capitales a $1286,19, unos $2 menos que el lunes (0,2%). El contado con liquidación, herramienta que se utiliza para girar divisas a una cuenta bancaria fuera de la Argentina, avanzó $3,6 y terminó el día a $1293,56 (+0,3%).

El tipo de cambio oficial mayorista cotizó a $950, cincuenta centavos por debajo del cierre anterior (-0,1%), un movimiento bajista que no se observaba desde el pasado 31 de julio. Frente al contado con liquidación, la brecha fue del 36%.

“El mercado local estará esta semana atento principalmente a cuestiones políticas, luego de que la semana pasada hubiera algunos sucesos en ese ámbito. Se espera, tras la aprobación en el Congreso, el veto del presidente Javier Milei a la ley que modifica la fórmula de ajustes previsionales, aunque, recordamos, Diputados y el Senado pueden insistir con el proyecto si reúnen dos tercios de los votos en cada cámara. Esto ya se dio en el Senado, por lo que los ojos estarán en el ‘poroteo’ en Diputados, si es que el Congreso insiste tras el veto”, consideró Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS.

Se espera el veto de Milei a los cambios en la fórmula jubilatoria Celeste Salguero Comunicacion Senado

En ese escenario, los bonos del último canje de deuda operaron con variaciones dispares, dependiendo de la legislación y vencimiento. Entre los Bonares, se observaron subas del 0,93% (AL35D) y bajas del 0,52% (AL29D). Entre los Globales, hubo avances del 0,69% (GD46D) y caídas del 2,22% (GD41D). Así, el riesgo país se ubicó en los 1510 puntos básicos, diez unidades menos que ayer (-0,4%).

Por otro lado, la Bolsa porteña trepó 1,5%. En el panel principal, conformado por aquellas compañías con mayor volumen de operaciones, se destacaron los papeles de Transener (+5%), Grupo Financiero Galicia (+3,7%) y Sociedad Comercial del Plata (+2,9%).