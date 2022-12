Dólar hoy: el blue sube $3 y los financieros alcanzan un nuevo récord

escuchar

La semana corta cierra con un recalentamiento de los dólares libres. Luego de la breve pausa que generó el dólar soja II durante los últimos diez días, las presiones inflacionarias y las persistentes fuentes de emisión de pesos por parte del BCRA vuelven a empujar a las cotizaciones paralelas. Hoy los financieros marcan nuevos máximos nominales históricos, mientras que el dólar blue avanza por segunda rueda consecutiva.

En las calles del microcentro porteño, durante las primeras transacciones del día, los arbolitos venden dólares en la informalidad a $318. Se trata de una suba diaria de $3 (+0,9%), tras haber avanzado otros $3 durante la jornada anterior. Así, el tipo de cambio paralelo termina la semana de tres días $6 arriba (+1,9%).

La tendencia alcista también se ve reflejada sobre los tipos de cambios financieros, que marcan máximos históricos. Este miércoles 7 de diciembre de 2022, el dólar Bolsa (MEP) se negocia en el mercado de capitales a $332,18, $3 más que ayer (+1%). En los últimos tres días, trepó $13,50 (+4,2%).

El dólar contado con liquidación (CCL) aparece en pantallas a $342,30, un incremento diario de $2 (+0,6%) y de $15 en la semana (+4,6%). A pesar de que es una de las cotizaciones más onerosas, debido a que permite depositar los dólares en una cuenta bancaria fuera de la Argentina, aún está a $10 de distancia del dólar Qatar ($352).

“La calma cambiaria que prosiguió al debut del renovado dólar soja desapareció por completo. El dólar financiero marcó su mayor nivel nominal de la historia, sobrepasando los $338 alcanzados el 21 de julio, en plena crisis cambiaria de la breve gestión de [Silvina] Batakis en el Ministerio de Economía. No obstante, dada la alta inflación, este máximo nominal no trajo consigo un nuevo pico en términos reales. Más bien, los $338 de julio equivalen a $449 de hoy, por lo que el valor se encuentra 24% por debajo”, contrastaron desde Portfolio Personal de Inversiones (PPI).

El CCL en términos reales, según PPI

Desde la sociedad de bolsa agregaron que los valores actuales del dólar CCL se encuentran en términos reales más cerca del piso de la administración de Alberto Fernández, que de su techo. Por ejemplo, durante la tensión cambiaria de finales de enero pasado, antes de firmarse el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el CCL marcó los $234. Serían equivalentes a $428,2 en términos reales.

El dólar soja 2.0, medida que implementó el Ministerio de Economía para incentivar la liquidación del complejo agroexportador, trajo cierta calma durante la primera semana en que estuvo operativo. Le permitió al Banco Central (BCRA) acumular reservas y así cumpliría con las metas pactadas con el FMI. Sin embargo, como contra cara, también trae aparejado una emisión indirecta. Según Facimex Valores, de mantener el ritmo de emisión actual, implicaría una inyección de pesos equivalente al 13% de la base monetaria.

“La emisión de pesos, tarde o temprano, se transforma en suba de precios, aumento de la tasa de interés e incremento de los dólares alternativos. Esto último traerá como correlato un aumento de la brecha que, a su vez, traerá consigo más incertidumbre a la economía”, apuntó en analista financiero Salvador di Stefano.

Hoy el tipo de cambio oficial mayorista se ofrece a $169,89 (+0,2%), por lo que la brecha frente al dólar blue se expandió a un 87%. Frente al contado con liquidación, la cotización libre más alta del mercado, asciende a un 101,5%.

Bonos y acciones en verde

Los bonos del último canje de deuda operan en terreno positivo. Hoy, los títulos de deuda soberana presentan alzas de hasta un 1,4% en el exterior (Global 2030) y del 2,6% a nivel local (Bonar 2038). Como respuesta, el riesgo país cede 12 unidades, hasta los 2374 puntos básicos (-0,5%).

“Los bonos soberanos en dólares lograron niveles máximos de los últimos meses, asumiendo que el principal driver a dichos movimientos corresponde a los factores internacionales. El beta con mercados emergentes viene siendo cada vez más alto, en un marco donde la volatilidad en Estados Unidos no cede y los mercados emergentes resultan sumamente sensible a estos movimientos”, explicó Lucas Yatche, head of strategy and investments de Liebre Capital.

Para el economista, las expectativas de una eventual desaceleración en el corto plazo de la suba de tasas de interés y en la inflación de Estados Unidos llevó a los rendimientos de los bonos del Tesoro hacia el piso de 3,5%, mínimos desde septiembre. En consecuencia, los precios de la deuda emergente operaron en alza.

El S&P Merval se posiciona en las 168.946 unidades, un avance del 0,5% frente a la jornada anterior. En el panel de la Bolsa porteña, se destacan las acciones de Transener (+2,1%), Cablevisión Holding (+2%) y Transportadora de Gas del Sur (+1,8%).

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street (conocidas como ADR) también registran números en verde. Los papeles de Irsa lideran la escalada, con un 5,3%, seguido por Telecom Argentina (+4,8%), Cresud (+3,6%) y BBVA (+2,1%).

LA NACION